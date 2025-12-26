Perú

Mitzar Castillejos, periodista de Ucayali, murió tras 14 días internado por un atentado armado en Aguaytía

La confirmación de su muerte por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú reavivó el reclamo de acciones para evitar la impunidad en los ataques contra comunicadores en contextos de riesgo dentro del país

Guardar
El periodista Mitzar Castillejos falleció a los 14 días del atentado que sufrió en la localidad de Aguaytía. | Canal N

Mitzar Castillejos Tenazoa, periodista de Aguaytía, falleció tras permanecer catorce días luchando por su vida luego de un violento atentado en su contra en la región Ucayali. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) confirmó el deceso y expresó sus condolencias a la familia, además de exigir a las autoridades una investigación urgente para identificar a los responsables. Con este crimen, Castillejos se convierte en el cuarto periodista asesinado en el 2025 en el país.

A través de un comunicado, la ANP lamentó el fallecimiento del comunicador y reclamó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público que actúen con celeridad y transparencia para esclarecer el caso. El gremio periodístico destacó la gravedad de este hecho y advirtió sobre la escalada de violencia que enfrenta la prensa en regiones como Ucayali, donde informar implica un riesgo creciente.

El pronunciamiento de la asociación enfatizó la obligación estatal de garantizar la seguridad de los periodistas y reiteró el llamado a tomar medidas efectivas para frenar la impunidad. La ANP recordó que solo en lo que va del año ya se han registrado otros tres asesinatos de periodistas, lo que evidencia un contexto cada vez más hostil para el ejercicio de la libertad de prensa en el Perú.

Mitzar Castillejos, periodista de Ucayali,
Mitzar Castillejos, periodista de Ucayali, falleció tras catorce días internado por ataque de sicarios en Aguaytía. Foto: Composición Infobae Perú

Sicarios atacan a periodista en Aguaytía

El ataque contra Castillejos Tenazoa ocurrió al mediodía del viernes, en pleno centro de Aguaytía. El conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal Bato a Informarte Noticias fue interceptado por dos sicarios que dispararon varias veces antes de huir. La brutalidad del atentado, cometido en una zona concurrida y a la vista de testigos, generó una ola de temor e indignación en la ciudad.

Las autoridades iniciaron investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales, mientras la sociedad civil y el gremio periodístico insisten en la urgencia de fortalecer la protección para los comunicadores. El caso de Castillejos refleja la creciente vulnerabilidad de quienes denuncian corrupción y cuestionan el accionar de autoridades locales, especialmente fuera de Lima.

El periodista Mitzar Bato Castillejos fue atacado por sicarios en la puerta de su casa en Aguaytía. A pesar de ser acribillado, sobrevivió milagrosamente y fue trasladado de emergencia al hospital de Tingo María para ser atendido | Canal N

Mitzar Bato Castillejos Tenazoa era conocido por conducir un programa de televisión en el que abordaba casos de presunta corrupción y cuestionaba el accionar de autoridades y candidatos locales. Estas denuncias frecuentes lo situaron en el centro de la controversia política de la zona, lo que aumentó los riesgos asociados a su labor periodística.

Periodista estuvo internado catorce días antes de fallecer

Tras el atentado, Castillejos fue trasladado de urgencia al Hospital de Tingo María, en la región Huánuco, donde recibió atención especializada. El periodista ingresó con múltiples heridas de bala y fracturas, pero sin órganos vitales comprometidos, según informaron los médicos. Permaneció bajo estricta vigilancia y recibió intervenciones quirúrgicas para estabilizar su estado.

Mitzar Bato Castillejos, periodista de
Mitzar Bato Castillejos, periodista de Aguaytía, resultó herido por sicarios. Foto: Composición Infobae Perú

Durante los 14 días de hospitalización, el equipo médico mantuvo protocolos de cuidado intensivo y monitorización permanente ante el riesgo de complicaciones. La pronta reacción de vecinos y personal de emergencia fue clave para preservar su vida inicialmente. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, su salud se agravó y finalmente perdió la vida, generando conmoción entre sus colegas y la comunidad.

