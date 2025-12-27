Perú

La locura por la venta de prendas amarillas en Gamarra: comerciantes ofrecen ropa interior desde 2 soles

La tradicional búsqueda de ropa interior amarilla impulsa una intensa jornada de ventas en el emporio comercial de Gamarra. Comerciantes y compradores abarrotan galerías desde temprano

Un recorrido por el emporio comercial de Gamarra, donde los comerciantes ofrecen la tradicional ropa interior amarilla para recibir el Año Nuevo. Descubre las ofertas y la gran afluencia de público en busca de la buena suerte

A pocos días de despedir el año 2025, el emporio comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria, vive una intensa jornada de ventas impulsada por una de las tradiciones más arraigadas entre los peruanos: usar prendas amarillas para atraer la buena suerte. Desde tempranas horas de la mañana, comerciantes y compradores abarrotan galerías y exteriores de tiendas en busca de ropa interior y otras prendas alusivas al fin de año.

Según un informe de Canal N, las principales galerías del emporio y constató el alto movimiento comercial, especialmente en la venta de ropa íntima para damas y caballeros. Boxers, calzones y trusas se ofrecen a precios sumamente accesibles, desde 2 soles la unidad, lo que ha despertado el interés no solo de compradores finales, sino también de revendedores.

“Tenemos ofertas desde 2 soles, 1 sol cincuenta y también por docena. Todo se está vendiendo bien”, señaló una comerciante identificada como Reina, mientras supervisaba el despacho de grandes costales de mercadería con destino a Cajamarca. Según explicó, una parte importante de la producción que se vende en Gamarra es enviada al interior del país para abastecer mercados regionales.

Un reportero en el emporio comercial de Gamarra muestra la curiosa estrategia de marketing de unos vendedores: modelos en ropa interior para atraer clientes. La nota se vuelve viral por la divertida respuesta de una compradora al ser entrevistada | Canal N

El panorama se repite en otros puestos, donde los comerciantes aseguran que la demanda ha ido en aumento conforme se acerca el 31 de diciembre. “Todos los modelos están a dos soles: con blondas, en diferentes tallas y diseños. El bóxer, por ejemplo, sale a 52 soles la docena”, detalló otra vendedora, destacando la variedad disponible para atraer a distintos públicos.

Entre los compradores también se encuentran personas que adquieren grandes cantidades para reventa. Tal es el caso de Pochita, una clienta proveniente de la zona de Naranjal, quien llevaba un costal valorizado en aproximadamente 700 soles. “Es para negocio”, comentó brevemente mientras continuaba con sus compras.

Además de la ropa interior amarilla, en los pasillos de Gamarra también se observan medias, prendas temáticas y ofertas colocadas estratégicamente en los exteriores de los locales, una práctica común para captar la atención de los transeúntes en estas fechas.

Con galerías que continúan abriendo progresivamente durante el día, se espera que el flujo de compradores siga incrementándose en las próximas horas. Gamarra, una vez más, se consolida como el principal punto de abastecimiento para quienes buscan iniciar el nuevo año con tradición, color y precios al alcance de todos.

Gamarra espera vender 3.5 millones
Gamarra espera vender 3.5 millones de prendas desde S/2 por Año Nuevo

¿El 31 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú?

Según la normativa vigente y lo señalado por El Peruano, el miércoles 31 de diciembre de 2025 no ha sido declarado ni feriado ni día no laborable a nivel nacional. Tanto el sector público como el privado deberán operar con normalidad, descartándose la posibilidad de un descanso extendido para despedir el año. El Gobierno, al igual que en el caso del 24 de diciembre, no ha emitido disposición alguna que modifique el carácter laboral de esta fecha.

El único feriado nacional obligatorio en torno a estas fechas es el jueves 1 de enero, correspondiente a la celebración de Año Nuevo. Además, el viernes 2 de enero ha sido declarado día no laborable, lo que permite a muchos trabajadores disfrutar de un descanso prolongado.

