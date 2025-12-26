Mitzar Castillejos, periodista de Ucayali, murió tras 14 días internado por un atentado armado en Aguaytía

El periodista Mitzar Castillejos falleció a los 14 días del atentado que sufrió en la localidad de Aguaytía. | Canal N

Mitzar Castillejos Tenazoa, periodista de Aguaytía, falleció tras permanecer catorce días luchando por su vida luego de un violento atentado en su contra en la región Ucayali. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) confirmó el deceso y expresó sus condolencias a la familia, además de exigir a las autoridades una investigación urgente para identificar a los responsables. Con este crimen, Castillejos se convierte en el cuarto periodista asesinado en el 2025 en el país.

A través de un comunicado, la ANP lamentó el fallecimiento del comunicador y reclamó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público que actúen con celeridad y transparencia para esclarecer el caso. El gremio periodístico destacó la gravedad de este hecho y advirtió sobre la escalada de violencia que enfrenta la prensa en regiones como Ucayali, donde informar implica un riesgo creciente.

El pronunciamiento de la asociación enfatizó la obligación estatal de garantizar la seguridad de los periodistas y reiteró el llamado a tomar medidas efectivas para frenar la impunidad. La ANP recordó que solo en lo que va del año ya se han registrado otros tres asesinatos de periodistas, lo que evidencia un contexto cada vez más hostil para el ejercicio de la libertad de prensa en el Perú.

Mitzar Castillejos, periodista de Ucayali, falleció tras catorce días internado por ataque de sicarios en Aguaytía. Foto: Composición Infobae Perú

Sicarios atacan a periodista en Aguaytía

El ataque contra Castillejos Tenazoa ocurrió al mediodía del viernes, en pleno centro de Aguaytía. El conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal Bato a Informarte Noticias fue interceptado por dos sicarios que dispararon varias veces antes de huir. La brutalidad del atentado, cometido en una zona concurrida y a la vista de testigos, generó una ola de temor e indignación en la ciudad.

Las autoridades iniciaron investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales, mientras la sociedad civil y el gremio periodístico insisten en la urgencia de fortalecer la protección para los comunicadores. El caso de Castillejos refleja la creciente vulnerabilidad de quienes denuncian corrupción y cuestionan el accionar de autoridades locales, especialmente fuera de Lima.

El periodista Mitzar Bato Castillejos fue atacado por sicarios en la puerta de su casa en Aguaytía. A pesar de ser acribillado, sobrevivió milagrosamente y fue trasladado de emergencia al hospital de Tingo María para ser atendido | Canal N

Mitzar Bato Castillejos Tenazoa era conocido por conducir un programa de televisión en el que abordaba casos de presunta corrupción y cuestionaba el accionar de autoridades y candidatos locales. Estas denuncias frecuentes lo situaron en el centro de la controversia política de la zona, lo que aumentó los riesgos asociados a su labor periodística.

Periodista estuvo internado catorce días antes de fallecer

Tras el atentado, Castillejos fue trasladado de urgencia al Hospital de Tingo María, en la región Huánuco, donde recibió atención especializada. El periodista ingresó con múltiples heridas de bala y fracturas, pero sin órganos vitales comprometidos, según informaron los médicos. Permaneció bajo estricta vigilancia y recibió intervenciones quirúrgicas para estabilizar su estado.

Mitzar Bato Castillejos, periodista de Aguaytía, resultó herido por sicarios. Foto: Composición Infobae Perú

Durante los 14 días de hospitalización, el equipo médico mantuvo protocolos de cuidado intensivo y monitorización permanente ante el riesgo de complicaciones. La pronta reacción de vecinos y personal de emergencia fue clave para preservar su vida inicialmente. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, su salud se agravó y finalmente perdió la vida, generando conmoción entre sus colegas y la comunidad.

El cuarto periodista asesinado en el 2025

Castillejos es el cuarto periodista asesinado en el Perú en lo que va del 2025, una cifra que alarma a las organizaciones defensoras de la prensa. Antes de él, fueron ultimados Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y Fernando Núñez Guevara en Pacasmayo, todos víctimas de ataques violentos relacionados con su labor informativa y sus denuncias públicas contra autoridades locales.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, subrayó que estos crímenes tienen en común el trabajo en regiones alejadas de Lima, la investigación sobre corrupción y la ejecución de los ataques por encargo. Ninguno de los casos presenta indicios de robo, lo que refuerza la hipótesis de represalias directas contra el periodismo.

La ANP alerta sobre el asesinato de tres periodistas en Perú

Por su parte, Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, advirtió que la situación de violencia en regiones es especialmente preocupante debido a la ausencia de redes de protección y la expansión de economías ilegales. Tanto la ANP como el Consejo de la Prensa Peruana insisten en que la impunidad favorece la repetición de estos delitos y debilita la libertad de expresión, poniendo en riesgo el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La muerte de Mitzar Castillejos marca un nuevo golpe para el periodismo peruano, que enfrenta una peligrosa tendencia de ataques y asesinatos sin resolver, mientras la demanda de justicia y protección para los comunicadores sigue creciendo.