Perú

Nueva masacre en Pataz: alcalde solicita cierre de la compañía minera y presencia de José Jerí

Aldo Mariños dio más alcances sobre las circunstancias en las que fueron asesinadas más de diez personas y pide que se aceleren las investigaciones

Guardar
Alcalde de Pataz denuncia nuevo ataque a mineros en pleno inicio de Año Nuevo - Canal N

La masacre ocurrida en Pataz en marzo de 2025 vuelve a la memoria, luego de que se confirmara un nuevo atentado contra supuestos mineros artesanales. Sin embargo, en este nuevo hecho se presume una mayor cantidad de víctimas. El alcalde del distrito, Aldo Mariños, brindó mayores detalles sobre lo ocurrido en la víspera de Año Nuevo y expuso sus demandas ante el gobierno de José Jerí.

Mariños confirmó la información que había brindado previamente: tres cuerpos fueron trasladados a la comisaría de Vijus. No obstante, según versiones recogidas en servicios de salud y entre los propios pobladores, se trataría de 13 hombres asesinados y dos personas desaparecidas, lo que elevaría a 15 el número total de víctimas.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la matanza habría ocurrido alrededor de las 3:00 p. m. del 31 de diciembre. Sin embargo, el alcalde señaló que tomó conocimiento de los hechos aproximadamente una hora antes de la llegada del Año Nuevo. Mariños presume que las víctimas habrían sido retenidas durante varias horas antes de ser asesinadas.

Pataz: alcalde alerta por nueva
Pataz: alcalde alerta por nueva masacre minera y exige cierre de concesión

Exige el cierre de la compañía minera

En entrevista con Canal N, Aldo Mariños consideró que una de las primeras medidas que debería adoptar el Ejecutivo es el cierre de la compañía minera donde ocurrieron los hechos.

“El Ministerio de Energía y Minas lo que tendría que hacer ahorita es paralizar la actividad de la Minera Grande. Porque ha sido dentro de las concesiones de la Minera Grande, hasta que se determine responsabilidades. Pero han ocurrido asesinatos, la fosa común, más asesinatos”, comentó.

La empresa minera a la que Mariños hace referencia es La Poderosa, conocida en la zona como la “minera grande”.

El alcalde también cuestionó la eficacia del estado de emergencia, al señalar que hasta la fecha no se ha logrado neutralizar a las bandas criminales que operan en la zona.

Pataz despide el año con
Pataz despide el año con sangre: denuncian asesinatos en mina pese al estado de emergencia

“Que se cierre temporalmente hasta que se profundicen las investigaciones y tiene que llegar Servicio de Inteligencia. Asumo que no existe el Servicio de Inteligencia, desde que se inició el estado de emergencia. Y si existiese Servicio de Inteligencia, pues la corrupción debe ser tremenda. Por eso es que hasta la fecha, pues no se puede terminar con estas bandas criminales”, agregó.

Asimismo, pidió que estos grupos no sean considerados solo como organizaciones criminales, sino que sean catalogados como terroristas.

Espera comunicación de José Jerí

Han pasado casi 12 horas desde que el alcalde Mariños denunciara, a través de una transmisión en vivo en TikTok, la muerte de tres mineros a manos de organizaciones criminales, y hasta el momento no ha recibido comunicación del presidente José Jerí ni de algún representante del Gobierno Central.

“He hecho un llamado al presidente de la República y hago, por intermedio de su medio de comunicación, al presidente de la República que nos atienda. ¿Y cuál es mi pedido? Mi pedido es que se cierre temporalmente a la Minera Grande”, advirtió.

José Jerí y Aldo Carlos
José Jerí y Aldo Carlos Mariños, alcalde de Pataz

Asimismo, consideró que el estado de emergencia ha fracasado, por lo que también solicitó que sean las rondas campesinas las que ingresen al interior de las concesiones, con el objetivo de evitar nuevos ataques.

Finalmente, Aldo Mariños sostuvo que el Ejecutivo ha incumplido los compromisos asumidos con Pataz y lamentó que su distrito sea conocido por este tipo de hechos delictivos.

Temas Relacionados

Alcalde de PatazAldo Mariñosmineros ilegalesbocaminasminera GrandeJosé Jerí

Más Noticias

Año Nuevo: Gael, Jassiel y Enzo, son los primeros bebés nacidos el 1 de enero de 2026

El Seguro Social de Salud (EsSalud) reportó que durante las primeras horas del año en Callao, Madre de Dios y Tacna, respectivamente, tres familias recibieron a un nuevo integrante

Año Nuevo: Gael, Jassiel y

Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro por postular al Senado

Fiscal de la Nación interino también dispuso que se comunique a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que evalúe el inicio de un proceso disciplinario

Tomás Gálvez echa del Ministerio

Lima, Cañete, registra un sismo de magnitud 4.2

Perú se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los terremotos más fuertes del mundo

Lima, Cañete, registra un sismo

Sismo en Lima de magnitud 4,2 se registró la mañana de hoy 1 de enero

Un sismo de magnitud 4,2 se registró la mañana del jueves frente a las costas de Chilca, en Cañete, sin que se reportaran daños, según informó el Instituto Geofísico del Perú

Sismo en Lima de magnitud

Viuda de Paul Flores despidió el 2025 recordando el último mensaje que le escribió el cantante: “Le tengo fe a este año”

Carolina Jaramillo compartió emotivas fotos familiares y el último mensaje de Año Nuevo que le envió el vocalista de Armonía 10 antes de ser asesinado, generando conmoción y muestras de apoyo en redes sociales.

Viuda de Paul Flores despidió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez echa del Ministerio

Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro por postular al Senado

César San Martín es cesado: ¿La JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo?

Víctor Prado es el nuevo presidente de la Sala Penal Permanente ante el retiro de César San Martín

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Tomás Gálvez destituye a fiscal que lo denunció por ‘Los Cuellos Blancos’: “Me sacó porque denuncié sus fechorías”

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Paul Flores despidió

Viuda de Paul Flores despidió el 2025 recordando el último mensaje que le escribió el cantante: “Le tengo fe a este año”

Figuras de la TV despidieron así el 2025: recaps, emotivos mensajes y deseos para el Año Nuevo

Leslie Shaw ofrece una original bienvenida a ‘El Prefe’, tras estar separados por tres meses y tener especial reencuentro en Lima

Valentino Palacios sorprendió a Corazón Serrano con su interpretación en vivo: “Vas a destronar a Susana Alvarado”

El mensaje de Luciana Fuster a su hermana Fernanda tras revelar enfermedad: “Nunca estarás sola ni te faltará nada”

DEPORTES

La inédita reacción de Alan

La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

Franco Velazco rechazó deuda de Universitario con Jorge Fossati y reveló charla previo a su salida: “Estamos para proteger los intereses del club”