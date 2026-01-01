No admiten candidatura de fiscal Sandra Castro: JEE advierte que tuvo que renunciar para postular

JEE observa candidatura de Sandra Castro

La candidatura de Sandra Castro no procedería. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) declaró inadmisible su candidatura al Senado por el Partido Morado.

El Jurado observa la candidatura de Castro porque considera que tuvo que haber renunciado a su cargo de fiscal adjunta provincial provisional en octubre de 2025 para poder postular. En lugar de ello, solo pidió licencia sin goce de haber desde del 12 de febrero al 12 de abril del 2026, es decir, 60 días antes de la fecha de los comicios.

“El literal b) del artículo 113 de la LOE indica que no pueden ser candidatos a representantes al Congreso de la República y representantes ante el Parlamento Andino, salvo que renuncien 6 meses antes de la fecha de las elecciones: los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos integrantes del sistema electoral y el Defensor del Pueblo; en consecuencia, este extremo debe ser subsanado”, se lee.

El Partido Morado no podría subsanar esta observación porque Sandra Castro continúa ejerciendo como fiscal hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez la echó del Ministerio Público justamente por haberse presentado como candidata.

Buscan salvar a Sandra Castro

En su respuesta al JEE, el Partido Morado alegó que la licencia sin goce de haber presentada por Sandra Castro cumpliría la misma finalidad que una renuncia. Esto es, dicen, evitar que use su cargo para influir en los comicios.

También que ante la “duda razonable” sobre si corresponde una renuncia o licencia “debe resolverse a favor del ejercicio del derecho de participación política, conforme al principio pro persona”.

En esa línea, el Partido Morado advierte que una eventual exclusión de Sandra Castro sería innecesaria porque “la neutralidad ya está garantizada con la licencia” y desproporcionada porque “sacrifica el derecho de participación política sin un beneficio adicional relevante para la integridad del proceso”.

“La coexistencia de los artículos 113 (renuncia) y 114 (licencia) de la LOE, sumada a la regulación del Reglamento, genera una duda interpretativa razonable que, en aplicación del principio pro persona y de la jurisprudencia constitucional, debe resolverse favoreciendo el derecho a ser elegido”, sostienen.

Echan a Sandra Castro del Ministerio Público

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez retiró a la fiscal Sandra Castro del Ministerio Público después de que se conociera su postulación al Senado con el Partido Morado. La medida quedó formalizada en la resolución 3848-2025-MP-FN, difundida el 31 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo al documento, Gálvez ordenó que también se informe de este caso a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para evaluar un proceso disciplinario. Dicha instancia podría imponer una amonestación, suspensión o destitución a Castro por su participación política mientras ocupaba el cargo de fiscal provisional.

Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro

Gálvez consideró la candidatura de Sandra Castro como un acto político incompatible con sus funciones, situación que justificó la medida “por los principios de independencia y objetividad”.

Sandra Castro, que no tenía nombramiento titular ni en el Consejo Nacional de la Magistratura ni en la Junta Nacional de Justicia, no será reasignada a otro despacho fiscal. Tras su separación, anunció que centrará sus esfuerzos en su campaña, ocupando el número cuatro en la lista del Partido Morado al Senado.

En diálogo con La Pista Clave, Sandra Castro atribuyó su salida a represalias por sus denuncias previas sobre la red de los ‘Cuellos Blancos’. “El Cuello Blanco me sacó porque denuncié sus fechorías”, declaró, cuestionando las recientes intervenciones públicas de Gálvez en las que habría intentado desacreditarla.