Dueño de negocio se defiende de asalto y corretea a fierrazos a delincuente

Una cámara de seguridad captó el dramático momento en que el propietario de un minimarket frustró a punta de fierrazos el asalto armado perpetrado por un delincuente en su local de productos lácteos. El incidente, ocurrido en San Martín de Porres, revela la desesperación de los pequeños empresarios ante la violencia e inacción de las autoridades.

La noche del asalto, el sujeto ingresó portando un arma de fuego. Tras irrumpir en el establecimiento, amenazó y redujo a los empleados, encerrándolos en un baño luego de agredir físicamente a uno de ellos con la cacha de la pistola. El ladrón exigía insistentemente el efectivo de la caja registradora. La resistencia y el temor de los trabajadores se volvieron evidentes mientras el atacante recorría las instalaciones buscando dinero, según información de ATV.

Roberto, hermano del dueño y también víctima de la agresión, relató que al escuchar los gritos de amenaza y los golpes, su familiar tomó una barra de aluminio que encontró cerca. Con total determinación, enfrentó al asaltante, quien no dudó en accionar su arma.

“Mi hermano, cuando escuchó que me estaban pegando y amenazando de muerte, salió con una barra para intentar ahuyentarlo. El delincuente nos tenía encañonados y había roto la cabeza a uno de los chicos”, señaló ante el citado medio. A pesar de los disparos, el comerciante se lanzó tras el atacante, obligándolo a huir sin concretar el robo total.

Testigos manifestaron su preocupación, pues el hecho no es aislado. Según las imágenes y los testimonios recogidos, este mismo individuo ya había perpetrado otros robos en establecimientos similares de la zona.

“No es la primera vez que ocurre. Ya hemos presentado denuncias, pero sigue apareciendo. Incluso tenemos videos del mismo hombre cometiendo este tipo de atracos en otros locales familiares y en otro punto hace apenas mes y medio”, afirmó Roberto. Diez minutos antes de ese asalto, fue visto cometiendo otro hurto en una tienda perteneciente a la misma familia.

La indignación de los trabajadores y comerciantes del sector crece ante la falta de respuestas concretas por parte de la policía. Aunque las evidencias ya se encuentran en poder de las autoridades, hasta el momento no se ha producido una captura ni se ha informado sobre un avance real en las investigaciones.

“No hemos recibido ningún reporte que indique que identificaron a esta persona o que al menos han realizado un seguimiento. Nuevamente, queda la sensación de que no hay protección efectiva para quienes intentan salir adelante con esfuerzo”, lamentó el hermano de la víctima.

Inseguridad ciudadana en Perú

El aumento de la inseguridad ciudadana en el Perú impacta cada vez más en la economía nacional, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Roberto de la Tore, presidente de la entidad, señaló a Canal N que la delincuencia origina pérdidas que superan los 20.000 millones de soles anuales, cifra que representa cerca del 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Este costo considera tanto el gasto del Estado como la inversión privada en sistemas de protección y prevención.

La CCL alertó que sectores como manufactura, construcción y transporte, además del comercio al por menor y los servicios, registran los mayores perjuicios. Emprendedores de pequeñas y medianas empresas, incluidos comercios como bodegas, panaderías, ferreterías y peluquerías, enfrentan amenazas persistentes que dificultan sus operaciones y los obligan a aumentar el gasto en seguridad. De la Tore remarcó, además, que todas las actividades económicas se ven trastocadas por el avance de la criminalidad.