Perú

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

El tribunal electoral aceptó a trámite el recurso que cuestiona la democracia interna del partido, podría poner en riesgo la lista presidencial del partido de Renovación Popular

Guardar
JEE admite tacha contra Rafael
JEE admite tacha contra Rafael López Aliaga y Renovación Popular. Foto: Composición Infobae.

A solo días de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro I admitiera a trámite la plancha presidencial de Rafael López Aliaga, integrada también por Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica, el tribunal ha dado luz verde para que se evalúe una tacha que busca anular toda la inscripción de Renovación Popular.

A diferencia de intentos anteriores que fueron rechazados, esta tacha presentada por el ciudadano Estevens Adriano Sánchez ha sido formalmente admitida tras subsanarse el pago de las tasas electorales. Con ello, el JEE está ahora facultado para analizar el presunto incumplimiento de sus propias normas de democracia interna durante las elecciones primarias.

Buscan anular elecciones internas

La postulación de López Aliaga parecía haber blindado su primera defensa el pasado 26 de diciembre, cuando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó un pedido de nulidad de sus elecciones internas interpuesto por Juan Bruno Bardales. En aquella ocasión, el tribunal electoral determinó que Bardales no tenía “legitimidad” para reclamar, puesto que solo los afiliados a un partido pueden impugnar procesos internos.

Plancha presidencial de Renovación Popular.
Plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: Norma Yarrow

Sin embargo, el escenario ha cambiado drásticamente con el inicio del periodo de tachas. Según el reglamento vigente, cualquier ciudadano, sea o no militante, puede presentar una tacha contra una lista si considera que se ha vulnerado la Constitución o la Ley de Organizaciones Políticas. Bajo este paraguas legal, el cuestionamiento a las primarias de Renovación Popular vuelve a la mesa, pero esta vez con la obligación del JEE de pronunciarse sobre si el proceso se realizó bajo una modalidad distinta a la establecida en sus estatutos.

Una tacha admitida y otra en suspenso

El JEE Lima Centro I emitió dos resoluciones en las últimas horas que podrían marcar el destino de la agrupación celeste. Por un lado, la tacha presentada por el ciudadano Víctor Baldomero Gutarra García contra la candidatura individual de Rafael López Aliaga fue declarada inadmisible. El motivo fue que no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral. Gutarra tiene un plazo de un día hábil para subsanar este error o su pedido será archivado.

Por el contrario, la tacha de Sánchez Puertas, que apunta a toda la fórmula presidencial, sí logró superar la valla de admisibilidad. Tras verificar el pago de los derechos correspondientes, el JEE resolvió: “Admitir a trámite la tacha interpuesta contra la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República presentada por la organización política Renovación Popular”.

Presentan tacha contra la fórmula
Presentan tacha contra la fórmula presidencial liderada por Rafael López Aliaga

¿Qué sigue para Rafael López Aliaga?

Tras la admisión de este recurso, el JEE ha corrido traslado al personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz, quien tiene un plazo perentorio de un día calendario para presentar sus descargos. Una vez recibido el descargo, o vencido el plazo, el tribunal electoral tendrá tres días para emitir un fallo que podría marcar un antes y un después en la campaña:

  1. Si la tacha es declarada fundada: La plancha presidencial de Renovación Popular quedaría fuera de carrera por vicios en su democracia interna.
  2. Si es declarada infundada: La candidatura de López Aliaga se mantendría firme, aunque la decisión aún podría ser apelada ante la última instancia del JNE.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Rafael López AliagaRenovación Popularperu-politica

Más Noticias

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Ucayali se registró hoy martes

Un sismo de magnitud 4,4, con epicentro a 13 km al noreste de Curimaná en la región Ucayali, fue registrado este martes a las 11:11, según informó el Instituto Geofísico del Perú

Temblor en Perú: sismo de

Precio del dólar con baja: Así cerró el tipo de cambio hoy 30 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con baja:

Universitario fichó a Sekou Gassama, mientras que Alianza Lima presentó a Federico Girotti: ¿Qué ‘9′ tiene el mejor promedio goleador?

Los ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ anunciaron a sus flamantes centrodelanteros para la temporada 2026. ¿Cuál es mejor?

Universitario fichó a Sekou Gassama,

Flores amarillas en el Mercado de Acho: precios van desde S/10 por Año Nuevo

La variedad y el colorido de los ramos atraen tanto a mayoristas como a familias, interesados en decorar sus hogares o revender en distintos distritos de Lima

Flores amarillas en el Mercado

La crisis hídrica de Piura revela los desafíos de gestión frente al cambio climático

La convergencia de problemas técnicos y sociales empuja a las comunidades más afectadas a buscar alternativas mientras crecen los riesgos para el bienestar y la resiliencia local

La crisis hídrica de Piura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Cultura defiende nueva

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra por tener una condena por corrupción

César San Martín es cesado y la JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo

Perú expresó su respaldo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia e hizo un llamado a una paz “justa y duradera”

‘¡El Perú a toda máquina!’ José Jerí establece frase para la publicidad institucional en 2026

ENTRETENIMIENTO

Fátima Chávez se despide de

Fátima Chávez se despide de América TV y Canal N tras más de una década de trayectoria

Falleció Kevin Autista: quién era tiktoker cuya muerte causó conmoción en redes

Bruno Pinasco no se va de América TV: tras Cinescape, nuevos proyectos ya están en camino

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

Melissa Paredes responde críticas por iPhone que le dio a su hija por Navidad: “Ya me acostumbré a que me juzguen”

DEPORTES

Universitario fichó a Sekou Gassama,

Universitario fichó a Sekou Gassama, mientras que Alianza Lima presentó a Federico Girotti: ¿Qué ‘9′ tiene el mejor promedio goleador?

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”

Alianza Lima fichó a Federico Girotti por tres años y competirá con Paolo Guerrero y Luis Ramos: “El camino empieza hoy”

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”