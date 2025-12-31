El doloroso testimonio del padre de menor que murió atropellado en Gamarra frente a la hermana del niño: “Me lo mató”

Lenin Chacón, padre del menor, relató entre lágrimas cómo ocurrió el accidente y exigió justicia. Fuente: Latina Noticias

Un niño de tres años aproximadamente perdió la vida tras ser atropellado por un camión blindado de la empresa Hermes en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, a pocas horas del Año Nuevo. El accidente ocurrió en el cruce del jirón Unanue y la avenida Aviación, en una zona repleta de comerciantes y compradores que presenciaron la tragedia en plena jornada festiva. La imagen de la sábana blanca cubriendo el cuerpo del menor y la conmoción colectiva marcaron el cierre del año para la comunidad.

La familia del niño enfrenta un dolor indescriptible. Lenin Chacón, padre del menor, relató que su hija, quien acompañaba a su hermano, se encuentra en estado de shock tras presenciar el accidente. La madre permanece atenta a los otros hijos, mientras el entorno familiar está sumido en tristeza y desconcierto. El vacío dejado por el pequeño ha impactado profundamente a todos los miembros de la familia.

El ambiente en Gamarra, habitualmente lleno de actividad y familias, se transformó en un espacio de duelo y reclamo. Comerciantes y vecinos expresaron su solidaridad con la familia y exigieron mayor seguridad, resaltando la necesidad de revisar las condiciones en las que circulan vehículos pesados en zonas de alta afluencia peatonal.

Lenin Chacón exige justicia y asegura que la policía priorizó proteger al conductor del camión antes que auxiliar a su familia. Foto: Composición Infobae Perú

Padre narra el accidente que terminó con la vida de su hijo

Lenin Chacón, padre del menor, contó que el accidente se produjo mientras su hijo jugaba con su hermana cerca de su puesto de trabajo. “Estoy trabajando ahorita. Mi hijo estaba aquí jugando. Yo estoy haciendo eso”, explicó Chacón, quien trabaja como comerciante ambulante en la zona. “Mi hija vio cuando lo atropellaron. Mi hija está en shock”.

El padre detalló que el camión de caudales no se detuvo tras el impacto y avanzó varios metros con el menor en la vía. “Si tú manejas y tú pisas algo, te frenas. Entonces, no, quince, veinte, treinta metros, casi llegando a la esquina”, relató, señalando la distancia que recorrió el vehículo después de arrollar al niño.

La tragedia en Gamarra expuso la vulnerabilidad de los niños en zonas comerciales y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades. Foto: Composición Infobae Perú

Afectado por la pérdida, Chacón recordó a su hijo como un niño alegre y sociable. “Todo el que lo saludaba, le lanzaba un beso y lo saludaba. Ahora, ¿qué? Me lo mataron”, expresó con dolor. El padre mostró la foto de su hijo a los reporteros, reafirmando el vacío que deja en la familia y en quienes lo conocieron.

Así describe el padre la zona donde perdió a su hijo

El accidente tuvo lugar en una zona donde la presencia de niños y comercio ambulatorio es constante, según describió Lenin Chacón. “Aquí esto está lleno de niños. Así como le pasó a mi hijo, le pudo haber pasado a cualquiera. Ese es el dolor de todos los que trabajamos aquí alrededor”, afirmó. La vía, generalmente ocupada por comerciantes y menores, se consideraba un espacio seguro para las familias que dependen del emporio para subsistir.

Imágenes muestran la caótica escena en el emporio comercial de Gamarra, donde una tragedia ocurrió en medio de las masivas compras por las fiestas de fin de año. Fuente: Latina Noticias

Chacón cuestionó la circulación del camión de valores en ese sector. “Ese carro no tiene nada que hacer acá. Todo el mundo lo sabe. Hasta para los fiscalizadores, pregúntale a un fiscalizador para que tú veas”, señaló. El padre enfatizó que la puerta por donde circuló el camión suele abrirse solo para carretas y que la zona está “full de niños jugando”.

El padre explicó que el accidente ocurrió porque el conductor, debido a la altura del vehículo, no vio al niño. “El desesperó, él quiso salir corriendo y como el carro es alto, no vio al niño que chiquito paraba y me lo atropelló y me lo mató”, narró. Según Chacón, sus hijos estaban jugando con un globo y la rutina del lugar hacía impensable una tragedia de esta magnitud.

Padre del menor reclama falta de apoyo de la policía tras el accidente

Lenin Chacón criticó la reacción de las autoridades tras el accidente. Señaló que el conductor del camión no descendió del vehículo y que la policía priorizó su protección en lugar de auxiliar a la familia. “No quiso bajar. En la comisaría fuimos y tampoco quería bajarse del carro. Lo bajaron del carro y, si nosotros no gritábamos que por lo menos lo esposaran, no lo hacían. él está detenido; cuando uno está detenido, así seas quien seas, tienes que ponerte las esposas”, afirmó.

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, donde la presencia de familias y comercios era intensa por las celebraciones de fin de año. Foto: Composición Infobae Perú / Carabayllo, Acción y Ayuda.

El padre expresó que sintió abandono por parte de la policía y la empresa. “En vez de ayudarme, lo que han hecho es ayudar a una persona que mató a un niño. Ellos tienen que tener el dolor de uno. Cualquiera que tiene hijos sabe lo que duele”, manifestó. Chacón relató también que, durante el altercado, los policías lo empujaron y golpearon a quienes intentaban ayudarlo, en medio de la desesperación y el caos.

La indignación de los testigos se hizo visible con golpes al camión y reclamos directos. La llegada de la Policía Nacional permitió resguardar el área y trasladar al conductor a la comisaría. La familia y la comunidad de Gamarra exigen justicia y medidas concretas para impedir que una tragedia así vuelva a repetirse. La pérdida del niño ha dejado una profunda herida y ha puesto en evidencia la fragilidad de la seguridad en espacios públicos.