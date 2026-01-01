Nueva masacre en Pataz: alcalde solicita cierre de la compañía minera y presencia de José Jerí

Alcalde de Pataz denuncia nuevo ataque a mineros en pleno inicio de Año Nuevo - Canal N

La masacre ocurrida en Pataz en marzo de 2025 vuelve a la memoria, luego de que se confirmara un nuevo atentado contra supuestos mineros artesanales. Sin embargo, en este nuevo hecho se presume una mayor cantidad de víctimas. El alcalde del distrito, Aldo Mariños, brindó mayores detalles sobre lo ocurrido en la víspera de Año Nuevo y expuso sus demandas ante el gobierno de José Jerí.

Mariños confirmó la información que había brindado previamente: tres cuerpos fueron trasladados a la comisaría de Vijus. No obstante, según versiones recogidas en servicios de salud y entre los propios pobladores, se trataría de 13 hombres asesinados y dos personas desaparecidas, lo que elevaría a 15 el número total de víctimas.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la matanza habría ocurrido alrededor de las 3:00 p. m. del 31 de diciembre. Sin embargo, el alcalde señaló que tomó conocimiento de los hechos aproximadamente una hora antes de la llegada del Año Nuevo. Mariños presume que las víctimas habrían sido retenidas durante varias horas antes de ser asesinadas.

Pataz: alcalde alerta por nueva masacre minera y exige cierre de concesión

Exige el cierre de la compañía minera

En entrevista con Canal N, Aldo Mariños consideró que una de las primeras medidas que debería adoptar el Ejecutivo es el cierre de la compañía minera donde ocurrieron los hechos.

“El Ministerio de Energía y Minas lo que tendría que hacer ahorita es paralizar la actividad de la Minera Grande. Porque ha sido dentro de las concesiones de la Minera Grande, hasta que se determine responsabilidades. Pero han ocurrido asesinatos, la fosa común, más asesinatos”, comentó.

La empresa minera a la que Mariños hace referencia es La Poderosa, conocida en la zona como la “minera grande”.

El alcalde también cuestionó la eficacia del estado de emergencia, al señalar que hasta la fecha no se ha logrado neutralizar a las bandas criminales que operan en la zona.

Pataz despide el año con sangre: denuncian asesinatos en mina pese al estado de emergencia

“Que se cierre temporalmente hasta que se profundicen las investigaciones y tiene que llegar Servicio de Inteligencia. Asumo que no existe el Servicio de Inteligencia, desde que se inició el estado de emergencia. Y si existiese Servicio de Inteligencia, pues la corrupción debe ser tremenda. Por eso es que hasta la fecha, pues no se puede terminar con estas bandas criminales”, agregó.

Asimismo, pidió que estos grupos no sean considerados solo como organizaciones criminales, sino que sean catalogados como terroristas.

Espera comunicación de José Jerí

Han pasado casi 12 horas desde que el alcalde Mariños denunciara, a través de una transmisión en vivo en TikTok, la muerte de tres mineros a manos de organizaciones criminales, y hasta el momento no ha recibido comunicación del presidente José Jerí ni de algún representante del Gobierno Central.

“He hecho un llamado al presidente de la República y hago, por intermedio de su medio de comunicación, al presidente de la República que nos atienda. ¿Y cuál es mi pedido? Mi pedido es que se cierre temporalmente a la Minera Grande”, advirtió.

José Jerí y Aldo Carlos Mariños, alcalde de Pataz

Asimismo, consideró que el estado de emergencia ha fracasado, por lo que también solicitó que sean las rondas campesinas las que ingresen al interior de las concesiones, con el objetivo de evitar nuevos ataques.

Finalmente, Aldo Mariños sostuvo que el Ejecutivo ha incumplido los compromisos asumidos con Pataz y lamentó que su distrito sea conocido por este tipo de hechos delictivos.