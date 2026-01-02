Estos son los videos que dejó el sismo de hoy 2 de enero en CDMX

En el marco del los sismos de 1985 y 2017, se activo en celulares la alerta sísmica para el Megasimulacro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Estos son algunos de los videos más impactantes que circularon en redes sociales tras el sismo de magnitud 6.5 registrado este 2 de enero en la Ciudad de México.

El movimiento tuvo su epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 10 kilómetros, según información preliminar del Servicio Sismológico Nacional.

Un sismo sorprendió a los capitalinos este 2 de enero Crédito: RRRSS

¿Cómo se vivió el sismo en CDMX?

Minutos después del sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este 2 de enero en la Ciudad de México, usuarios en distintas redes sociales comenzaron a difundir videos y fotografías que muestran cómo se vivió el movimiento tanto dentro de viviendas como en espacios públicos.

En plataformas como X, Instagram y Facebook, circularon imágenes captadas desde el interior de departamentos, donde se observa a los árboles de Navidad aún adornando las salas mientras se balancean a causa de la intensidad del temblor.

Este detalle, propio de la temporada, llamó la atención de los internautas y se volvió uno de los elementos más compartidos durante la jornada.

Las grabaciones no se limitaron a espacios cerrados. En las calles, múltiples usuarios lograron registrar el momento exacto en que los edificios oscilaban por el movimiento telúrico.

Usuarios de redes sociales comparten imágenes del sismo en la CDMX Crédito: X/@Francevaldez

Algunos videos muestran a peatones deteniéndose y observando cómo las estructuras se balancean, mientras otros capturan el sonido de las alertas sísmicas y las reacciones de quienes se encontraban en espacios abiertos.

Estas imágenes ofrecieron una perspectiva amplia sobre el alcance del sismo y la manera en que se percibió en distintas zonas de la capital, generando un flujo constante de contenido en redes sociales durante los primeros minutos tras el evento.

El epicentro fue en en el estado de Guerrero

Oficinistas de CDMX comparten como vivieron el sismo

En plataformas digitales, los internautas que ya estaban laborando en sus oficinas también compartieron algunos clips de como se vivió el sismo.

En los videos se observa que las lámparas, sillas y mobiliario se movía con fuerza.

De igual manera, los habitantes de la capital detallaron que muchos de ellos también escucharon las alertas emitidas desde sus teléfonos celulares.

El sismo en el metro

Después de la activación de la Alerta Sísmica, la SSC-CDMX inició el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de 5 Cóndores.

Adrián Rubalcava, director General del sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, detalló que tras el sismo la marcha será lenta por los protocolos de seguridad.

Internautas compartieron algunos videos de cómo se vivió el momento en el transporte.

Usuarios registraron el momento Crédito: X: MetroViraslMx