Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

Recurso también está dirigido contra Norma Yarrow y Jhon Ramos. Advierten que fueron elegidos bajo una modalidad distinta a la establecida en el Estatuto y Reglamento del partido

Un ciudadano presentó una tacha contra la plancha presidencial de Renovación Popular, que es liderada por el exalcalde Rafael López Aliaga y conformada por Norma Yarrow y Jhon Ramos en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Se trata de un solicitud presentada por el ciudadano Estevens Adriano Sánchez Puertas, quien afirma que la fórmula presidencial de Renovación Popular fue elegida vulnerando la democracia interna.

En la tacha a la que accedió Infobae, Sánchez Puertas advierte que tanto el Estatuto y el Reglamento Electoral de la agrupación celeste establecen que las elecciones internas se realizan con la participación de afiliados y no afiliados.

Sin embargo, Renovación Popular llevó a cabo sus elecciones internas únicamente con la participación de sus militantes, “contraviniendo lo señalado estatutariamente que prescribe la participación de afiliados y no afiliados”.

"Bajo estas consideraciones solicitamos al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 que declare fundada la tacha contra la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República formulada por la organización política Renovación Popular“, requiere el ciudadano.

El JEE deberá notificar al personero legal de Renovación Popular para que en un plazo de un día dé sus descargos ante la tacha presentada. El tribunal resolverá el pedido con o sin los argumentos del partido.

Si la tacha es declarada fundada, Rafael López Aliaga, Norma Yarrow y Jhon Ramos quedarán fuera de las Elecciones 2026. Cabe precisar que dicho fallo es apelable ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cuestionamiento reiterado

Cabe precisar que el cuestionado planteado en la tacha no es nuevo. Un ciudadano pidió en su momento al JNE que declare nulas las elecciones internas de Renovación Popular bajo el mismo argumento.

Sin embargo, el JNE indicó que únicamente los afiliados tienen legitimidad para impugnar los resultados de las elecciones internas y primarias en su organización política, por lo que el pedido de nulidad fue declarado improcedente ya que no fue planteado por un militante.

Ahora, el escenario es distinto ya que, a comparación de la impugnación de resultados de internas y primarias, la tacha puede ser presentada por cualquier ciudadano.

En campaña

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que en caso de llegar a la presidencia no concederá el indulto al exmandatario Pedro Castillo. Durante una entrevista con Bethel Noticias, el exalcalde de Lima negó cualquier posibilidad de favorecer judicialmente a Castillo: “Ni hablar”, afirmó.

López Aliaga atribuyó a la gestión de Dina Boluarte la paralización de proyectos clave para Lima Metropolitana, entre ellos la semaforización de la ciudad, para la cual, según sus declaraciones, estaban destinados 180 millones de dólares financiados por el Banco Mundial. Indicó que estas intervenciones quedaron detenidas y acusó a la administración de haberse apropiado de fondos municipales.

Respecto a la seguridad, el líder de Renovación Popular aseguró que Boluarte mostró desinterés en combatir el sicariato y la inseguridad ciudadana, situación que llevó a su partido a retirar el apoyo político cuando ella aún era presidenta sucesora de Castillo. López Aliaga señaló: “En el momento que comprobé que no tenía el menor interés en parar el sicariato, ya ahí bajamos el dedo como Renovación Popular”.

El candidato también reveló que solicitó a la congresista Norma Yarrow, entonces jefa de bancada de su partido, que promoviera el pedido de vacancia presidencial contra Boluarte.

