Amiga de Pamela Franco denuncia a La Mackyna por violencia de género y Magaly dice: “Debería demandarla por difamación”

Vanessa Pumarica denuncia a La Mackyna por violencia contra la mujer, y Magaly Medina dice: "Él debería demandarla por difamación". (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Vanessa Pumarica, amiga íntima de Pamela Franco, ha acaparado la atención mediática al acudir al Centro de Emergencia Mujer (CEM) para denunciar a La Mackyna, amigo del cantante Christian Domínguez.

La razón detrás de esta denuncia es la supuesta ‘violencia de género’ que Pumarica sostiene que ha sufrido a raíz de varias declaraciones realizadas por el fisiculturista en televisión. Según ella, estos comentarios contenían indirectas que la vinculaban con relaciones amorosas con hombres casados, entre ellos el conocido Rafael Fernández.

Durante el programa de Magaly Medina, se abordó esta controversia, donde se reveló que la modelo se sintió aludida por las afirmaciones del amigo de Christian, quien, aunque no mencionó su nombre, dejó entrever que había mujeres involucradas en situaciones comprometedoras. Esto llevó a Vanessa a presentar su denuncia, argumentando que La Mackyna insinuó que ella era “una amante” y “una cualquiera”.

Amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica denuncia a La Mackyna por violencia contra la mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)

Sin embargo, la reacción de la conductora de Magaly TV La Firme no se hizo esperar este 25 de octubre. La conductora criticó la decisión de Pumarica de llevar su queja a una división que, según ella, está dedicada a casos de verdadera violencia contra la mujer.

“Esto debería ser una demanda por difamación, pero ¿por qué hacer perder el tiempo a una división que está realmente enfocada en defender la violencia contra la mujer?”, cuestionó Magaly, sugiriendo que la denuncia era inapropiada y mal encaminada.

Amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica denuncia a La Mackyna por violencia contra la mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly también mencionó que Pumarica se “echó sola”, dado que la mayoría de las personas no conocen su historia y que, al no haber sido mencionada directamente, su reacción podría interpretarse como un intento de llamar la atención. “La Mackyna nunca dijo que ella era una amante y en la publicación no está su nombre”, recalcó, dejando entrever que la situación podría no ser tan grave como Pumarica lo quiere dar a entender.

En el programa, Medina leyó un extracto de la denuncia presentada por Vanessa, en la que ella expresó su descontento por los comentarios realizados por La Mackyna: “En un programa de TV, me vinculan con el señor Rafael Fernández y tres personas más, casadas. El denunciado sale a dar entrevistas insinuando que soy una amante, una cualquiera y que ando con uno y con otro”, se escucha.

Amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica denuncia a La Mackyna por violencia contra la mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Él debería denunciarla por difamación”

Sin embargo, la conductora sugirió que, en lugar de ser él quien enfrenta la denuncia, La Mackyna podría considerar demandar a Pumarica por difamación. Según Medina, no había evidencia clara de que él la hubiera calumniado de manera directa, lo que pone en tela de juicio la validez de la denuncia presentada por Pumarica.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Hasta el momento, La Mackyna no ha hecho comentarios oficiales sobre la denuncia, mientras que Vanessa Pumarica ha tomado las redes sociales para informar sobre su reciente acción legal contra el fisiculturista, amigo del cantante Christian Domínguez.

Vanessa Pumarica se pronuncia

A través de su cuenta, Vanessa Pumarica compartió una imagen de la denuncia que presentó en la comisaría, donde acusó al exchico reality de violencia contra la mujer.

En su publicación, escribió: “Listo, quedó. Ahora sí a descansar”, dejando claro que se siente satisfecha por haber dado este paso y que ahora espera poder dejar atrás esta situación. Este acto ha generado una serie de reacciones en las redes, donde sus seguidores han expresado su apoyo. “Esperemos que te escuchen”, “Se pasó”, “En buena hora”.

Amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica denuncia a La Mackyna por violencia contra la mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)

Amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica denuncia a La Mackyna por violencia contra la mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)