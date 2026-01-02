Perú

¿Qué pasó en Pataz?: versiones y dudas tras el enfrentamiento en una bocamina que dejó tres muertos

Las primeras versiones hablaban de hasta 15 mineros artesanales fallecidos. Sin embargo, con el paso de las horas, la minera Poderosa confirmó que se trató de un enfrentamiento entre bandas criminales

¿Qué pasó en Pataz?: lo que se sabe del caso en la bocamina Papagayo

La víspera de Año Nuevo, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, y diversos medios locales informaron sobre el asesinato de tres personas al interior de una bocamina en la localidad de Vijus. En ese momento, se hablaba de que las víctimas serían más de diez mineros artesanales. Sin embargo, la información oficial brindada por la Policía Nacional confirmó tres fallecidos, cuyos cuerpos fueron llevados a la comisaría del lugar.

Conforme pasaban las horas, comenzaron a circular nuevas versiones. Mariños indicó que fue el comisario de Vijus quien se comunicó con él y le informó de los tres fallecidos. No obstante, lugareños y trabajadores de los centros de salud advirtieron que había más personas al interior de la bocamina: diez cuerpos y dos desaparecidos, lo que sumaba un total de 14 personas muertas.

Hasta las primeras horas del 1 de enero de 2026, el alcalde señaló que existía demora por parte de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, indicó que no había recibido comunicación del presidente José Jerí ni de algún representante del Ejecutivo.

Pataz cierra el 2025 con crimen en bocamina: tres presuntos mineros ilegales muertos y varios desaparecidos

En su invocación final, el alcalde responsabilizó a la minera Poderosa, dueña de la concesión donde se produjo el crimen, y pidió que esta sea cerrada. Además, solicitó que las rondas campesinas intervengan las bocaminas y cuestionó la eficacia del estado de emergencia.

Comunicados de la Fiscalía y Poderosa

Después de largas horas de silencio de las principales instituciones, el Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar por el asesinato de tres personas, cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en la bocamina ‘Papagayo’, en el sector Morena, distrito y provincia de Pataz.

El fiscal provincial a cargo, Limber Pascual Mallqui Acosta, dispuso que los cuerpos fueran trasladados al Instituto de Medicina Legal en Trujillo y que se tomen las declaraciones a los testigos en el lugar, entre ellos efectivos policiales y personal de seguridad de la mina.

Comunicado Minera Poderosa

Posteriormente, la minera Poderosa también emitió un pronunciamiento en el que indicó que personal de seguridad de la empresa escuchó disparos en una zona donde operan grupos criminales dedicados a la minería ilegal. Al llegar al lugar, encontraron los cuerpos de los fallecidos. Además, informaron que se logró detener a dos personas y descartaron que haya más desaparecidos.

En comunicación con Epicentro TV, el teniente PNP Henry Espinal Sepúlveda, comisario en Vijus, Pataz, confirmó que no hay más personas desaparecidas y que los deudos se negaron a denunciar el hecho y solo exigen el cuerpo de sus familiares para poder enterrarlos.

Enfrentamiento entre mineros ilegales deja a tres personas muertas

Es así que lo que en un inicio fue presentado como una nueva masacre terminó siendo un posible enfrentamiento entre mineros ilegales en una bocamina de la minera Poderosa. Sin embargo, aún existen varias interrogantes pendientes sobre esta información.

Confusas versiones

Hasta el momento, el Comando Unificado Pataz no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. La Policía descartó que existan personas desaparecidas en la mina y, según corresponsales de la zona, siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas lograron escapar y regresar a sus hogares.

Sin embargo, no se ha informado sobre su detención, lo que resulta llamativo, considerando que la minera Poderosa calificó a los involucrados en el enfrentamiento como mineros ilegales.

Pataz despide el año con sangre: denuncian asesinatos en mina pese al estado de emergencia

Asimismo, el alcalde de Pataz cuestionó la versión de la minera Poderosa y se preguntó por qué no se informó oportunamente a la Fiscalía, si se tuvo conocimiento del enfrentamiento desde la madrugada del 31 de diciembre.

Además, solo dos días antes del atentado, la PNP informó sobre la detención de cinco personas pertenecientes a la banda criminal de alias ‘cuchillo’, sindicado como el autor intelectual de la primera matanza ocurrida en marzo de 2025.