El cuarto periodista asesinado en el 2025

Castillejos es el cuarto periodista asesinado en el Perú en lo que va del 2025, una cifra que alarma a las organizaciones defensoras de la prensa. Antes de él, fueron ultimados Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y Fernando Núñez Guevara en Pacasmayo, todos víctimas de ataques violentos relacionados con su labor informativa y sus denuncias públicas contra autoridades locales.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, subrayó que estos crímenes tienen en común el trabajo en regiones alejadas de Lima, la investigación sobre corrupción y la ejecución de los ataques por encargo. Ninguno de los casos presenta indicios de robo, lo que refuerza la hipótesis de represalias directas contra el periodismo.

La ANP alerta sobre el
La ANP alerta sobre el asesinato de tres periodistas en Perú

Por su parte, Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, advirtió que la situación de violencia en regiones es especialmente preocupante debido a la ausencia de redes de protección y la expansión de economías ilegales. Tanto la ANP como el Consejo de la Prensa Peruana insisten en que la impunidad favorece la repetición de estos delitos y debilita la libertad de expresión, poniendo en riesgo el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La muerte de Mitzar Castillejos marca un nuevo golpe para el periodismo peruano, que enfrenta una peligrosa tendencia de ataques y asesinatos sin resolver, mientras la demanda de justicia y protección para los comunicadores sigue creciendo.

Temas Relacionados

Mitzar Castillejos TenazoaAsociación Nacional de Periodistas del PerúAguaytíaUcayaliperu-noticias

Más Noticias

Voleibolista francesa expuso los motivos de su llegada a la Liga Peruana de Vóley: “Mi amiga Maëva Orlé me dijo que es muy buena”

La armadora Loane Motta Paes disputará su primera temporada en el campeonato nacional después de su paso por Francia, España, Austria y Kosovo

Voleibolista francesa expuso los motivos

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Se viene una jornada crucial en la recta final de la Fase 1 del torneo nacional: Alianza Lima se medirá con San Martín, mientras que Universitario chocará con Regatas Lima

Resultados de la fecha 10

Acusan a dirigentes del APRA de alterar listas al Congreso y Parlamento Andino: “Ellos mismos se han puesto”, afirma Velásquez Quesquén

El candidato por el partido aprista al Senado denunció que la dirigencia modificó las listas al Congreso y Parlamento Andino para favorecer a integrantes que no ganaron en las elecciones internas, pese a que el proceso fue validado oficialmente por las autoridades electorales

Acusan a dirigentes del APRA

Más allá del amarillo: los colores que los peruanos eligen para atraer salud, amor, paz y fortuna en 2026

El amarillo ya no es el único protagonista de la medianoche. Cada vez más peruanos eligen otros colores para recibir el Año Nuevo, según lo que buscan atraer: salud, amor, calma o estabilidad. Qué simboliza cada uno y por qué esta tradición está cambiando

Más allá del amarillo: los

Geresa Loreto confirma 53 niños falleciso por tos ferina: dificultades logísticas retrasan vacunación

Red de Salud Loreto-Nauta reporta que brigadas médicas enfrentan barreras geográficas, culturales e idiomáticas para completar los esquemas de inmunización infantil

Geresa Loreto confirma 53 niños
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Acusan a dirigentes del APRA

Acusan a dirigentes del APRA de alterar listas al Congreso y Parlamento Andino: “Ellos mismos se han puesto”, afirma Velásquez Quesquén

Informe del JEE: Alcalde Franco Vidal habría vulnerado neutralidad al decir “no voten por ninguno de estos”

Óscar Arriola revela los ejes centrales del Plan Nacional de Seguridad que anunciará el Gobierno

JEE admite plancha presidencial liderada por Rafael López Aliaga y abre periodo de tachas

Redoble policial en la embajada de México: qué evalúa la PNP en el caso Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares en

Las películas más populares en Netflix Perú

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “El amor vuelve a florecer en mi vida”

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

DEPORTES

Premiación de la Liga 1

Premiación de la Liga 1 2025: los nominados a mejor futbolista y técnico de la temporada, y cómo votar

Voleibolista francesa expuso los motivos de su llegada a la Liga Peruana de Vóley: “Mi amiga Maëva Orlé me dijo que es muy buena”

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario concretó el retorno de referente para el 2026: ‘Fefa’ Lacoste buscará frenar el ‘tri’ de Alianza Lima en Liga Femenina

Franco Zanelatto regresa a la Liga 1 2026 tras su abrupto paso por Grecia: se convirtió en el tercer fichaje de Melgar