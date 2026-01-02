México

Suman 420 réplicas del sismo en Guerrero; autoridades descartan daños en CDMX y zona del epicentro

Tras el sismo de magnitud 6.5 registrado con epicentro en Guerrero, autoridades federales y locales mantienen monitoreo ante la presencia de réplicas

Guardar
Tras el sismo de magnitud
Tras el sismo de magnitud 6.5 registrado con epicentro en Guerrero, autoridades federales y locales mantienen monitoreo ante la presencia de réplicas

Las réplicas del sismo registrado la mañana de este viernes 2 de enero continúan bajo vigilancia de las autoridades, luego del movimiento telúrico de magnitud 6.5 que se percibió de forma intensa en la Ciudad de México y en distintas regiones del centro y sur del país.

El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 12:00 horas de este viernes se han contabilizado 420 réplicas del sismo principal ocurrido en San Marcos, Guerrero, registrado a las 07:58 horas. De este total, la réplica de mayor magnitud fue de 4.7, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la mayoría de las réplicas han sido de baja intensidad, incluida una de magnitud 4.2 registrada a las 08:17 horas, localizada a 14 kilómetros al suroeste de San Marcos. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas ni en Guerrero ni en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, tras un sismo de esta magnitud es común que se presenten réplicas en las horas o días posteriores, generalmente de menor intensidad, aunque perceptibles para la población en zonas cercanas al epicentro o en regiones con suelos blandos, como ocurre en algunas áreas de la capital.

Réplicas, un fenómeno esperado tras sismos fuertes

El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo principal se registró a las 07:58:15 horas, con epicentro localizado a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de 5 kilómetros, lo que favoreció su amplia percepción.

Minutos después, a las 08:17:32 horas, se reportó una réplica de magnitud 4.2, localizada a 14 kilómetros al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 9 kilómetros. Este tipo de movimientos, señalaron especialistas, forman parte del reajuste natural de la corteza terrestre tras un sismo de mayor magnitud.

Especialistas explican que las réplicas forman parte del proceso de reajuste de la corteza terrestre luego de la liberación principal de energía. En este caso, el epicentro se localizó en el estado de Guerrero, una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de placas tectónicas.

El monitoreo sísmico se mantiene activo para detectar cualquier nuevo movimiento que pudiera representar un riesgo para la población. Hasta el momento, las réplicas registradas han sido de baja magnitud y no han generado daños estructurales.

CDMX mantiene protocolos activos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tras el primer sobrevuelo de helicópteros Cóndor y las revisiones iniciales, no se reportan afectaciones en la capital. Añadió que continúan los recorridos preventivos en las 16 alcaldías para descartar daños derivados tanto del sismo principal como de posibles réplicas.

En paralelo, la Secretaría de Obras y Servicios revisa puentes, vialidades y estructuras estratégicas, mientras que los sistemas de transporte público activaron sus protocolos de seguridad de manera preventiva.

El Metro CDMX y el Metrobús CDMX informaron que, tras las inspecciones correspondientes, el servicio opera con normalidad, aunque se mantiene vigilancia ante cualquier eventualidad relacionada con réplicas.

Recomendaciones ante posibles nuevos movimientos

Autoridades de Protección Civil reiteraron a la población la importancia de mantenerse informada a través de canales oficiales, identificar zonas de seguridad en viviendas y centros de trabajo, y reportar cualquier incidente al 911. También recomendaron revisar instalaciones de gas, agua y energía eléctrica, especialmente si se perciben movimientos posteriores.

Aunque no se puede predecir con exactitud cuántas réplicas ocurrirán ni su intensidad, los expertos coinciden en que la prevención y la información oportuna son clave para reducir riesgos. Las autoridades continuarán informando conforme avance el monitoreo sísmico en las próximas horas.

Temas Relacionados

Templor hoyServicio Sismológico Nacionalréplicas del sismosismo en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de enero de 2026: no se detectaron daños en las instalaciones ni incidencias en el servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 2 de enero: cerrada la circulación en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Nuevo León cancela beneficios fiscales a autos híbridos y eléctricos

El Gobierno de Nuevo León eliminó los estímulos fiscales otorgados desde 2023 a los autos híbridos y eléctricos, en medio de la disputa por el Presupuesto 2026

Nuevo León cancela beneficios fiscales

Así se movió el Ángel de la Independencia durante el sismo que despertó a la CDMX

El sismo fue de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de hoy viernes

Así se movió el Ángel

Clausura 2026: los equipos de la Liga MX que estrenarán entrenador

El torneo comenzará el viernes 9 de enero con una triple cartelera

Clausura 2026: los equipos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Pato Borghetti regresa a “Venga

Pato Borghetti regresa a “Venga la Alegría” tras su repentina salida en 2025

Ferka muestra daños estructurales en hotel de Acapulco tras sismo de 6.5: “Se cayeron pedazos de pared”

Danielle Dithurbide, Erika Buenfil y otros famosos viven el sismo de 6.5 en Acapulco, Guerrero: “Se sintió muy fuerte”

Shanik Berman lanza incomoda pregunta a Andrea Legarreta en pleno programa en vivo: “¿Cómo se llama tu novio?”

Kenia Os anuncia su regreso a la música con impactante video junto a Doris Jocelyn

DEPORTES

Clausura 2026: los equipos de

Clausura 2026: los equipos de la Liga MX que estrenarán entrenador

AEW apuesta otra vez por México y anuncia Grand Slam 2026 en la Arena México

Alan Mozo ya tendría nuevo equipo tras salir de Chivas

David Faitelson arranca 2026 respondiendo a sus haters y vuelve a encender polémica

Julián Araujo se queda en Europa y es presentado como nuevo jugador del Celtic de Glasgow