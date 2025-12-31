‘La Máckyna’ pide garantías para su vida luego de ser amenazado por Christian Cueva: “Fui a la comisaría No le tengo miedo a nadie”

'La Mackyna' revela en el programa "Chimi Churri" que recibió amenazas por parte del futbolista Christian Cueva tras emitir una opinión. Su abogado, Edgar Zuñiga, se conecta para detallar las acciones legales que han iniciado, incluyendo la solicitud de garantías para su vida. Video: Chimi Churri

El foco mediático volvió a instalarse sobre Christian Cueva luego de que Mack Songhurst, conocido como ‘La Mackyna’, solicitara garantías para su vida tras una serie de mensajes que calificó como amenazas directas del futbolista. “Fui a la comisaría de San Luis a poner la denuncia y pedir garantías. No le tengo miedo a nadie, ni un perro que ladra”, afirmó Songhurst, dejando entrever el nivel de tensión alcanzado entre ambos y la gravedad de las acusaciones.

La controversia escaló luego de que Songhurst, panelista en Chimi Churri y conocido por su relación de amistad con Christian Domínguez, expusiera al aire el contenido de una llamada telefónica en la que Cueva reaccionó con insultos y advertencias por opiniones sobre su expareja, Pamela Franco.

“Te habla Cueva, compare. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo. Conch$%& reconch#$%. ¿Qué fácil para ti hablar, no? Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer, conch#$”, se escuchó en el audio divulgado en Chimi Churri, de acuerdo con el testimonio de Songhurst, quien aseguró haber recibido hasta seis llamadas consecutivas antes de responder.

‘La Mackyna’ solicita garantías para su vida en la comisaría

La tensión no se limitó al cruce entre las dos partes. El popular ‘La Mackyna’ expuso que las garantías no respondían a un temor hacia Cueva directamente, sino a la posibilidad de ataques de terceros. “Lo hago porque yo sé que el señor nunca se va a atrever a buscarme él solo y yo solo, nunca. Creo que todo el mundo sabe qué tipo de persona es él, que llama a amenazar. Si él quiere agarrarse conmigo, que ponga la fecha y voy, pero uno a uno, no a amenazarme y decirme ‘vas a ver’. Yo no soy un matón”, sostuvo Songhurst.

El abogado de Songhurst, Edgar Zúñiga, precisó el sustento legal de la denuncia. “Mack ha solicitado garantías personales contra su integridad y que esto genere un precedente. Es la primera vez que se le presenta este inconveniente. Toda persona tiene derecho, cuando se siente amenazado en su integridad física y mental, de acudir a las autoridades correspondientes para solicitar garantías”, declaró Zúñiga, recalcando que el panelista solo había expresado una opinión sobre la situación familiar del futbolista.

Durante la transmisión en Chimi Churri, Songhurst detalló el tono y contenido de la llamada. “Fue una llamada intimidante, fuera de lo normal, creo que hay vías, maneras. En ninguna parte de lo que escuché de La Mackyna, él ha agredido o ha insinuado cosas para los dos señores que han estado involucrados, es más, ha dado una opinión con respeto a la familia, a los hijos, a las consecuencias, al futuro, es una opinión que pueden tener muchas personas, está dando una opinión en general de la familia”, subrayó su asesor legal.

Las agresiones verbales escalaron con comentarios de Cueva que no solo aludieron a Songhurst, sino también a su pareja y entorno, y se sumaron a una serie de escándalos previos en los que Cueva ha estado envuelto. “No soy maleante, conch***, me vas a conocer, reconch***. A ti, contigo me voy a agarrar. Yo te he dicho a ti, grábame. Con tu mujer no me he metido ni contigo, pero cómo están en un programa dicen lo que se les da la gana. En algún momento nos vamos a cruzar. Si tú quieres hacer tu show, vamos a hacer show”, sentenció Cueva según el audio difundido por Songhurst.

El amigo de Christian Domínguez, por su parte, rechazó haber buscado confrontación directa y puso de relieve su trayectoria deportiva. “Yo he sido selección de lucha grecorromana, soy deportista calificado y he sido campeón. Yo no tengo miedo a nadie. Yo actúo de manera inteligente. Yo no soy un matón, respeto a todas las personas. Hacer un comentario cuidando la salud emocional de sus hijos, no es para que me llame a amenazar... entonces que llame a amenazar a todos los programas de farándula”, remarcó.

Christian Cueva lanza advertencias a ‘La Mackyna’ por hablar de su relación. Chimi Churri / YouTube

Norka Ascue, pareja de ‘La Mackyna’, responde con críticas directas a Christian Cueva

La pareja de Songhurst, Norka Ascue, también respondió a las amenazas. Durante una intervención en Chimi Churri, Ascue sentenció: “Nadie es santo, pero sinvergüenza, destruye hogares y que yo me gane las lágrimas de niños y facture con eso, no me lo vas a decir. En mi opinión personal, el peor insulto sería que me digan el nombre de tu mujer”, en referencia directa a la advertencia de Cueva de difundir videos en su contra.

Ascue utilizó el espacio mediático para confrontarlo respecto a sus antecedentes: “Rabo de paja tenemos todos, pero no me vas a comparar pues. A mí no me han visto borracha orinando en una calle, tampoco no he llamado a amedrentar a mis hijos en Navidad, tampoco he hecho llorar a una familia y he sido la clandestina”, dijo.

También agregó: “Hemos visto las imágenes de cuando le sacaste la mier** a tu exmujer en el ascensor, lo del Yape, tu clandestina llorando y jurando por su hija que no te conocía, que lo amenazas a Christian Domínguez, entonces qué vienes a reclamar acá, tú mismo exhibes tu vida”, declaró en respuesta. Ascue también denunció acciones legales contra el futbolista: “Di lo que quieras, yo no te tengo miedo, me das risa porque te va venir el karma, qué feo van a terminar... lágrimas de madre, de mujer, de hijos... la vida los va revolcar bien feo”.