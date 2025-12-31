Perú cierra el 2025 como el año más sangriento de su historia: más de 2.200 asesinatos fueron registrados por el Sinadef

Las regiones de Lima, La Libertad y el Callao son las más afectadas por el alza de homicidios a nivel nacional, pese a estados de emergencia vigentes

El año 2025 concluyó con un récord histórico de homicidios en Perú, que cerró con un saldo sangriento de 2.218 asesinatos registrados hasta el 30 de diciembre, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), una cifra sin precedentes desde que se registraron este tipo de incidencias por primera vez en el año 2017.

La cifra final del 2025 superó ampliamente los datos de otros años: 2.083 homicidios en 2024 y 1.511 fueron registrados en 2023, por lo que el incremento es evidente por más de 500 víctimas. El promedio diario de este año alcanzó los 6,07 asesinatos, mientras que en 2024 alcanzó 5,60 y en 2023, 4,14.

Los años anteriores muestran una tendencia ascendente: 678 homicidios en 2017, 927 en 2018, 1.139 en 2019, 1.018 en 2020, 1.416 en 2021 y 1.539 en 2022.

A nivel nacional, la región Lima es la que registró la mayor cantidad de asesinatos durante el año 2025, con 837, impulsada por la alta densidad demográfica que existe solo en Lima Metropolitana. En segundo lugar, se encuentra la región La Libertad, con 237 asesinatos registrados; mientras que el Callao se ubica en tercer lugar con 192 homicidios. Piura (154) e Ica (93) cierran el top 5 de regiones con mayor cantidad de víctimas en el año.

El analista de datos, Juan Carbajal, indicó en su cuenta de X que cerca del 80% de los homicidios solo durante la administración de José Jerí se cometieron con armas de fuego. En Lima y Callao, durante los primeros 55 días del estado de emergencia, se reportaron 113 homicidios, y distritos como San Martín de Porres y Puente Piedra fueron los más afectados en Lima Norte, mientras que San Juan de Miraflores, Ate y Bellavista también registraron cifras elevadas.

Entre enero y noviembre, aproximadamente 70 ciudadanos vinculados al sector transportes, fueron asesinados producto de ataques de sicarios contra empresas que actualmente son extorsionadas por una o más grupos criminales, que exigen pagos de cupos diarios por “protección” en sus rutas.

75% de la población vive con miedo al salir de casa

Al menos ocho de cada diez peruanos a nivel nacional no se sienten seguros al momento de salir de sus casas, según datos mostrados en el ‘Barómetro de Seguridad’ y apoyado en datos de la encuestadora Ipsos. Las estadísticas muestran que, a nivel nacional, el 76 % de ciudadanos consideran que no se sienten seguros en las calles, mientras que el 22 % sí se siente seguro.

La situación de la inseguridad no solo se percibe en las calles, sino también al interior de los hogares de los peruanos. Las estadísticas de compartidas por la empresa Verisure indican que el 28 % de peruanos no consideran que están a salvo ni siquiera dentro de sus casas.

En la región Lima, por su parte, el 81 % de los ciudadanos considera que se siente inseguro al salir a las calles; mientras que en las regiones del interior del país el promedio de percepción de inseguridad llega al 73 %. La situación a nivel nacional se muestra aún más grave en el norte del Perú, en lo denominado como la macrorregión norte, compuesta por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Áncash; de hecho en esta zona el 80 % de los ciudadanos se sienten desprotegidos.