“La muerte de ‘Trvko’ configura una ejecución extrajudicial”: CNDDHH pide que caso siga bajo Fiscalía de Derechos Humanos

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió que la investigación por la muerte del músico urbano Mauricio Ruiz continúe en la Fiscalía especializada en DD. HH.

Por Luis Paucar

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) pidió este miércoles que la investigación por la muerte del músico urbano Mauricio Ruiz, conocido como ‘Trvko’, permanezca bajo la competencia de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y no pase a una fiscalía común.

“La muerte de ‘Trvko’ configura una ejecución extrajudicial según el Derecho Internacional. La Generación Z merece justicia”, señaló la organización en un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

La Coordinadora advirtió que la Fiscalía busca derivar el caso a un despacho ordinario, aunque “su muerte fue una grave violación de derechos humanos: un disparo innecesario, de un tirador entrenado, en una protesta”.

La entidad enfatizó que el uso de armas letales está prohibido en manifestaciones y que los policías de civil no deben participar, al recordar que durante la misma jornada más de 30 personas sufrieron lesiones.

La organización advierte que la Fiscalía intenta remitir el caso a una fiscalía común bajo la figura de presunto homicidio simple, postura compartida por el fiscal Roger Yana, quien se inhibió del caso tras concluir que no existen indicios de una política de represión

Los mandos policiales también son responsables”, subrayó la organización, que exige al Ministerio Público que el expediente permanezca en la fiscalía especializada y la investigación respete la gravedad de los hechos denunciados.

En la víspera, el fiscal provincial Roger Yana, titular de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, se inhibió del caso contra el suboficial Luis Magallanes, señalado como autor del disparo que mató a ‘Trvko’ durante la protesta del 15 de octubre.

Según un documento difundido por el portal Ojo Público, Yana sostuvo que “el caso no configura una violación de derechos humanos en sentido estricto”, por lo que recomendó remitirlo a una fiscalía común al tratarse de un “presunto homicidio simple”.

El magistrado explicó que, aunque la manifestación dejó personas gravemente heridas, “no hay indicios de una política de represión”. Por este motivo, consideró que el proceso corresponde a la jurisdicción penal común y no a la especializada en DD. HH.

“Póngase en conocimiento de la presente disposición al señor Juez de la Investigación Preparatoria competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 del Código Procesal Penal”, señala la resolución.

El documento señala que las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo tienen competencia sobre crímenes de lesa humanidad, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Según Yana, la situación investigada no encuadra en esas figuras.

El fiscal también precisó que solicitó al Poder Judicial la aplicación de comparecencia con restricciones para Magallanes, quien salió en libertad tras siete días de detención preliminar.

Cambio de versión

Ruiz murió cuando estaba finalizando la multitudinaria protesta del 15 de octubre, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que reportó que los enfrentamientos dejaron más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como 10 detenidos.

Por este caso, el jefe de la PNP, Óscar Arriola, anunció que había decidido retirar de sus puestos a los generales con responsabilidad directa, tanto en la función asignada recientemente como en la especialidad donde debe efectuarse una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

Además, pidió “perdón” a los deudos del músico urbano en representación de los 140.000 integrantes de la institución; no obstante, días más tarde adoptó una postura de firme respaldo hacia el agente.

