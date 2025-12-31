Perú

Gobierno modifica reglamento del uso de fuerza policial: autorizan abatimiento en defensa propia en casos de flagrancia

El Ejecutivo sostiene que la actualización fortalece el marco normativo que rige la actuación policial y lo alinea con el ordenamiento jurídico vigente

Guardar
Fiscalía inicia investigación contra 10
Fiscalía inicia investigación contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Agencia Andina)

El Poder Ejecutivo aprobó una modificación al Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1186, norma que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 021-2025-IN, publicado en el diario oficial El Peruano, y tiene como objetivo adecuar el marco reglamentario a los cambios introducidos por la Ley N.° 32291.

La nueva disposición modifica los artículos 6, 8 y 9 del reglamento vigente e incorpora el artículo 11-A, referido al abatimiento en defensa propia en casos de flagrancia. Según el Ejecutivo, la actualización busca fortalecer la institucionalidad policial y garantizar que la actuación de la PNP se realice dentro de un marco normativo alineado con el ordenamiento jurídico vigente.

El decreto supremo señala que estas modificaciones responden a la obligación del Poder Ejecutivo de adecuar el reglamento del uso de la fuerza a las precisiones establecidas por la Ley N.° 32291, especialmente en lo relacionado con el uso de armas letales y no letales, así como el empleo de armas de fuego en situaciones específicas.

Condenan a policía de tránsito:
Condenan a policía de tránsito: exigió S/ 4.000 a motocicleta para evitar papeleta| Andina

Adecuación del reglamento

En primer lugar, la norma introduce cambios en el artículo 6 del reglamento, referido a las consideraciones para la aplicación de los principios del uso de la fuerza: legalidad, necesidad y proporcionalidad. El texto precisa que el uso de la fuerza debe estar estrictamente sujeto al mandato de la ley, con límites, condiciones y protocolos previamente establecidos.

Asimismo, se define con mayor claridad el concepto de “objetivo legal”, señalando que toda intervención policial debe estar respaldada por normas constitucionales, legales o reglamentarias, y responder a los fines para los cuales fueron conferidas las atribuciones policiales. También se especifican los medios de policía, que comprenden armas letales, no letales, equipos y otros elementos autorizados por el Estado.

En cuanto a los métodos, el reglamento establece que la actuación policial debe ceñirse a manuales operativos, directivas y protocolos compatibles con la normativa interna y los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Niveles de resistencia y uso progresivo de fuerza

El Decreto Supremo N.° 021-2025-IN también modifica el artículo 8 del reglamento, que desarrolla los niveles de resistencia que puede presentar una persona frente a una intervención policial. La norma distingue entre resistencia pasiva y resistencia activa, detallando cada una de sus manifestaciones.

Dentro de la resistencia pasiva, se reconocen situaciones como el riesgo latente, la conducta cooperadora y la no cooperadora. En tanto, la resistencia activa comprende la resistencia física, la agresión no letal y la agresión letal, esta última definida como aquella que pone en peligro real e inminente la vida o integridad del efectivo policial o de terceros.

De manera complementaria, el artículo 9 actualiza los niveles del uso de la fuerza, estableciendo que estos deben ser proporcionales al grado de resistencia. Se mantienen los niveles preventivos —presencia policial, verbalización y control de contacto— y los niveles reactivos, que incluyen el control físico, las tácticas defensivas no letales y la fuerza letal.

Intervención militar y policial en
Intervención militar y policial en Pataz frena operaciones de una organización criminal dedicada al oro ilegal. (Foto composición: Infobae Perú/X/@Mininter)

Fuerza letal y abatimiento en flagrancia

Uno de los puntos centrales de la modificación normativa es la regulación expresa del uso de la fuerza letal. El reglamento precisa que el empleo de armas de fuego por parte de la Policía Nacional procede únicamente cuando exista un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de proteger la vida del efectivo policial o de otras personas.

