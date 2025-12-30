JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

JEE admite tacha contra Rafael López Aliaga y Renovación Popular. Foto: Composición Infobae.

A solo días de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro I admitiera a trámite la plancha presidencial de Rafael López Aliaga, integrada también por Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica, el tribunal ha dado luz verde para que se evalúe una tacha que busca anular toda la inscripción de Renovación Popular.

A diferencia de intentos anteriores que fueron rechazados, esta tacha presentada por el ciudadano Estevens Adriano Sánchez ha sido formalmente admitida tras subsanarse el pago de las tasas electorales. Con ello, el JEE está ahora facultado para analizar el presunto incumplimiento de sus propias normas de democracia interna durante las elecciones primarias.

Buscan anular elecciones internas

La postulación de López Aliaga parecía haber blindado su primera defensa el pasado 26 de diciembre, cuando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó un pedido de nulidad de sus elecciones internas interpuesto por Juan Bruno Bardales. En aquella ocasión, el tribunal electoral determinó que Bardales no tenía “legitimidad” para reclamar, puesto que solo los afiliados a un partido pueden impugnar procesos internos.

Plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: Norma Yarrow

Sin embargo, el escenario ha cambiado drásticamente con el inicio del periodo de tachas. Según el reglamento vigente, cualquier ciudadano, sea o no militante, puede presentar una tacha contra una lista si considera que se ha vulnerado la Constitución o la Ley de Organizaciones Políticas. Bajo este paraguas legal, el cuestionamiento a las primarias de Renovación Popular vuelve a la mesa, pero esta vez con la obligación del JEE de pronunciarse sobre si el proceso se realizó bajo una modalidad distinta a la establecida en sus estatutos.

Una tacha admitida y otra en suspenso

El JEE Lima Centro I emitió dos resoluciones en las últimas horas que podrían marcar el destino de la agrupación celeste. Por un lado, la tacha presentada por el ciudadano Víctor Baldomero Gutarra García contra la candidatura individual de Rafael López Aliaga fue declarada inadmisible. El motivo fue que no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral. Gutarra tiene un plazo de un día hábil para subsanar este error o su pedido será archivado.

Por el contrario, la tacha de Sánchez Puertas, que apunta a toda la fórmula presidencial, sí logró superar la valla de admisibilidad. Tras verificar el pago de los derechos correspondientes, el JEE resolvió: “Admitir a trámite la tacha interpuesta contra la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República presentada por la organización política Renovación Popular”.

Presentan tacha contra la fórmula presidencial liderada por Rafael López Aliaga

¿Qué sigue para Rafael López Aliaga?

Tras la admisión de este recurso, el JEE ha corrido traslado al personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz, quien tiene un plazo perentorio de un día calendario para presentar sus descargos. Una vez recibido el descargo, o vencido el plazo, el tribunal electoral tendrá tres días para emitir un fallo que podría marcar un antes y un después en la campaña:

Si la tacha es declarada fundada: La plancha presidencial de Renovación Popular quedaría fuera de carrera por vicios en su democracia interna. Si es declarada infundada: La candidatura de López Aliaga se mantendría firme, aunque la decisión aún podría ser apelada ante la última instancia del JNE.