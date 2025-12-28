Perú

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

La expresidenta, vacada por el Congreso, superó a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo como la personalidad con mayor rechazo del año

06/07/2025 July 6, 2025, Lima,
06/07/2025 July 6, 2025, Lima, PERU: LIMA 6 DE JULIO DEL 2025.PRESIDENTA BOLUARTE LIDERARA? PRESENTACIÓN DE MINISTROS DE ESTADO SOBRE PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA â?" REINFO POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

A pocos días para que finalice el año, los peruanos eligieron a la expresidenta Dina Boluarte como el personaje más negativo del 2025 en el Perú, según un estudio de opinión reciente realizado por IPSOS.

La encuesta, que fue difundida en el diario Perú 21, revela que el 71% de los encuestados consideró a la exmandataria como la figura pública con la percepción más desfavorable del año, liderando un ranking en el que también aparecen Keiko Fujimori, en segundo lugar con 42 %, y Pedro Castillo, en tercer puesto con 36 % del rechazo.

Pero estas figuras no son las únicas que aparecen en la lista. En ella también se encuentra la exministra Betssy Chávez (20 %), el expresidente Martín Vizcarra (18 %), el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez (17 %), el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga (13 %), y el presidente José Jerí (9 %).

Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE/ Str

El rechazo a Dina Boluarte

La alta impopularidad de la expresidenta Dina Boluarte no es una novedad. Incluso como mandataria, los peruanos rechazaron su gestión de forma constante y las encuestas llegaban a mostrar apenas entre 5 % y 3 % de aprobación en sus últimos meses de gobierno, un periodo marcado no solo por los altos índices de criminalidad, sino también por las investigaciones por presuntos casos de corrupción, como el Caso Rolex, Caso Cirugías, e incluso las presuntas relaciones de su hermano, Nicanor Boluarte, en el caso Waykis en la Sombra.

Además, en varios sondeos se ha consolidado la posición en las regiones del sur del Perú, que rechazan a Dina Boluarte no solo por su insistencia en mantenerse en el Ejecutivo incluso luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, sino que es señalada por los ciudadanos de estas regiones como la responsable de las muertes de 50 personas durante las protestas contra su gobierno entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.

La vacancia de Dina Boluarte: lo mejor del 2025

En el otro extremo, ya en términos positivos, la vacancia de Dina Boluarte fue considerada por los peruanos como el hecho más positivo del 2025 con un 47 % del respaldo de los peruanos a este hecho, según las cifras de la encuesta de IPSOS para Perú 21.

122 congresistas votaron a favor de la vacancia presidencial de Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente".

La salida de Dina Boluarte de Palacio de Gobierno es considerada incluso más positiva que la elección de Robert Prevost como el nuevo papa León XIV (30 %), la estabilidad económica (29 %), y la sentencia de Pedro Castillo (21 %).

Dina Boluarte luchará por su pensión vitalicia

La expresidenta Dina Boluarte prepara una estrategia legal para que se garantice su acceso a la pensión de S/ 35 mil cada mes durante el resto de su vida, luego de que el Área de Asesoría Laboral del Congreso rechazara su solicitud para cobrar este beneficio.

El abogado Juan Carlos Portugal, afirmó que asumirá la defensa de la expresidenta Dina Boluarte en este caso ante en el Congreso, y adelantó que la disputa por la pensión vitalicia podría resolverse en el Poder Judicial. Consideró que incluso se podría permitir que la exmandataria retome la presidencia si así lo determina una instancia judicial, según indicó a Canal N.

El abogado Juan Carlos Portugal informó que asumirá la defensa legal de la exmandataria ante el Congreso y también ante el PJ en caso se le niegue la pensión por vía administrativa. (Video: Canal N)

Portugal subrayó que luego de agotar la vía administrativa en el Congreso, es posible que se traslade el caso al Poder Judicial con el argumento de que se ha vulnerado un derecho constitucional adquirido por Boluarte luego de haber asumido la presidencia por sucesión constitucional, afirmó Portugal durante su conversación en Canal N.

