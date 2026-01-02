Suman 420 réplicas del sismo en Guerrero; autoridades descartan daños en CDMX y zona del epicentro

Tras el sismo de magnitud 6.5 registrado con epicentro en Guerrero, autoridades federales y locales mantienen monitoreo ante la presencia de réplicas

Las réplicas del sismo registrado la mañana de este viernes 2 de enero continúan bajo vigilancia de las autoridades, luego del movimiento telúrico de magnitud 6.5 que se percibió de forma intensa en la Ciudad de México y en distintas regiones del centro y sur del país.

El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 12:00 horas de este viernes se han contabilizado 420 réplicas del sismo principal ocurrido en San Marcos, Guerrero, registrado a las 07:58 horas. De este total, la réplica de mayor magnitud fue de 4.7, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la mayoría de las réplicas han sido de baja intensidad, incluida una de magnitud 4.2 registrada a las 08:17 horas, localizada a 14 kilómetros al suroeste de San Marcos. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas ni en Guerrero ni en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, tras un sismo de esta magnitud es común que se presenten réplicas en las horas o días posteriores, generalmente de menor intensidad, aunque perceptibles para la población en zonas cercanas al epicentro o en regiones con suelos blandos, como ocurre en algunas áreas de la capital.

Réplicas, un fenómeno esperado tras sismos fuertes

El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo principal se registró a las 07:58:15 horas, con epicentro localizado a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de 5 kilómetros, lo que favoreció su amplia percepción.

Minutos después, a las 08:17:32 horas, se reportó una réplica de magnitud 4.2, localizada a 14 kilómetros al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 9 kilómetros. Este tipo de movimientos, señalaron especialistas, forman parte del reajuste natural de la corteza terrestre tras un sismo de mayor magnitud.

Especialistas explican que las réplicas forman parte del proceso de reajuste de la corteza terrestre luego de la liberación principal de energía. En este caso, el epicentro se localizó en el estado de Guerrero, una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de placas tectónicas.

El monitoreo sísmico se mantiene activo para detectar cualquier nuevo movimiento que pudiera representar un riesgo para la población. Hasta el momento, las réplicas registradas han sido de baja magnitud y no han generado daños estructurales.

CDMX mantiene protocolos activos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tras el primer sobrevuelo de helicópteros Cóndor y las revisiones iniciales, no se reportan afectaciones en la capital. Añadió que continúan los recorridos preventivos en las 16 alcaldías para descartar daños derivados tanto del sismo principal como de posibles réplicas.

En paralelo, la Secretaría de Obras y Servicios revisa puentes, vialidades y estructuras estratégicas, mientras que los sistemas de transporte público activaron sus protocolos de seguridad de manera preventiva.

El Metro CDMX y el Metrobús CDMX informaron que, tras las inspecciones correspondientes, el servicio opera con normalidad, aunque se mantiene vigilancia ante cualquier eventualidad relacionada con réplicas.

Recomendaciones ante posibles nuevos movimientos

Autoridades de Protección Civil reiteraron a la población la importancia de mantenerse informada a través de canales oficiales, identificar zonas de seguridad en viviendas y centros de trabajo, y reportar cualquier incidente al 911. También recomendaron revisar instalaciones de gas, agua y energía eléctrica, especialmente si se perciben movimientos posteriores.

Aunque no se puede predecir con exactitud cuántas réplicas ocurrirán ni su intensidad, los expertos coinciden en que la prevención y la información oportuna son clave para reducir riesgos. Las autoridades continuarán informando conforme avance el monitoreo sísmico en las próximas horas.