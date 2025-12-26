Bodega es atacada a balazos en San Martín de Porres: proyectiles ingresaron al local

Sujeto dispara contra bodega en SMP | Foto captura: Exitosa

La violencia delincuencial no da tregua en Lima. En esta oportunidad, una bodega fue blanco de un violento ataque a balazos perpetrado por sujetos desconocidos, quienes realizaron más de 15 disparos contra el establecimiento situado en la calle Vizcardo y Guzmán, en la urbanización Los Vencedores, distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según relató la propietaria del negocio a Exitosa Noticias—quien prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad—, el atentado ocurrió mientras atendía junto a un familiar. En ese momento, un vehículo de color rojo se aproximó al lugar y, sin mediar palabra, los ocupantes abrieron fuego de manera indiscriminada.

La comerciante indicó que los disparos pusieron en grave riesgo su vida y la de su primo, ya que las balas impactaron dentro del local. Precisó que tres proyectiles ingresaron a la bodega: dos alcanzaron una columna y uno terminó incrustado en el mostrador. Otros impactos se registraron en la fachada del negocio y en una vivienda aledaña.

Pese a la ferocidad del ataque, no se reportaron personas heridas ni fallecidas. No obstante, se conoció que un inmueble aledaño también sufrió algunos impactos de bala en la fachada.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.

La dueña del establecimiento aseguró no tener conocimiento de los motivos detrás del atentado, afirmando que no ha sido víctima de amenazas previas ni de extorsiones. “Tengo como tres impactos de bala acá dentro de la bodega. Y no sé este sujeto. Por indagaciones que hemos estado haciendo, todo esto, dicen que es un tal Marlon”, afirmó.

Por su parte, los vecinos expresaron su indignación y temor ante lo ocurrido, y exigieron a las autoridades municipales de San Martín de Porres y a la Policía Nacional reforzar la presencia policial y el patrullaje, más aún considerando que Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

Línea 1818 : Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.

Celular 942841978 : Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.

Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú : 116

Centro de Emergencia Mujer : 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106