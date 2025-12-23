Estados Unidos postergó hasta el 2027 los nuevos aranceles a semiconductores chinos

Estados Unidos postergó hasta 2027 nuevos aranceles a semiconductores chinos (Reuters)

La administración del presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos postergará hasta junio de 2027 el anuncio de nuevos aranceles a la importación de semiconductores provenientes de China, según la documentación presentada ante el Registro Federal.

La medida, fundamentada en una investigación sobre prácticas comerciales desleales, establece que la tasa arancelaria se fijará al menos 30 días antes de su entrada en vigor.

Durante los próximos 18 meses, el gravamen inicial para los chips fabricados en China será del 0%, informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Esta decisión deriva de una investigación iniciada bajo la administración del expresidente Joe Biden, centrada en las exportaciones chinas de semiconductores de tecnologías anteriores, conocidos como “legacy”, ante la preocupación por el dominio chino en este sector mediante políticas comerciales agresivas.

El gobierno de Biden buscó limitar la dependencia de componentes electrónicos chinos (Reuters)

La embajada china en Washington expresó su objeción a cualquier arancel que afecte a la industria tecnológica y advirtió: “Politizar, instrumentalizar y convertir en arma el comercio y la tecnología, desestabilizará las cadenas de suministro globales y no beneficiará a nadie”, según declaraciones recogidas por Reuters.

El régimen chino aseguró que adoptará las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses legítimos.

En este contexto, Washington aplazó la aplicación de nuevas reglas que limitan las exportaciones de tecnología estadounidense a compañías chinas incluidas en listas negras, como parte de las negociaciones para posponer restricciones comerciales.

El gobierno estadounidense evalúa autorizar los primeros envíos a China de chips de inteligencia artificial de Nvidia, pese a la inquietud de sectores políticos que temen un fortalecimiento del aparato militar chino.

El procesador está basado en la futura arquitectura Rubin. (Bloomberg)

Además, las empresas estadounidenses del sector electrónico habían pedido claridad sobre el calendario de futuras medidas, ante el posible impacto en sus cadenas de suministro y planificación comercial, como informó CNBC. La USTR precisó que el nuevo calendario, con inicio el 23 de junio de 2027, busca proporcionar certidumbre a los actores del sector.

La decisión de demorar la imposición de aranceles adicionales se produce mientras la administración Trump procura estabilizar la relación bilateral, tras episodios de tensión registrados a comienzos de año.

En abril, Trump incrementó ciertos aranceles a productos chinos, lo que motivó que Beijing restringiera la exportación de minerales clave y suspendiera importaciones agrícolas estadounidenses.

Trump y Xi Jinping mantienen una tregua frágil en la disputa comercial por semiconductores (Reuters)

Posteriormente, ambas partes avanzaron hacia una tregua, que incluyó la reducción de algunos aranceles y el restablecimiento parcial de exportaciones chinas de minerales estratégicos.

Sara Schuman, directora de Beacon Global Strategies, señaló a The New York Times que China reacciona con especial sensibilidad ante acciones estadounidenses dirigidas a empresas chinas, pero muestra una actitud menos confrontativa frente a medidas orientadas a fortalecer la capacidad industrial de Estados Unidos.

Washington ha remarcado que las nuevas disposiciones arancelarias se centran en los semiconductores de generaciones anteriores, un componente fundamental para la economía digital y la seguridad de las infraestructuras críticas estadounidenses.

(Con información de Reuters)