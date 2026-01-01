Noticias que impactaron en el mes de abril 2025

Las noticias que impactaron en Perú durante el mes de abril del 2025.

Abril de 2025 fue un mes marcado por noticias de índole internacional como los aranceles impuestos al Perú por el presidente de Estados Unidos Donal Trump, así como la aprobación de polémicas leyes, un gran paro de transportistas contra la ola criminal por las extorsiones a su sector y el fallecimiento de nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Durante la segunda quincena de abril también se registraron noticias de gran relevancia internacional que impactaron al país, como el fallecimiento del papa Francisco y la premiación de la lideresa indígena peruana Mari Luz Canaquiri, quien recibió el Premio Goldman, uno de los reconocimientos ambientales más prestigiosos del mundo.

Asimismo, destacaron sucesos nacionales, como la masacre en Pataz, La Libertad, vinculada a la minería ilegal; la aprobación de la reforma constitucional sobre la reelección regional y municipal; y la promulgación de la ley para masificar el uso del gas natural, hechos que marcaron la agenda y generaron debate entre la ciudadanía.

2 de abril: Donald Trump impone arancel del 10 % a Perú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país impondría aranceles del 10 % a las importaciones de Perú, pese a que hay un tratado de libre comercio desde hace 19 años.

Trump justificó esta medida porque, según dijo, tanto Perú como otros países de la región latinoamericana y del mundo contemplan aranceles del 10 % para productos estadounidenses.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Perú, después de China y, al cierre de 2024, las exportaciones al país norteamericano fueron el 12,6 % del total a nivel global.

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Casa Blanca el 7 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci/Archivo)

5 de abril: Perú promulga ley que permite a la Policía Nacional usar armas de fuego en casos de flagrante delito

La entonces presidenta peruana, Dina Boluarte, promulgó una ley que faculta a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a usar sus armas de fuego en casos de flagrante delito, en una acción que será considerada un acto de defensa propia.

“La democracia no puede ceder ante el miedo ni retroceder frente al crimen. Esta ley marca un antes y un después, es el primer gran paso para proteger a nuestra Policía y con ello restablecer el verdadero Estado de derecho”, declaró la gobernante durante una reunión en Palacio de Gobierno.

La mandataria, además, remarcó que con la nueva norma, aprobada esa semana por el pleno del Congreso, se ponía fin a leyes que “por años priorizaron la vida del delincuente por encima de la de los policías y ciudadanos”.

Dos policías intervienen a un sospechoso por el delito de extorsión en una calle de Lima Metropolitana. (Andina)

7 de abril: Restos simbólicos de hijo de Túpac Amaru llegaron a Cusco desde España

Los ‘restos simbólicos’ de Fernando Túpac Amaru, el hijo menor del líder de la rebelión contra el poder colonial que se considera la semilla de los movimientos independentistas en América, fueron homenajeados por las autoridades peruanas en Lima, tras haber llegado al país, 227 años después de su muerte en España.

Los restos, colocados en un cofre de madera decorado con el estilo de los muros de piedra de las construcciones incas, fueron custodiados por agentes de la Policía Nacional y colocados sobre una bandera peruana, con el fondo de una imagen de la ciudadela de Machu Picchu, en una ceremonia celebrada en la sede del Club Departamental Cusco, en Lima.

Homenaje a los restos simbólicos de Fernandito Túpac Amaru en Cusco. Foto: Municipalidad de Cusco

10 de abril: Paro de 24 horas sacude Lima y Callao

Alrededor de 40 mil vehículos de transporte público de 460 empresas, entre formales e informales, acataron uno paro de 24 horas en protesta a la creciente ola de criminalidad que azota al sector con extorsiones, asesinatos y sicariato, con afectación a empresarios, choferes y pasajeros. Miles de usuarios de Lima y Callao se vieron afectados al no poder con- seguir transporte para desplazarse a sus centros de labores.

“Las extorsiones nos están matando y Dina ni sus ministros hacen nada. Que se pongan a trabajar o se larguen. Estamos hartos. ¡Fuera, Dina! ¡Fuera, Dina!”, dijo una transportista madre de familia.

Esta paralización fue de las noticias más impactantes del 2025, porque se trató de uno de los primeros paros del año de los transportistas en contra de la criminalidad y el de mayor impacto.

El gremio de transporte urbano acató una paralización de 24 horas en respuesta al aumento de crímenes y extorsiones contra su sector. (Andina)

Fallece Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura

El célebre escritor y ganador del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa murió a los 89 años un 13 de abril.

“Con profundo dolor hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima (…) Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”, comunicó la familia en un comunicado difundido en la red social X.

Los tres hijos del escritor peruano, cuya obra se centró en los males del totalitarismo y quien en su momento fue candidato a la presidencia, decidieron no hacer una ceremonia pública y despedirlo solo en la privacidad familiar.

Nacido en Arequipa, al sur de Perú, Vargas Llosa publicó en 1963 su primera novela, “La ciudad y los perros”, con gran éxito. Finalmente fue traducida a más de una docena de idiomas. Le siguieron novelas como “La casa verde” (1966) y “El capitán Pantoja y el servicio especial” (1973). Hasta sus últimos días, Vargas Llosa se mantuvo escribiendo.

Sentencian a 15 años de prisión al expresidente de Perú Ollanta Humala y a su esposa Nadie Heredia

Un 15 de abril, el expresidente de Perú, Ollanta Humala, y la ex primera dama, Nadine Heredia, fueron condenados a 15 años de cárcel por lavado de activos agravado en el caso de presuntos aportes ilícitos para las campañas electorales de 2006 y 2011.

La fiscalía alegó que el Partido Nacionalista de Humala recibió contribuciones ilícitas del gobierno venezolano y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas.

El Ministerio Público solicitaba 20 años de prisión para el expresidente y 26 años para la exprimera dama, pero el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional decidió una pena menor.

El Instituto Nacional de Penitenciario del Perú (INPE) dispuso que fuera recluido en el penal Barbadillo, al este de Lima. Mientras que su Nadine Heredia se asiló diplomáticamente en Brasil.

Ollanta Humala y Nadine Heredia, expresidente y exprimera dama, fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos y deberán pagar una millonaria reparación civil a favor del Estado peruano. Foto: Composición Infobae Perú

Duelo nacional por la muerte del papa Francisco

Tras el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril, el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte decretó tres días de duelo nacional (22, 23 y 24 de abril) en honor al líder espiritual de la Iglesia Católica.

La medida incluyó el izamiento de banderas a media asta y ceremonias oficiales en homenaje al pontífice, ampliamente respetado por su rol en la promoción de la justicia social y el diálogo interreligioso. La decisión fue acompañada por homenajes y misas en iglesias de todo el país.

Nuncio apostólico indicó que la mandataria firmó el libro de condolencias que se abrió por la muerte del papa Francisco. Foto: composición Infobae

Violencia y masacre en Pataz

En Pataz, provincia de la región La Libertad, 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de la minera La Poderosa, fueron secuestrados y posteriormente hallados sin vida en un socavón, con signos de tortura y ejecución por sicarios vinculados a la minería ilegal. Ocurrió el 25 de abril.

Los cuerpos fueron encontrados durante la primera semana de mayo, confirmando el asesinato, desatando críticas a la falta de seguridad estatal en zonas mineras y protestas sociales en la región. Familias y autoridades demandan justicia y mayores acciones contra el crimen organizado que opera en la zona.

En la sierra de La Libertad, la minería ilegal ha desatado una guerra silenciosa. Bandas armadas controlan túneles, sabotean instalaciones y asesinan trabajadores. El Estado parece ausente. (Composición: Infobae)

Lideresa indígena recibió Premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo

El 26 de abril de 2025, la lideresa indígena peruana Mari Luz Canaquiri recibió el Premio Goldman, uno de los reconocimientos ambientales más prestigiosos del mundo.

Canaquiri, representante del pueblo kukama, fue distinguida por su trabajo en la protección del río Marañón y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas amazónicas.

Su labor incluyó la denuncia de la contaminación por derrames petroleros y la exigencia de remediación ambiental, así como la promoción de la participación de las mujeres kukama en la toma de decisiones. El premio destacó el impacto de su activismo en la visibilización de las luchas indígenas.

Aprobación de reforma constitucional sobre reelección regional y municipal

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el 30 de abril un dictamen para permitir la reelección inmediata de gobernadores, vicegobernadores y alcaldes por un periodo adicional, cambiando las reglas electorales para autoridades subnacionales.

La reforma generó debate político en torno a su impacto en la representación local y la consolidación del poder, dado que la reelección había sido un tema controvertido en reformas anteriores. Este cambio apunta a ajustar el modelo de participación política en gobiernos regionales y municipales.

Congreso aprobó reforma constitucional sobre reelección regional y municipal. EFE/ Paolo Aguilar

Ley para masificar el uso del gas natural

El Congreso publicó el 30 de abril la Ley N.º 32315 que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural en Perú. Esta normativa busca facilitar el acceso de hogares y empresas a este combustible mediante mecanismos de compensación y regulación que impulsen su adopción como alternativa energética más limpia y económica. El objetivo es reducir la dependencia de combustibles más contaminantes y abaratar costos de energía para sectores productivos y domésticos.

