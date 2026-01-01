Perú

Tomás Gálvez destituye a fiscal que lo denunció por ‘Los Cuellos Blancos’: “Me sacó porque denuncié sus fechorías”

Sandra Castro Castillo, exfiscal que denunció el caso ‘Cuellos Blancos’, perdió su puesto tras una resolución firmada por el jefe interino del Ministerio Público

El jefe interino del Ministerio Público, Tomás Gálvez, dispuso la conclusión del nombramiento de Sandra Castro Castillo como fiscal adjunta provincial provisional en el Distrito Fiscal de Lima Noroeste.

La Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía recibió la notificación para adoptar las medidas que considere necesarias, de acuerdo con la resolución publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.

También se informó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, el Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales y otras dependencias involucradas.

Castro Castillo fue la primera en denunciar el caso conocido como los ‘Cuellos Blancos’, una presunta red ilegal que habría designado magistrados mediante favores a políticos y empresarios, y en la cual resultó implicado el actual fiscal de la Nación interino.

Por este caso, la JNJ lo destituyó en 2021, cuando estaba conformada por otros miembros, bajo acusaciones de faltas muy graves como pertenencia a organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

En junio de 2025, el Tribunal Constitucional determinó que el proceso contra Gálvez vulneró sus derechos procesales y ordenó su restitución como fiscal supremo.

“El Cuello Blanco me sacó porque denuncié sus fechorías”, declaró la fiscal destituida al portal La Pista Clave. “Ya tenía en mente sacarme del Ministerio Público. En toda entrevista que daba en Willax no dejaba de mencionarme y hasta de intentar dañar mi imagen profesional”, agregó.

Añadió que ahora se centrará “con fuerza” en su candidatura con el número 4 en la lista de senadores del Partido Morado.

Gálvez ha sido crítico con la gestión de su antecesora, Delia Espinoza, quien asumió como fiscal general en noviembre de 2024 hasta su suspensión temporal anunciada el pasado viernes. Además, sostiene que el Ministerio Público requiere cambios.

“Tenemos que buscar la verdadera reforma del Ministerio Público con la participación de fiscales honestos, que existen bastantes, y también con mi participación, que ese es mi anhelo”, afirmó al asumir el cargo.

