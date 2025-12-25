El órgano electoral de Perú confirma 36 posibles candidaturas a la Presidencia

Las cifras recientes difundidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indican que la mayor parte del electorado peruano no muestra inclinación hacia ningún aspirante presidencial, según una encuesta de Ipsos en la que el 48 por ciento afirmó no tener preferencia por candidato alguno. Este panorama se presenta cuando el organismo electoral ha oficializado que, para los comicios presidenciales del 12 de abril de 2026, se han registrado 36 precandidaturas, lo que representa una cantidad inédita en la historia política del país andino. El reporte, dado a conocer por el JNE a través de canales oficiales y difundido por diversos medios, resalta la dispersión del voto y la profunda indefinición respecto al favoritismo electoral.

De acuerdo con lo reportado por el medio, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, explicó que también se han presentado cerca de 1.400 solicitudes para contender por escaños en el Congreso, entre ellas 842 postulaciones destinadas al Senado. Tal como consignó la autoridad electoral, este volumen de aspirantes no tiene precedentes en el país y responde a un proceso en el que gran parte de las fuerzas políticas busca capitalizar la incertidumbre entre los votantes.

Entre las agrupaciones más influyentes que han inscripto candidaturas presidenciales según el JNE se encuentran Fuerza Popular, con Keiko Fujimori como figura principal; Somos Perú, partido del actual presidente José Jerí; Renovación Popular, liderado por Rafael López-Aliaga; junto a otras como Libertad Popular, Podemos Perú y Perú Libre. Todas ellas aguardan la revisión y validación de la documentación presentada ante el órgano electoral que, tras la evaluación de requisitos legales, confirmará cuáles formaciones figurarán oficialmente en las papeletas.

El proceso aún se encuentra en la etapa administrativa, dado que el JNE debe revisar minuciosamente los expedientes de cada agrupación política y determinar si cumplen con las normas para poder presentarse en la contienda. Según ha informado el órgano electoral, la aceptación de estas candidaturas, aunque no es definitiva, se considera como un claro indicio de que la mayoría de los aspirantes participarán en la jornada electoral de abril de 2026.

El ambiente electoral peruano se caracteriza actualmente por la ausencia de líderes con una ventaja clara. De acuerdo con la encuesta de Ipsos publicada esta semana, ninguno de los candidatos identificados hasta ahora supera el 10 por ciento de las preferencias. Los conservadores Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se mantienen como los postulantes con más respaldo, junto al centrista Mario Vizcarra, de Perú Primero. Sin embargo, el sondeo también reflejó que el 37 por ciento de los entrevistados planea tomar su decisión definitiva de voto solo una semana antes del día de la elección, lo que indica que una amplia porción del electorado se mantiene indecisa y susceptible a las influencias de la campaña.

El JNE también recordó, según reportó el medio, que el sistema electoral del país estipula la posibilidad de una segunda vuelta presidencial si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta necesaria en la votación inicial. En caso de requerirse esta instancia, el balotaje se convocaría para el mes de junio del mismo año, lo que abre un escenario prolongado de incertidumbre y negociaciones políticas tras la primera vuelta.

La inscripción masiva de postulantes y la fragmentación del voto se producen en un contexto de desapego generalizado hacia las figuras políticas tradicionales, fenómeno agudizado por la falta de liderazgo definido y la preferencia de los votantes por opciones alternativas o por postergar su elección hasta último momento. Según consigna el reporte del JNE, este escenario sin precedentes genera expectativas sobre el desarrollo de la campaña electoral, que hasta el momento no ha comenzado con fuerza.

Tal como publicó el órgano electoral en sus redes y comunicados, si la tendencia de dispersión y abstención se mantiene durante las próximas semanas, el proceso podría consolidar un récord de participación de partidos y agrupaciones, pero también de incertidumbre respecto al rumbo que tomará la administración del país a partir de 2026. La validación formal de las listas presentadas y el inicio de la campaña definirán el escenario de competencia que enfrentarán tanto los partidos históricos como las nuevas fuerzas políticas.