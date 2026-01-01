Trenes hacia Machu Picchu fueron restablecidos tras accidente y operan con normalidad en todas sus rutas y horarios

Servicio ferroviario a Machu Picchu ha sido restablecido en su totalidad y opera con normalidad en todas sus rutas y horarios. Foto: X/ Mincetur

Los trenes hacia Machu Picchu operan con total normalidad en todas sus frecuencias y rutas, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Desde hoy, 1 de enero, el servicio ferroviario entre Ollantaytambo y Machu Picchu se encuentra completamente restablecido, bajo estrictos estándares de seguridad y con atención habitual en todas sus estaciones.

Tras el accidente registrado el 30 de diciembre de 2025, equipos técnicos de Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA) llevaron a cabo una revisión exhaustiva de la vía férrea, confirmando que no presentaba daños estructurales. Esta evaluación permitió reanudar el tránsito de trenes de manera segura para los pasajeros, garantizando la continuidad del servicio.

Actualmente, viajeros nacionales y extranjeros utilizan el servicio ferroviario sin inconvenientes, recibiendo atención adecuada y una experiencia ordenada. El restablecimiento de todas las rutas asegura el acceso a Machu Picchu, reconocida recientemente por los World Travel Awards 2025 como la principal atracción turística del mundo, y permite que miles de visitantes lleguen al ícono turístico del país con seguridad y tranquilidad.

Protocolos para la reanudación de trenes a Machu Picchu

Luego del accidente, autoridades y especialistas de FTSA realizaron una inspección minuciosa del tramo afectado para descartar riesgos en la infraestructura. El resultado de la evaluación determinó que la vía férrea no había sufrido daños estructurales, lo que facilitó la reanudación del servicio en condiciones óptimas.

Las entidades responsables implementaron protocolos de seguridad reforzados y realizaron trabajos de verificación técnica antes de permitir el retorno de los trenes. El cumplimiento de estas medidas fue clave para restablecer la confianza de los usuarios y garantizar la protección de los pasajeros.

Un grupo de turistas esperando en Aguas Calientes el tren que los lleve de regreso a Cusco y seguir con su viaje

De acuerdo con el Mincetur, durante la reactivación del servicio, los pasajeros nacionales y extranjeros abordaron los trenes con normalidad, recibiendo información clara sobre los procedimientos adoptados por las empresas ferroviarias. La atención y el orden en las estaciones contribuyeron a mantener la confianza en el corredor turístico de Machu Picchu.

El acceso seguro a la ciudadela ha sido fundamental para consolidar la reputación de Machu Picchu como principal destino turístico del Perú. El reciente reconocimiento internacional refuerza su posición mundial y evidencia la importancia de mantener operativos todos los servicios turísticos del corredor.

Servicio de trenes a Machu Picchu volvió de manera progresiva

El 31 de diciembre, el restablecimiento del servicio ferroviario en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu inició de manera progresiva. Según comunicó Mincetur, se activaron protocolos inmediatos de atención para los afectados, y se coordinó la evacuación de cerca de 2.000 personas —entre turistas nacionales y extranjeros— hacia Ollantaytambo mientras se llevaban a cabo las maniobras de seguridad en la vía.

Autoridades reanudan progresivamente el transporte de pasajeros a Machu Picchu| Cusco Post

A partir de las 05:00 horas, el tránsito ferroviario se reanudó de manera escalonada, una vez concluidas las revisiones. Las autoridades mantuvieron comunicación constante con organismos regionales, locales y representaciones diplomáticas, asegurando información oportuna a los familiares y países de origen de los visitantes.

Lo que se sabe del choque de trenes en la ruta a Machu Picchu

El accidente ocurrió a las 13:23 horas en el kilómetro 94+235 del sector Pampacahua, cuando un tren de Inca Rail colisionó con uno de PeruRail en una vía única. El choque dejó como saldo una persona fallecida —trabajador de Inca Rail— y más de cien heridos. El reporte oficial indicó que el tren de Inca Rail superó el punto autorizado de detención, avanzando 400 metros más allá del tramo permitido.

Choque frontal de trenes en la ruta a Machu Picchu deja un fallecido y varios heridos. (TikTok)

PeruRail activó de inmediato los protocolos de emergencia, brindando primeros auxilios y evacuando a los heridos en autovagones hasta Piscacuchucho, donde aguardaban ambulancias para su traslado a centros de salud en Cusco. Tras el despeje de la vía, FTSA autorizó la reanudación del tránsito ferroviario durante la madrugada del 31 de diciembre, permitiendo la evacuación de pasajeros varados y la normalización del servicio al mediodía.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto álvarez, señaló que las primeras investigaciones apuntan a un error humano como causa probable del accidente. álvarez explicó que el sistema ferroviario cuenta con señalización y sistemas de alerta, pero uno de estos habría sido ignorado por un maquinista, lo que derivó en la colisión. El Gobierno reafirmó su compromiso de modernizar la infraestructura ferroviaria, especialmente en rutas estratégicas para el turismo nacional.