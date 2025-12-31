Christian Cueva enfrenta a ‘La Mackyna’ con amenazas e insultos por comentarios sobre Pamela Franco

Christian Cueva lanza advertencias a ‘La Mackyna’ por hablar de su relación. Chimi Churri / YouTube

El futbolista peruano Christian Cueva se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras protagonizar una serie de insultos y amenazas dirigidas al panelista Mack Songhurst, conocido como ‘La Mackyna’, a raíz de comentarios sobre la relación con Pamela Franco. El deportista realizó una llamada telefónica cargada de insultos y advertencias luego de sentirse aludido por opiniones vertidas en el programa ‘Chimi Churri’.

La controversia surgió cuando ‘La Mackyna’, mejor amigo de Christian Domínguez y panelista de ‘Chimi Churri’, expuso al aire el contenido de la conversación que mantuvo con Cueva. El futbolista contactó insistentemente a Songhurst, quien señaló haber recibido hasta seis llamadas consecutivas antes de decidir atender. La conversación escaló rápidamente y se tornó tensa debido a los comentarios realizados en el programa sobre la expareja de Cueva.

Durante la transmisión, Songhurst relató cómo el jugador se mostró visiblemente molesto por las opiniones sobre su vida privada. “Te habla Cueva, compare’. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer ah? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo. Conch$%& reconch#$%. ¿Qué fácil para ti hablar no? Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer, conch#$“, se puede escuchar en el audio que difundió Songhurst.

El panelista enfatizó que los insultos y amenazas se extendieron a lo largo de la llamada y también a través de mensajes de WhatsApp.

La tensión aumentó cuando Cueva continuó su reclamo. “¿Quieres hablar, no? (…) ¿Tú crees que soy un huevón o mi mujer es una huevona? Tú tienes tu mujer y me he aguantado todo este tiempo sus comentarios como mie#$%, pensé que ibas a parchar, pero no puede hablar alguien que tiene rabo de paja”. El futbolista no solo cuestionó a Songhurst, sino que también incluyó referencias a la pareja del panelista, lo que intensificó el conflicto.

Christian Cueva se enfrentó a La Machyna por Pamela Franco. América TV

Fuertes amenazas

‘La Mackyna’ decidió hacer pública la situación en el propio programa de streaming, mostrando parte del contenido de los mensajes y exponiendo el tono de la discusión. El panelista aseguró que las amenazas de Cueva incluyeron frases como: “Tú acaso sabes de la vida del resto o qué #$%. Opinando, conch#$%. No soy maleante, conch#$%, me vas a conocer, reconch#$%. A ti, contigo, me voy a agarrar. Yo te he dicho a ti, grábame”.

Songhurst aclaró que su intención al revelar la conversación era evidenciar el tipo de presión y hostilidad que había recibido por parte del futbolista. “Con tu mujer no me he metido, ni contigo, pero cómo están en un programa dicen lo que se les da la gana. En algún momento nos vamos a cruzar. Si tú quieres hacer tu show, vamos a hacer show”, se le escucha decir a Cueva.

La polémica no solo se centró en los insultos, sino también en el carácter de las amenazas, ya que Cueva sugirió la posibilidad de un encuentro personal con Songhurst y lo emplazó a grabar la conversación. El deportista enfatizó en varias ocasiones que no se considera un delincuente, pero advirtió que “me vas a conocer” si continuaban las referencias a su vida privada.

Hasta el momento, Christian Cueva no ha emitido ningún pronunciamiento público adicional tras la difusión de los audios y mensajes expuestos por ‘La Mackyna’. El episodio se suma a una serie de controversias mediáticas en las que el futbolista ha estado involucrado, muchas de ellas relacionadas con su entorno personal y sentimental.

La Mackyna es mejor amigo de Christian Domínguez. (Foto: Captura de IG)

El programa ‘Chimi Churri’, en el que Songhurst participa como panelista, se caracteriza por abordar temas de farándula. Y en este caso, la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco ha sido motivo de atención mediática en reiteradas ocasiones, lo que ha generado un entorno de especulación y debate sobre la privacidad de los protagonistas.