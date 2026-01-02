Perú

Muro de colegio en San Martín de Porres se desploma sobre camión y deja a una familia sin su fuente de ingresos

Aunque no se reportaron heridos, el desplome del muro perimétrico del colegio Lampa de Oro ha generado preocupación en la comunidad y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en las instituciones educativas, justo cuando faltan pocos meses para el inicio del año escolar

Una pared del colegio Lampa de Oro, en San Martín de Porres, colapsó y cayó sobre un camión que se encontraba estacionado, dejándolo completamente destruido. Fuente: América Noticias

Un tramo del muro perimétrico del colegio público IE 2012 Lampa de Oro, ubicado en el asentamiento humano La Lampa de Oro, en San Martín de Porres, se desplomó y cayó sobre un camión de carga que se encontraba estacionado frente a la institución. El incidente ocurrió en horas de la mañana, sin dejar heridos, pero provocó la destrucción total del vehículo. Vecinos y testigos informaron que el muro presentaba un riesgo latente desde hace varios meses, sin que las autoridades tomaran medidas efectivas para evitar el accidente.

Según América Noticias, la municipalidad del distrito había colocado recientemente un cartel de advertencia por el peligro de derrumbe. No obstante, las actividades escolares continuaron desarrollándose en el plantel con normalidad, lo que generó preocupación entre los padres de familia y la comunidad educativa. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana aseguró que se aprovecharán las vacaciones para reparar los daños antes del inicio del año escolar, aunque el tiempo disponible es limitado.

El camión afectado era la principal herramienta de trabajo de la familia propietaria, quienes solicitan apoyo para afrontar las pérdidas económicas, calculadas entre siete mil y ocho mil soles. Testigos relataron que, minutos antes del colapso, niños y transeúntes circulaban por la zona, lo que pudo haber resultado en una tragedia mayor.

Muro de colegio colapsa a pocos meses del inicio de clases

El colapso del muro perimétrico del colegio Lampa de Oro ha generado alarma en la comunidad, especialmente porque el incidente ocurre a pocos meses del comienzo del año escolar. De acuerdo con Buenos Días Perú, el muro, construido en concreto y ladrillos, se encontraba inclinado desde el año pasado y presentaba grietas visibles, lo que evidenciaba su deterioro. Vecinos del asentamiento humano señalaron que la estructura se debilitó aún más tras los recientes sismos que afectaron a Lima y zonas cercanas.

Una familia perdió su fuente
Una familia perdió su fuente de ingresos tras el derrumbe, mientras la comunidad exige soluciones inmediatas para garantizar la seguridad escolar. Foto: Composición Infobae Perú

La preocupación aumentó entre los padres de familia, quienes temen por la seguridad de sus hijos ante la proximidad del regreso a clases.

A pesar de las señales de advertencia y los reclamos de la comunidad, la municipalidad de San Martín de Porres no implementó medidas preventivas más allá de colocar un cartel, sin resguardar adecuadamente la zona. Vecinos afirman que no se dispuso de serenazgo ni se cerró el área de riesgo, lo que dejó expuestos a escolares y transeúntes.

Familia pierde su principal herramienta de trabajo

El desplome del muro aplastó por completo el camión de una familia local, utilizado diariamente como fuente de ingreso. Buenos Días Perú reportó que los daños en la cabina y la carreta del vehículo suman aproximadamente ocho mil soles, una cifra inalcanzable para los afectados, quienes ahora enfrentan la pérdida total de su herramienta de trabajo. El propietario explicó que contratar maquinaria para retirar los escombros supone un gasto adicional que no pueden afrontar.

Las autoridades educativas anunciaron reparaciones
Las autoridades educativas anunciaron reparaciones urgentes, pero vecinos y padres de familia expresan dudas sobre la pronta solución del problema. Captura Buenos Días Perú

La situación pudo ser mucho más grave. Testigos relataron que, instantes antes del colapso, una madre y dos niños cruzaron la zona, mientras otro menor de unos once años caminaba cerca del camión. “Como fuera por el carro, estaríamos lamentando una tragedia”, expresó el dueño del vehículo.

A pesar del accidente, permanece el riesgo de que otras secciones del muro colapsen, según advirtieron vecinos y conductores de la zona. El temor por la seguridad de los escolares y transeúntes se mantiene, mientras la comunidad exige soluciones inmediatas.

Autoridades prometen reparar infraestructura antes del inicio de clases

Tras el incidente, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana anunció que se aprovecharán los meses de vacaciones escolares para ejecutar reparaciones urgentes en la infraestructura del colegio Lampa de Oro. Según América Noticias, las autoridades reconocen que los plazos son ajustados y existe la presión de garantizar la seguridad antes del inicio del año escolar.

El colapso de un muro
El colapso de un muro en el colegio Lampa de Oro, en San Martín de Porres, dejó un camión destruido y expuso la falta de medidas de prevención, a solo semanas del inicio de clases. Foto: Composición Infobae Perú

La entidad ha solicitado a la municipalidad y a los organismos competentes acelerar las obras y coordinar acciones para evitar nuevos incidentes. Sin embargo, parte de la comunidad educativa manifiesta su desconfianza, ya que el riesgo fue advertido con anticipación sin que se tomaran medidas efectivas.

Mientras tanto, la propietaria del camión afectado solicita apoyo para recuperar su medio de sustento. La comunidad espera que las autoridades cumplan con su compromiso de reparar el colegio y atender a las familias perjudicadas, a fin de evitar que una advertencia ignorada se convierta en una tragedia.

