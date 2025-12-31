Perú

JEE rechaza de plano una tacha contra la candidatura de Keiko Fujimori

Tacha cuestionaba la nacionalidad de la lideresa de Fuerza Popular, pero fue presentada fuera de plazo

Keiko Fujimori, líder del partido
Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori, en Lima, Perú, 20 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) rechazó de plano una tacha contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien busca una cuarta candidatura presidencial consecutiva.

La tacha fue planteada por el ciudadano Duilio Gonzalo Geldres Quispe, presidente del Frente de Liberación Nacional (FLN), quien, en resumen, argumenta que Keiko Fujimori no cumpliría con el requisito de ser peruana de nacimiento debido a que su padre, el fallecido exdictador Alberto Fujimori, nació en Japón y no en Perú. Según el documento, el FLN ha invocado este mismo argumento sin éxito en años anteriores.

No obstante, el JEE rechaza de plano la tacha porque fue presentada fuera de plazo.

Y es que la plancha presidencial de Fuerza Popular fue admitida el 22 de diciembre y publicada el 23, por lo que el plazo para interponer una tacha entre el 24 y el 26. El documento fue presentado el 29 de diciembre.

“El ciudadano Duilio Gonzalo Geldres Quispe, presidente del Comité Central Permanente del Frente de Liberación Nacional – FLN, tenía como plazo para la interposición de su escrito de tacha, los días 24 a 26 del mes y año en curso, de conformidad a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento y artículo 110 de la Ley 26589, Ley Orgánica de Elecciones; sin embargo al haberse presentado el referido escrito el 29 de diciembre del presente año, se encuentra fuera del plazo establecido, corresponde declarar su improcedencia y por el archivo definitivo del presente expediente", se lee en la resolución.

Solo 4 mujeres postulan a la Presidencia

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recibió el registro de 36 fórmulas presidenciales para las Elecciones Generales de 2026, pero únicamente 4 candidatas mujeres encabezan listas.

El futuro de estas postulaciones aún no es definitivo: el JNE procederá a publicar las listas, abriendo el periodo de tachas, lo que podría dejar fuera a alguna de las aspirantes. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, es quien más veces ha intentado llegar a la presidencia, sumando cuatro postulaciones.

Fiorella Molinelli, presidenta de Fuerza Moderna, sostiene su candidatura por años de carrera en el sector público y privado. Destacó como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de quien mantiene cercanía política, puesto que el exmandatario postula ahora al Senado por el mismo partido. Molinelli dirigió EsSalud entre 2018 y 2021, hasta su salida tras la vacancia presidencial.

Otra figura que compete en estas elecciones es Rosario del Pilar Fernández Bazán, quien lidera la fórmula de Un Camino Diferente y cuyo equipo incluye a su hermano, César Arturo Fernández Bazán, prófugo y sentenciado a un año de prisión. Ella asumió la representación pública del partido y se rehusó públicamente a firmar el Pacto Ético Electoral promovido por el JNE, señalando que “la ética no se firma, se practica”. Fernández Bazán enfrenta, además, una denuncia penal por supuesta participación en protestas violentas en Trujillo.

Por el partido Primero La Gente, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello regresa como candidata tras superar las elecciones internas de su agrupación. En su historial reciente, Pérez Tello impulsó sin éxito la creación del movimiento Lo Justo, y confirmó que previamente recibió una propuesta del Partido Morado para integrarse a sus filas.

