Perú

Perú cierra el 2025 como el año más sangriento de su historia: más de 2.200 asesinatos fueron registrados por el Sinadef

Las regiones de Lima, La Libertad y el Callao son las más afectadas por el alza de homicidios a nivel nacional, pese a estados de emergencia vigentes

Guardar
Las regiones de Lima, La
Las regiones de Lima, La Libertad y el Callao son las más afectadas por el alza de homicidios a nivel nacional, pese a estados de emergencia vigentes

El año 2025 concluyó con un récord histórico de homicidios en Perú, que cerró con un saldo sangriento de 2.218 asesinatos registrados hasta el 30 de diciembre, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), una cifra sin precedentes desde que se registraron este tipo de incidencias por primera vez en el año 2017.

La cifra final del 2025 superó ampliamente los datos de otros años: 2.083 homicidios en 2024 y 1.511 fueron registrados en 2023, por lo que el incremento es evidente por más de 500 víctimas. El promedio diario de este año alcanzó los 6,07 asesinatos, mientras que en 2024 alcanzó 5,60 y en 2023, 4,14.

Los años anteriores muestran una tendencia ascendente: 678 homicidios en 2017, 927 en 2018, 1.139 en 2019, 1.018 en 2020, 1.416 en 2021 y 1.539 en 2022.

A nivel nacional, la región Lima es la que registró la mayor cantidad de asesinatos durante el año 2025, con 837, impulsada por la alta densidad demográfica que existe solo en Lima Metropolitana. En segundo lugar, se encuentra la región La Libertad, con 237 asesinatos registrados; mientras que el Callao se ubica en tercer lugar con 192 homicidios. Piura (154) e Ica (93) cierran el top 5 de regiones con mayor cantidad de víctimas en el año.

Las regiones de Lima, La
Las regiones de Lima, La Libertad y el Callao son las más afectadas por el alza de homicidios a nivel nacional, pese a estados de emergencia vigentes - crédito Pexels

El analista de datos, Juan Carbajal, indicó en su cuenta de X que cerca del 80% de los homicidios solo durante la administración de José Jerí se cometieron con armas de fuego. En Lima y Callao, durante los primeros 55 días del estado de emergencia, se reportaron 113 homicidios, y distritos como San Martín de Porres y Puente Piedra fueron los más afectados en Lima Norte, mientras que San Juan de Miraflores, Ate y Bellavista también registraron cifras elevadas.

Entre enero y noviembre, aproximadamente 70 ciudadanos vinculados al sector transportes, fueron asesinados producto de ataques de sicarios contra empresas que actualmente son extorsionadas por una o más grupos criminales, que exigen pagos de cupos diarios por “protección” en sus rutas.

75% de la población vive con miedo al salir de casa

Al menos ocho de cada diez peruanos a nivel nacional no se sienten seguros al momento de salir de sus casas, según datos mostrados en el ‘Barómetro de Seguridad’ y apoyado en datos de la encuestadora Ipsos. Las estadísticas muestran que, a nivel nacional, el 76 % de ciudadanos consideran que no se sienten seguros en las calles, mientras que el 22 % sí se siente seguro.

La situación de la inseguridad no solo se percibe en las calles, sino también al interior de los hogares de los peruanos. Las estadísticas de compartidas por la empresa Verisure indican que el 28 % de peruanos no consideran que están a salvo ni siquiera dentro de sus casas.

Al menos ocho de cada diez
Al menos ocho de cada diez peruanos a nivel nacional no se sienten seguros al momento de salir de sus casas, según datos mostrados en el ‘Barómetro de Seguridad’. (Mininter)

En la región Lima, por su parte, el 81 % de los ciudadanos considera que se siente inseguro al salir a las calles; mientras que en las regiones del interior del país el promedio de percepción de inseguridad llega al 73 %. La situación a nivel nacional se muestra aún más grave en el norte del Perú, en lo denominado como la macrorregión norte, compuesta por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Áncash; de hecho en esta zona el 80 % de los ciudadanos se sienten desprotegidos.

Temas Relacionados

SinadefLimaLa LibertadCallaoInseguridad CiudadanaSicariatoExtorsiónperu-noticias

Más Noticias

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

La empresaria peruana compartió con humor las sorprendentes diferencias de precios que encontró en Suiza, confesando que prefiere ir al supermercado antes que a un restaurante por lo elevado del costo de vida

Alejandra Baigorria en Suiza: el

Frases de Año Nuevo y postales de buenos deseos para compartir por WhatsApp, Instagram y Facebook

En un mundo digitalizado, el intercambio de frases de buenos deseos durante el Año Nuevo cobra significado como herramienta para fortalecer lazos y preservar rituales colectivos en tiempos de cambio constante

Frases de Año Nuevo y

Qué se celebra el 31 de diciembre en el Perú: una fecha que enlaza memoria, modernidad y transformación social

La celebración de fin de año resume tradiciones arraigadas y nuevas expresiones sociales, reflejando la tensión entre el legado histórico y las aspiraciones de transformación en una nación en constante redefinición

Qué se celebra el 31

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

Con una respuesta rápida, el influencer intervino directamente para respaldar económicamente a los afectados por el debate que surgió en un conocido hotel selvático

CristoRata asumirá pago de un

Outfit para recibir el Año Nuevo 2026: errores y aciertos al elegir los colores para lucir en tu reunión

Elegir el outfit para recibir el Año Nuevo no es solo una cuestión de moda, sino también de tradición y significado. Colores, combinaciones y errores comunes pueden marcar la diferencia al momento de lucir bien y empezar el 2026 con buena energía

Outfit para recibir el Año
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE rechaza de plano una

JEE rechaza de plano una tacha contra la candidatura de Keiko Fujimori

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero del 2026

Marisol Pérez Tello acusa al JNE de excluir su plancha por falla digital en plena inscripción electoral

Choque de trenes en Machu Picchu expone retrasos en obra de hospital, advierte alcalde

35 partidos políticos tienen candidatos con sentencias penales: Podemos Perú y Fuerza Popular encabezan la lista

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria en Suiza: el

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

Radio Corazón se despide de la FM y apuesta por lo digital: así reaccionaron sus fanáticos

Marina Mora le da su respaldo a Maju Mantilla tras polémica con Gustavo Salcedo: “siempre la voy a querer”

El reencuentro de los hermanos Álvarez: así celebraron Arturo y Carlos la Navidad tras su reconciliación

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros