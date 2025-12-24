Cancillería del Perú se pronuncia sobre decisión de Ecuador de mantener un solo paso fronterizo autorizado

La Policía redobló refuerzos y realizó un corredor para salvaguardar la seguridad de los extranjeros que abandonan el Perú por la zona fronteriza de Tumbes. La mayoría pretende instalarse en Ecuador. | Foto: Agencia Andina.

En la frontera norte del Perú, los últimos días dejaron una escena marcada por decisiones oficiales, controles reforzados y testimonios que describen el impacto directo sobre personas en tránsito. La Cancillería peruana difundió un comunicado en el que detalló la posición del Estado frente a la medida anunciada por el Gobierno del Ecuador sobre los pasos autorizados entre ambos territorios. El documento precisó los alcances de la decisión y reafirmó la intención de coordinar acciones conjuntas dentro de los marcos bilaterales vigentes. El mensaje oficial puso énfasis en el control de la migración irregular y en la lucha contra el delito organizado de alcance transnacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que la autoridad ecuatoriana comunicó su decisión de limitar a un solo punto el paso fronterizo autorizado. En el comunicado oficial se lee: “En la fecha, el Gobierno del Ecuador ha comunicado al Perú su decisión de mantener el Centro de Atención Binacional Fronterizo ubicado en Huaquillas como único paso fronterizo autorizado entre Perú y ese país. El tránsito en el puente internacional Aguas Verdes-Huaquillas se mantiene igualmente sin cambios”.

El mismo documento registró la respuesta institucional del lado peruano y la apertura a un trabajo conjunto en materia de seguridad y control migratorio. La nota diplomática incluyó el siguiente pasaje: “Ante este hecho, las autoridades peruanas han entablado contacto con sus contrapartes ecuatorianas con el objetivo de adoptar medidas que permitan gestionar la presente situación y reforzar de manera conjunta el combate contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular”.

Más adelante, el texto reiteró la disposición del Estado peruano para sostener mecanismos de cooperación con su vecino del norte. “El Gobierno del Perú reafirma su mejor disposición para cooperar con las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad en el marco de los mecanismos y acuerdos binacionales y regionales vigentes.”, se indica en el mensaje difundido por la Cancillería.

Comunicado de la Cancillería

Episodio en el Puente Internacional de Aguas Verdes

Días previos a la difusión del comunicado, unidades policiales trasladaron a un grupo de ciudadanos indocumentados hasta la zona fronteriza en Tumbes. Se trató de personas adultas, en su mayoría de origen venezolano, que salieron desde Lima con destino al Ecuador. Al llegar al Puente Internacional, se encontraron con una estructura metálica que impedía el paso y con personal policial que no autorizó el cruce. Un periodista que cubrió la escena señaló: “Los dejaron prácticamente a su suerte porque ya no podían regresar al Perú, pero tampoco ingresar al Ecuador”.

La situación generó nuevas declaraciones desde el lado ecuatoriano. La Policía Nacional del Ecuador explicó los motivos de la negativa al ingreso del grupo de extranjeros y destacó el requisito de documentación válida. Su posición quedó registrada en el siguiente testimonio: “No podemos permitir el ingreso de ciudadanos que no porten un documento habilitado para ingresar a nuestro país, en este caso cualquier tipo de visa. Por este motivo no se les ha permitido el ingreso. Esto no ha sido generado por nosotros”.

Decenas de venezolanos y otros migrantes pasaron seis horas bajo el sol en el puente internacional de Aguas Verdes, entre controles policiales y la negativa de Ecuador a permitir su ingreso - 24 Horas Noticias

Los efectos del episodio alcanzaron al sector comercial del distrito de Aguas Verdes, donde las actividades dependen del flujo constante en la línea limítrofe. Gerardo Risco, representante de la Cámara de Comercio y Producción del distrito, describió la situación observada en la zona y relató la condición de varias personas que permanecieron en el punto fronterizo. Según su testimonio, numerosos migrantes indicaron que no consumían alimentos desde varios días, por lo que recibieron ayuda de organizaciones no gubernamentales presentes en el lugar.