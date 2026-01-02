Perú impedirá que migrantes intenten cruzar la frontera sin la documentación requerida

Migrantes venezolanos escoltados por la policía peruana hacia una oficina de migración en la frontera con Chile, en Tacna, Perú, el viernes 28 de abril de 2023. La crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú se intensificó el jueves con cientos de migrantes que quedaron varados en el límite fronterizo, sin poder cruzar a Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

Los gobiernos de Perú y Chile han acordado implementar controles más estrictos en la frontera común con el objetivo de enfrentar el aumento de la migración irregular en esta zona de la región.

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo De Zela, explicó que la estrategia bilateral incluye una mayor presencia militar y policial, el incremento de patrullas y la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia. El acuerdo fue alcanzado en la última reunión del Comité Binacional de Política Migratoria realizada en diciembre.

La presencia de migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, ha generado un desafío logístico y humanitario para varios países sudamericanos.

“Hay un protocolo de entendimiento entre la policía de los dos países para manejar cualquier tema, y se ha convenido que cada país va a intentar evitar la salida irregular. Y si esta salida irregular se produce, entonces el otro país devolverá a los migrantes al país de donde salieron. Con esto, lo que se pretende es que toda migración que haya sea de carácter regular, segura y ordenada”, precisó el canciller.

En ese sentido, el gobierno peruano ha endurecido su postura frente a la migración irregular, advirtiendo que no permitirá el ingreso de extranjeros que no cumplan con los requisitos legales. “El Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares. Nosotros tenemos nuestras capacidades rebasadas”, subrayó De Zela. El funcionario indicó que los migrantes que intenten cruzar sin los documentos exigidos serán rechazados en la frontera.

El congresista Héctor Ventura y el excanciller González Posada coinciden en que la crisis migratoria requiere medidas urgentes y refuerzo tanto en la frontera con Ecuador como en la de Chile para frenar la inseguridad. Foto: Composición Infobae Perú

Coordinación con Ecuador

La política migratoria peruana también contempla acuerdos con otros países limítrofes. El canciller informó que existe una coordinación similar con Ecuador para fortalecer la cooperación entre autoridades migratorias y policiales. Esta colaboración se produjo luego de que el Gobierno ecuatoriano estableciera que el único paso oficial entre ambos países será a través de Huaquillas.

“Esa es una decisión que ha tomado Ecuador, no solo con respecto a su frontera con el Perú, sino también respecto a su frontera con Colombia. Y lo hace por las razones que conocemos, es decir, que hay un exceso de migración irregular en Ecuador y ellos tienen que buscar la mejor manera de evitarla”, dijo De Zela. Perú recibió un aviso anticipado sobre esta medida y la considera un asunto de política interna ecuatoriana.

El ministro añadió que la gestión de los migrantes a quienes se les niegue la entrada aún está en discusión. No se ha definido cuál será el procedimiento si ningún país acepta recibir a estos ciudadanos, lo que plantea un reto logístico y diplomático para la región.

El presidente electo de Chile llegará a Perú en enero.Foto: Cancillería de Perú

Se podría replicar con otros países

El titular de la cartera subrayó que el país tiene interés en replicar este tipo de acuerdos con otros Estados fronterizos, adaptando cada protocolo a las condiciones particulares de cada límite territorial. El principio que guiará estos convenios será garantizar que toda migración ocurra de manera regular, segura y ordenada.

“Nosotros estamos en una coordinación muy activa con los países fronterizos para, primero, tener un análisis común de cuál es el problema que se presenta en nuestras fronteras y, segundo, para ver cómo podemos cooperar, cómo podemos coordinar para que las fronteras de todos los países que limitan con el Perú estén perfectamente protegidas, resguardadas, y para que haya protocolos de entendimiento entre las policías de ambos países, entre las Fuerzas Armadas, entre las autoridades migratorias, para evitar que se produzca alguna crisis”, declaró De Zela.