En esa línea, el decreto incorpora el artículo 11-A, que regula el abatimiento en defensa propia en casos de flagrancia. Según la nueva disposición, cuando una persona utilice armas de fuego, armas letales inoperativas, armas falsas u otros elementos de evidente peligrosidad, y ello genere un grave riesgo para la vida del policía o de terceros, el efectivo puede abatir al agresor en el lugar de los hechos.

Policía Nacional convoca ascenso 2025
Policía Nacional convoca ascenso 2025 con más de 500 vacantes para oficiales de Armas y Servicios| Andina

El reglamento precisa que esta acción se considera defensa propia y debe realizarse de manera excepcional, estrictamente necesaria y solo cuando otras medidas menos extremas resulten insuficientes o inadecuadas. Además, la actuación policial debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la normativa vigente.

Temas Relacionados

PolicíaPNPInseguridadCrimenperu-noticias

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La ‘U’ cerrará esta etapa enfrentándose a Deportivo Wanka en la fecha 11. Conoce los escenarios en los que podría quedar primero en la tabla

¿Qué resultados necesita Universitario para

Incendio en Ate en vivo: taller de pirotécnicos arde cerca de la Carretera Central a horas de Año Nuevo

El Cuerpo General de Bomberos desplegó 17 unidades, mientras el Minsa envió ambulancias ante la posibilidad de heridos

Incendio en Ate en vivo:

Tragedia en Gamarra a horas del Año Nuevo: menor fallece tras ser atropellado por camión blindado

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, en medio de la intensa afluencia de familias y comercios por las compras previas a las celebraciones de fin de año

Tragedia en Gamarra a horas

Reniec atenderá el 2 y 3 de enero tras Año Nuevo: consulta aquí las agencias abiertas a nivel nacional

En las oficinas habilitadas, la ciudadanía podrá realizar trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y recoger el documento, lo que garantiza la continuidad de sus gestiones y el acceso a sus derechos sin interrupciones

Reniec atenderá el 2 y

Franco Velazco defiende a Universitario de los ataques: “Estamos por cerrar un año histórico, increíblemente desdibujado por “likes””

El movimiento en el mercado de fichajes, con los anuncios confirmados de Sekou Gassama y Caín Fara, ha generado demasiado ruido entre los simpatizantes de la ‘U’, que han empezado a arremeter la gestión del administrador del club

Franco Velazco defiende a Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial solicitud de Fiscalía

Poder Judicial solicitud de Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular y anular inscripción en Elecciones 2026

¿Cuánto cuesta tachar a un candidato? Estas son las tasas que cobra el JNE para el 2026

¿Es constitucional la ley que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera? Incluso el TC se contradice

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Choque de trenes en Machu Picchu: PCM evalúa sistemas de alerta y frenado automático para evitar nuevos accidentes ferroviarios

ENTRETENIMIENTO

Ranking de Netflix en Perú:

Ranking de Netflix en Perú: estas son las películas favoritas del momento

Norka Ascue no se queda callada y responde a Christian Cueva tras amenazas: “No le temo a sus videos”

Giacomo Bocchio sueña con dejar un legado en la gastronomía peruana: “Mi vejez la pienso pasar enseñando cocina”

‘La Máckyna’ pide garantías para su vida luego de ser amenazado por Christian Cueva: “Fui a la comisaría No le tengo miedo a nadie”

El sentido mensaje de Año Nuevo de Darinka Ramírez con una ¿indirecta? a Jefferson Farfán

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Universitario para

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Franco Velazco defiende a Universitario de los ataques: “Estamos por cerrar un año histórico, increíblemente desdibujado por “likes””

Pedro Gallese ofrece sus primeras palabras como refuerzo del Deportivo Cali: “Es hora de honrar el legado de los que hicieron grande el escudo”

El detalle en las redes sociales de FC Cajamarca que anticipa el anuncio de la contratación de Hernán Barcos: “Inició la navegación”

Sport Boys incorpora a colombiano Juan David Torres por todo el 2026: préstamo desde segunda división de Estados Unidos