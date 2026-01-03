Perú

‘La Mackyna’ llevará a Christian Cueva a los tribunales por agresión verbal, amenazas y acoso: “Me ha llamado como 10 veces”

El famoso entrenador y panelista peruano sorprendió al anunciar que denunciará al futbolista tras una ola de mensajes insistentes y amenazas

El entorno mediático vuelve a encenderse tras la decisión de Mack Songhurst, conocido como ‘La Mackyna’, de interponer una denuncia formal contra el futbolista Christian Cueva. El entrenador y panelista anunció que ha solicitado garantías para su vida ante lo que considera una serie de agresiones verbales, amenazas y acoso telefónico por parte del jugador, quien actualmente milita en el club Juan Pablo II. La situación ha escalado luego de un cruce de palabras y reiteradas llamadas que, según Songhurst, han puesto en riesgo su integridad y la de su pareja.

Acusaciones y pruebas: “No lo conozco, no me interesa conocerlo”

La disputa entre ‘La Mackyna’ y Cueva se desató tras la participación del entrenador en el podcast ‘Chimi Churri’, donde opinó sobre la exposición mediática de Cueva y su actual pareja, la cantante Pamela Franco. Songhurst sostuvo que sus comentarios se limitaron a la conducta pública del futbolista y el impacto que podría tener sobre sus hijos.

“Mi comentario fue que, como expareja de Pamela López, no debería hacer un circo de su vida porque los perjudicados son sus hijos. No he mencionado a Pamela Franco ni he puesto calificativos”, afirmó el preparador físico.

Sin embargo, según el testimonio de ‘La Mackyna’, Cueva reaccionó contactándolo de manera insistente y agresiva. “Tengo que poner una denuncia por agresión verbal, otra por amenaza y otra por acoso, porque el muchacho no tiene nada que hacer y me ha estado llamando como 10 veces. No lo conozco, no me interesa conocerlo. él mismo dice que no me conoce ni en pelea de perros y me llama a parchar”, declaró Songhurst a Trome.

Christian Cueva lanza advertencias a ‘La Mackyna’ por hablar de su relación. Chimi Churri / YouTube

El entrenador aseguró que cuenta con evidencia contundente para respaldar sus denuncias, incluyendo grabaciones de las conversaciones, mensajes y fotografías que, según sus palabras, demuestran el carácter intimidante de las acciones atribuidas al jugador. “Tengo toda la conversación grabada, las fotos, todo, y por eso he presentado la denuncia”, sentenció.

En los audios difundidos públicamente, supuestamente se escucha a Christian Cueva empleando lenguaje soez y lanzando advertencias dirigidas tanto a Songhurst como a su pareja, Norka Ascue. “Aló, te habla Cueva, compare. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer ah? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo (...) Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer”, se oye en uno de los registros.

Reacciones, contexto legal y la respuesta de Norka Ascue

A raíz de la situación, La Mackyna acudió a la comisaría de San Luis para solicitar garantías personales, una medida orientada a proteger tanto su integridad como la de su pareja. El abogado Edgar Zúñiga, encargado de la defensa de Songhurst, detalló que se han presentado las solicitudes ante el Ministerio del Interior y que la acción busca sentar un precedente en casos de acoso y amenazas en el ámbito mediático.

La polémica ha tenido repercusiones no solo en el plano legal, sino también en el mediático. Durante la transmisión del podcast, Songhurst explicó que su intervención legal responde a la necesidad de tranquilidad y seguridad personal. “él solito se vende con las cosas que hace. Si soy un personaje público, uno se comporta a la altura. Llamando a amenazarme, eso lo tomo de quien venga. Yo quiero mi tranquilidad y tener seguridad”, afirmó.

'La Mackyna' revela en el programa "Chimi Churri" que recibió amenazas por parte del futbolista Christian Cueva tras emitir una opinión. Su abogado, Edgar Zuñiga, se conecta para detallar las acciones legales que han iniciado, incluyendo la solicitud de garantías para su vida. Video: Chimi Churri

Por su parte, Norka Ascue, pareja de La Mackyna, decidió responder públicamente a las amenazas de Cueva durante una intervención en ‘Chimi Churri’. Ascue, firme en su postura, criticó el comportamiento del futbolista y recordó episodios previos de exposición mediática: “Nadie es santo, pero sinvergüenza, destruye hogares y que yo me gane las lágrimas de niños y facture con eso, no me lo vas a decir”, expresó.

Ascue también se refirió a episodios polémicos de la vida de Cueva, como incidentes en estado de ebriedad y la relación clandestina con Pamela Franco, asegurando que “el karma” alcanzaría a la pareja. Songhurst enfatizó que su único objetivo era ejercer su derecho a opinar sobre la conducta de personajes públicos y recalcó que la reacción de Cueva no se justifica bajo ninguna circunstancia. Hasta el momento, Christian Cueva no ha emitido un pronunciamiento público sobre la denuncia.

