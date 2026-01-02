Secuestran a policía en retiro y a su hijo cuando custodiaban camión con mercadería en SMP

Violento secuestro de custodios de camión con mercadería sacude San Martín de Porres| Latina Noticias

Un operativo de custodia terminó en un hecho de violencia en San Martín de Porres, luego de que un policía en retiro y su hijo fueran secuestrados mientras protegían un camión cargado de ropa deportiva. El hecho se produjo cerca de las seis de la mañana, cuando al menos tres vehículos interceptaron el automóvil en el que se desplazaban Luis Humberto Quispe Trujillo, de 63 años, y su hijo Luis Eder Quispe Muñoz, de 33.

Ambos trabajaban como agentes de seguridad privada para resguardar el traslado de la mercadería, propiedad de una reconocida marca. Los agresores golpearon a padre e hijo, los obligaron a abandonar su automóvil y los subieron a uno de los vehículos de los secuestradores. El camión objeto del resguardo también fue sustraído por los delincuentes.

Hallan camión con mercadería al interior en Huachipa

Según información de Latina Noticias, el conductor del camión y un posible auxiliar también se encuentran desaparecidos, por lo que la cifra de víctimas ascendería a cuatro. La hija de uno de los secuestrados localizó horas después el camión en una cochera de Huachipa, aunque los ocupantes y custodios no fueron hallados en el lugar. La mercadería permanecía intacta dentro del tráiler.

La Policía Nacional llegó a la zona del asalto en la avenida Augusto B. Leguía cerca de las siete de la mañana. Los agentes acordonaron el área para recabar pruebas y buscar cámaras de seguridad que pudieran aportar datos sobre la ruta seguida por los delincuentes. No obstante, varias cámaras de la zona estaban fuera de servicio, lo que dificulta la reconstrucción del trayecto y la identificación de los responsables.

Los vecinos señalaron que en esta zona ya han ocurrido más robos, asaltos a camiones, porque precisamente esta conecta con la Vía Evitamiento y es una ruta que muchos vehículos de carga pesada toman para evitar el tráfico.

Durante el peritaje se hallaron rastros de sangre en el interior del vehículo de los custodios, lo que sugiere que las víctimas sufrieron agresiones físicas durante el secuestro. América Noticias confirmó que no se encontraron armas ni casquillos en el lugar, aunque testigos afirman que los delincuentes dispararon al aire durante el ataque.

Hasta el momento, no se ha establecido el paradero de Luis Humberto Quispe Trujillo, Luis Eder Quispe Muñoz ni del conductor del camión. La Policía Nacional continúa las investigaciones para dar con los responsables y ubicar a las personas secuestradas. Las familias de los desaparecidos han solicitado colaboración ciudadana para obtener cualquier información que permita su localización.

Canales de ayuda

Central de Emergencias 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Línea telefónica disponible las 24 horas para reportar secuestros, desapariciones y delitos en curso. Permite una respuesta inmediata de la policía.

División de Investigación de Secuestros: Unidad especializada de la Policía Nacional encargada de investigar casos de secuestro. Atiende denuncias y coordina operativos de localización y rescate.

Ministerio del Interior – Programa de Personas Desaparecidas: Plataforma oficial para registrar y buscar personas desaparecidas en todo el país. Permite el seguimiento de casos y la difusión de alertas.