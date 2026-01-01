Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro por postular al Senado

Fiscal Sandra Castro postula como invitada del Partido Morado. Foto: captura Ministerio Público

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez dio por concluido el nombramiento de la abogada Sandra Castro como fiscal adjunta provincial provisional tras tomar conocimiento de su postulación al Senado con el Partido Morado.

El despido de Sandra Castro se oficializó a través de la resolución de Fiscalía de la Nación 3848-2025-MP-FN publicada en la víspera de Año Nuevo en el diario oficial El Peruano.

En la referida resolución Tomás Gálvez consigna que tanto la Constitución como la Ley de la Carrera Fiscal prohíben a los fiscales, entre otras cosas, participar en política. También se hace mención que la Ley Orgánica del Ministerio Público prohíbe a sus miembros “intervenir, pública o privadamente, en actos políticos, que no sean en cumplimiento de su deber electoral".

Por ello, dice Gálvez, su postulación a un cargo político califica como una “circunstancia que constituye un evidente acto político incompatible con el cargo que ostenta”, la misma que amerita “medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de la función fiscal en base a los principios de independencia y objetividad”.

“Corresponde emitir el acto resolutivo que dé por concluidos el nombramiento y designación de la abogada Sandra Elizabeth Castro Castillo; considerando el marco normativo antes citado”, se lee en la resolución.

Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro

Con esta decisión, Sandra Castro queda fuera del Ministerio Público. No será reasignada a otro despacho fiscal porque no era una magistrada titular, es decir, con nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Era una fiscal provisional.

Eso no es todo. Tomás Gálvez también dispuso que se notifique a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público sobre la postulación de Sandra Castro mientras se desempeñaba como fiscal provisional. Ello con el objetivo de que determine si corresponde abrirle un proceso disciplinario en el que podría ser sancionada con una amonestación, suspensión o destitución.

Represalias

En declaraciones al medio La Pista Clave, Sandra Castro atribuyó directamente su salida a las denuncias que realizó en el pasado sobre la presunta organización criminal que operaba en el sistema de justicia. “El Cuello Blanco me sacó porque denuncié sus fechorías”, afirmó. Añadió que esperaba esta decisión desde hacía tiempo, ya que “en toda entrevista que (Tomás Gálvez) daba en Willax no dejaba de mencionarme y hasta de intentar dañar mi imagen profesional”.

Sandra Castro apuntó contra Tomás Gálvez

“Últimamente acentuaba más que los Cuellos Blancos no existen, ¿entonces me los inventé? Si fui yo la que hizo el informe”, cuestionó.

Sandra Castro fue la primera funcionaria que impulsó la investigación contra los ‘Cuellos Blancos’, un presunto entramado ilegal dedicado a la designación de magistrados mediante favores políticos y empresariales. Este caso salpicó directamente al entonces fiscal supremo Tomás Gálvez, quien fue destituido en 2021 por la JNJ.

Sin embargo, dicha sanción fue anulada en 2025 por el Tribunal Constitucional al determinar que el proceso disciplinario inmediato contra Gálvez había vulnerado sus derechos procesales, ordenando su restitución como fiscal supremo.

Tras su destitución, Castro anunció que focalizará sus esfuerzos en su candidatura al Senado por el Partido Morado, donde ostenta el número cuatro en la lista.