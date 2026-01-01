Colegio en La Libertad quedó inhabitable tras sismo de 6.0: más de 260 escolares en riesgo de perder el inicio del año escolar

La institución educativa Horacio Zeballos Gámez quedó inhabitable tras el sismo de 6.0. Foto: Composición Infobae Perú

El sismo de magnitud 6.0 que sacudió Chimbote y la costa norte del Perú la noche del 27 de diciembre tuvo consecuencias devastadoras para la infraestructura educativa en la región. En La Libertad, la institución educativa Horacio Zeballos Gámez, ubicada en el centro poblado Uningamal, fue declarada inhabitable después del evento. La emergencia ha dejado a 260 estudiantes de primaria y secundaria sin un espacio seguro para continuar sus estudios, generando preocupación e incertidumbre en la comunidad educativa a pocos meses del inicio del año escolar.

Las autoridades locales y nacionales enfrentan un desafío inmediato para responder a las múltiples afectaciones provocadas por el sismo. El alcalde del distrito de Huaso, Carlos García Gómez, señaló que, si bien existe un expediente técnico listo para la reconstrucción del colegio, el financiamiento necesario aún no ha sido aprobado. Esta falta de recursos ha impedido avanzar en una solución definitiva para los estudiantes afectados.

La situación se agrava por el impacto emocional y social en la población. La comunidad educativa, padres y docentes insisten en la urgencia de una intervención que permita el reinicio seguro de las clases. El llamado a las autoridades para que prioricen la reconstrucción del colegio evidencia la magnitud del problema y la necesidad de respuestas concretas.

Sismo dejo al colegio en La Libertad sin aulas seguras

El colegio Horacio Zeballos Gámez, con más de 70 años de antigüedad, sufrió el colapso de su infraestructura tras el fuerte movimiento telúrico. Las aulas, muros y techos quedaron severamente dañados, lo que llevó a las autoridades a declarar el plantel inhabitable. Este espacio, considerado la única institución secundaria más antigua de la zona, representaba un pilar en la formación de varias generaciones de estudiantes.

El expediente técnico para la reconstrucción ya está listo, pero falta financiamiento. Foto: Prensa Perú Digital

Actualmente, los alumnos de secundaria se encuentran sin un lugar seguro para continuar sus actividades escolares. “Los estudiantes del nivel secundario han quedado a la intemperie. No hablamos de una mejora estética, hablamos de una necesidad de vida o muerte”, explicó el alcalde Carlos García Gómez. Esta situación ha obligado a suspender las clases presenciales y a buscar alternativas provisionales, mientras se resuelve el futuro del plantel.

El impacto no solo es físico, sino también social y psicológico. La comunidad educativa vive en un estado de incertidumbre ante la posibilidad de perder el único espacio educativo de nivel secundario en la zona, lo que podría afectar gravemente el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Sin aulas, ni recursos adecuados, la urgencia de una solución se vuelve cada día más evidente.

Reconstrucción del colegio demandará 16 millones de soles

Tras la declaratoria de inhabitabilidad, el municipio de Huaso elaboró y concluyó el expediente técnico para la reconstrucción del colegio. Este documento detalla las condiciones del plantel, las necesidades de infraestructura y el presupuesto estimado para la obra, valorizado en 16 millones de soles. “El municipio ya ha cumplido con su parte: el expediente técnico para la nueva infraestructura educativa está terminado; sin embargo, el proyecto espera el financiamiento que solo el Gobierno Regional puede destrabar”, afirmó Carlos García Gómez.

Más de 260 estudiantes de primaria y secundaria quedaron sin aulas seguras. Foto: Prensa Perú Digital

A pesar del avance en la elaboración del expediente, el proceso se encuentra detenido por la falta de asignación presupuestal. Las gestiones realizadas ante las autoridades regionales y nacionales no han logrado destrabar los fondos necesarios para iniciar la obra. La comunidad educativa y los padres de familia han manifestado su preocupación por la demora, temiendo que la falta de acción prolongue la crisis educativa en la zona.

La situación ha generado un debate sobre la eficiencia de los mecanismos de respuesta y la necesidad de fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Sin financiamiento ni plazos definidos, el futuro de más de 260 estudiantes permanece en suspenso, a la espera de una decisión política que permita iniciar la reconstrucción del colegio.

Más de 260 estudiantes esperan respuesta del Gobierno Regional

El alcalde Carlos García Gómez hizo un llamado directo a la gobernadora regional de La Libertad para que priorice el financiamiento de la obra. “Invocamos a la sensibilidad de la gobernadora para que disponga lo necesario para atender esta emergencia”, señaló la autoridad municipal. La solicitud busca que el Gobierno Regional asuma la ejecución del proyecto y brinde una respuesta oportuna a la crisis educativa que atraviesa Uningamal.

La comunidad educativa enfrenta incertidumbre a pocos meses del inicio de clases. Foto: Prensa Perú Digital

La falta de infraestructura adecuada ha dejado a más de 260 estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a aulas, mobiliario ni recursos pedagógicos. El riesgo de deserción escolar y el impacto en el rendimiento académico preocupan tanto a las familias como a los docentes. La comunidad educativa exige una pronta intervención que garantice el derecho a la educación en condiciones seguras y dignas.

El caso de Horacio Zeballos Gámez refleja una problemática estructural que afecta a varias instituciones en la región: la demora en la asignación de recursos y la falta de soluciones inmediatas ante emergencias. La reconstrucción del colegio es una prioridad no solo para Uningamal, sino para el desarrollo educativo de toda la provincia. Sin intervención urgente, ni alternativas viables, la continuidad escolar está en riesgo.

La huella del fuerte sismo de 6.0

El sismo del 27 de diciembre dejó una profunda huella en la costa norte del Perú, evidenciando la vulnerabilidad de las infraestructuras y la necesidad de fortalecer la prevención. El balance preliminar reportó 51 personas heridas, una vivienda inhabitable y daños en al menos ocho casas, además de afectaciones significativas en hospitales, comercios y escuelas.

La noche del 27 de diciembre, un sismo sacudió la costa norte peruana, dejando heridos, afectaciones en hospitales y viviendas, y movilizando equipos de emergencia en varias regiones

En el sector educativo, la emergencia puso de manifiesto las debilidades de las construcciones antiguas y la urgencia de planes de contingencia eficaces. Instituciones como la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Santa informaron sobre daños estructurales en ocho colegios, lo que obligó a suspender clases y a buscar espacios alternativos para los estudiantes. El hospital La Caleta también sufrió daños, aunque logró mantener la atención médica tras las inspecciones de seguridad.

El evento sísmico expuso la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y la preparación ante desastres. Las autoridades nacionales, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantienen activos sus protocolos y continúan evaluando los daños, mientras la población permanece alerta ante posibles réplicas. Sin preparación, ni respuesta articulada, la recuperación tras un sismo se vuelve más difícil y prolongada, reforzando la importancia de la prevención como única vía para proteger la vida y el bienestar de las comunidades.