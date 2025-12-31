Tragedia en Gamarra a horas del Año Nuevo: menor fallece tras ser atropellado por camión blindado

Imágenes muestran la caótica escena en el emporio comercial de Gamarra, donde una tragedia ocurrió en medio de las masivas compras por las fiestas de fin de año. Fuente: Latina Noticias

Un niño de aproximadamente cuatro años perdió la vida la tarde del 31 de diciembre en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, tras ser atropellado por un camión de caudales en el cruce del jirón Unanue y la avenida Aviación, cerca de la estación Gamarra de la línea uno del Metro de Lima. El trágico suceso ocurrió en un área repleta de transeúntes y comerciantes, en pleno apogeo de las compras por las fiestas de Año Nuevo.

Testigos relataron que el camión blindado de color azul circulaba por una zona altamente concurrida y con comercio ambulatorio cuando impactó al menor, quien se encontraba en los alrededores junto a su familia. La noticia generó conmoción entre quienes presenciaron la escena, marcada por la presencia de una sábana blanca cubriendo el cuerpo del niño y la llegada inmediata de familiares y vecinos consternados.

La tragedia dejó a la comunidad local en estado de shock, en medio de una jornada que debía ser de celebración. La gran afluencia de público en Gamarra y la presencia de vehículos pesados han reavivado el debate sobre la seguridad vial en estos espacios comerciales. Familias enteras frecuentaban la zona en busca de ofertas y preparativos para la llegada del nuevo año.

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, donde la presencia de familias y comercios era intensa por las celebraciones de fin de año. Foto: Composición Infobae Perú / Carabayllo, Acción y Ayuda.

Accidente fatal dejó a un menor sin vida a horas de Año Nuevo

Según reportó Latina Noticias, el accidente tuvo lugar poco después del mediodía en el jirón Unanue, cerca de la avenida Aviación y la estación Gamarra. Los primeros reportes señalan que el camión de caudales, a pesar de los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de vehículos, terminó arrollando al niño en medio del bullicio y la congestión peatonal.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran resguardando la zona y han establecido un perímetro de seguridad para facilitar las investigaciones. Se espera la llegada de la fiscalía de turno y del equipo de criminalística para las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la incertidumbre y el dolor predominan en el ambiente, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Comerciantes y asistentes increpan al chofer

Según informó La República, tras el accidente, comerciantes y asistentes del emporio comercial increparon al conductor del camión blindado, desatando momentos de alta tensión en la zona. La indignación colectiva derivó en un intento de linchamiento, lo que evidenció el profundo impacto que la tragedia causó entre quienes presenciaron el hecho.

Menor de edad falleció en plena vía pública tras ser embestido por un camión blindado en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, durante la tarde del 31 de diciembre. Foto: Composición Infobae Perú

Ante esta situación, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron rápidamente y escoltaron al conductor para retirarlo del lugar de manera segura. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

Consejos de seguridad al acudir a Gamarra con menores

El reciente accidente en Gamarra ha encendido las alarmas sobre la seguridad al visitar espacios concurridos como este emporio comercial o el centro de Lima, especialmente durante fiestas. Si planeas acudir con niños, es fundamental extremar precauciones para evitar incidentes y garantizar su bienestar. A continuación, algunas recomendaciones clave:

Explica a los niños la importancia de mantenerse cerca y acuerda un punto de encuentro en caso de separación.

Mantén a los niños tomados de la mano en todo momento.

Coloca una tarjeta o pulsera con tus datos de contacto en los niños.

No lleves objetos de valor ; guarda el dinero y el celular en bolsillos seguros y próximos al cuerpo.

Usa mochilas pequeñas o carritos compactos; evita los coches grandes porque dificultan el desplazamiento.

Lleva agua y snacks para los niños.

Realiza pausas frecuentes en zonas tranquilas para que los niños descansen.

Descuentos de hasta 50% en Gamarra - Andina

Números de emergencia

Ante cualquier incidente en espacios públicos de alta afluencia, contar con los números de emergencia puede marcar la diferencia para recibir ayuda oportuna. Tenerlos a mano es fundamental para actuar rápidamente en caso de accidentes o situaciones imprevistas, especialmente al acudir con niños.

Central de Emergencias : 105

Bomberos : 116

SAMU (Atención médica de urgencia): 106

Cruz Roja : 115

Policía Nacional del Perú (PNP): 0800-20-100

Defensa Civil: 115