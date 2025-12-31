Norka Ascue no se queda callada y responde a Christian Cueva tras amenazas: “No le temo a sus videos”

Norka Ascue no dudó en responder a las amenazas de Christian Cueva con un mensaje desafiante y anunció medidas legales, insistiendo en que nunca ha actuado para perjudicar a terceros (TikTok)

El enfrentamiento entre Christian Cueva y el entorno del programa digital Chimi Churri escaló con rapidez y sumó un nuevo capítulo tras la reacción pública de Norka Ascue.

La conductora salió al frente luego de que el futbolista amenazara con exponer material íntimo vinculado a su pareja, el panelista Mack Songhurst, conocido como La Mackyna. El episodio se originó por comentarios sobre la vida personal del jugador y su relación con Pamela Franco, lo que derivó en una llamada cargada de insultos.

La respuesta de Ascue no solo rechazó el amedrentamiento, sino que incorporó duras referencias al pasado mediático del deportista.

La llamada que detonó la polémica

La situación se desbordó luego de que Christian Cueva llamara reiteradamente a Mack Songhurst y, en medio del reclamo, advirtiera que podría difundir videos vinculados a la pareja del panelista. (TikTok)

El conflicto se desató cuando Christian Cueva decidió comunicarse de manera directa con Mack Songhurst tras sentirse aludido por opiniones emitidas en el espacio Chimi Churri. Según lo relatado en el programa, el futbolista realizó múltiples intentos de contacto antes de que la llamada fuera atendida. El diálogo, lejos de aclarar la situación, se tornó agresivo desde los primeros segundos.

En el audio difundido durante la transmisión, se escucha al jugador reclamar por los comentarios relacionados con su vida privada y lanzar advertencias explícitas. “Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer”, expresó con evidente enojo, elevando el tono del intercambio. Las frases incluyeron insultos reiterados y alusiones directas a la pareja del panelista, lo que profundizó la tensión.

Songhurst explicó que los mensajes no se limitaron a la llamada telefónica. Afirmó haber recibido comunicaciones posteriores a través de WhatsApp con un tono similar, en las que el futbolista cuestionaba su derecho a opinar y lo emplazaba a un eventual encuentro personal. El panelista decidió exponer públicamente la situación para evidenciar el nivel de hostilidad que, según su versión, recibió por expresar una opinión en un programa de farándula.

La respuesta de Norka Ascue<b> </b>

Norka Ascue respondió con firmeza a las amenazas y dejó en claro que no se siente intimidada por Christian Cueva ni por las advertencias lanzadas al aire. (TikTok)

La reacción más contundente llegó desde el propio set de Chimi Churri. Norka Ascue tomó la palabra tras escuchar los audios y dejó en claro que no se sentía intimidada por las amenazas. Su intervención incluyó una defensa frontal de su pareja y una crítica directa al comportamiento del futbolista.

“Nadie es santo, pero sinvergüenza, destruye hogares y que yo me gane las lágrimas de niños y facture con eso, no me lo vas a decir”, afirmó visiblemente molesta. En su descargo, rechazó cualquier intento de equiparar trayectorias personales y lanzó la frase que se volvió eje del debate mediático: “En mi opinión personal, el peor insulto sería que me digan el nombre de tu mujer”.

Ascue también recordó episodios anteriores que involucraron a Cueva y que fueron ampliamente difundidos en medios y redes sociales. Mencionó imágenes del jugador en situaciones comprometedoras, así como denuncias de agresión y controversias sentimentales que formaron parte de su historial público. “Rabo de paja tenemos todos, pero no me vas a comparar pues”, señaló, marcando distancia entre su vida privada y los antecedentes que atribuyó al futbolista.

Escándalos pasados y el cruce de acusaciones

En su descargo, Norka Ascue recordó episodios polémicos del pasado de Christian Cueva y sostuvo que esos antecedentes le restan autoridad para cuestionar a otras personas. (X)

Durante su intervención, Norka Ascue enumeró una serie de episodios que, según indicó, restan autoridad moral a Christian Cueva para cuestionar a terceros. Aludió a momentos en los que el jugador fue visto en estado inconveniente en la vía pública, así como a videos de agresiones ocurridas en el ámbito familiar.

“Hemos visto las imágenes de cuando le sacaste la mier… a tu exmujer en el ascensor”, expresó, incorporando también referencias a transferencias económicas expuestas públicamente y a declaraciones pasadas de Pamela Franco, quien en su momento negó conocer al futbolista. Para Ascue, esos antecedentes invalidan cualquier intento de reclamo desde una posición de superioridad.

La conductora sostuvo que las amenazas no solo afectaron a su pareja, sino que tocaron un límite al involucrar a familias e hijos. Desde su perspectiva, el conflicto excedió el terreno del espectáculo y se trasladó a un plano personal que amerita una respuesta firme. “No me vas a decir nada a mí”, reiteró, enfatizando que no aceptará intimidaciones ni silencios impuestos.

Acciones legales y escalada del conflicto

La controversia tomó un nuevo rumbo cuando La Mackyna confirmó acciones formales tras la llamada intimidatoria, con el respaldo de su abogado y un pedido de protección. (ATV)

La controversia no quedó circunscrita al intercambio televisivo. Mack Songhurst confirmó que acudió a una comisaría para dejar constancia de la llamada intimidatoria y solicitar garantías personales. De acuerdo con su testimonio, la Policía lo derivó al Ministerio del Interior para formalizar el pedido de protección.

Su abogado, Edgar Zúñiga, explicó que cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar garantías cuando considera que su integridad física o mental está en riesgo. Señaló que la llamada recibida por su defendido fue intimidante y carente de justificación, dado que se originó en una opinión general sobre el impacto emocional de los conflictos familiares en los hijos.

El propio Songhurst aseguró que no siente temor, aunque decidió proceder por la vía legal como una medida preventiva. Recordó su pasado deportivo y afirmó que actúa con coherencia para evitar que la situación derive en un enfrentamiento mayor. “No soy un matón, respeto a todas las personas”, sostuvo al explicar por qué hizo pública la llamada.

Hasta el momento, el futbolista no ha emitido un pronunciamiento público posterior a la difusión de los audios y a las declaraciones de Ascue. El episodio se suma a una serie de controversias que han rodeado su figura y que mantienen su vida personal bajo constante escrutinio. Mientras tanto, el enfrentamiento continúa abierto, con implicancias legales y un impacto que trasciende el ámbito del entretenimiento.