Perú

Temor en Gamarra: Comerciantes exigen al Gobierno mayor seguridad tras asalto armado a cambista

El reciente robo armado en una galería de La Victoria dejó a un cambista herido y generó temor entre trabajadores del emporio. Piden acciones concretas ante la escalada de delitos y el uso frecuente de motocicletas para escapar

Guardar
Gamarra: ambulantes se enfrentan a
Gamarra: ambulantes se enfrentan a la Policía en desalojo del emporio comercial

El emporio comercial de Gamarra, ubicado en La Victoria, enfrenta una nueva ola de preocupación luego de que delincuentes armados perpetraran un violento asalto contra un cambista, a vísperas de Navidad, en una de sus concurridas galerías.

Según reportó América Noticias, el robo ocurrió en el interior de la galería La Multi, ubicada en el jirón Italia, cerca del cruce con el jirón Huánuco. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo la víctima fue interceptada por al menos dos sujetos en el sótano del centro comercial, en el momento que se disponía a subir al ascensor para dirigirse a la cochera.

El cambista, que portaba aproximadamente 200 mil soles, resultó golpeado y encañonado por los delincuentes, quienes lo habrían seguido desde la vía pública.

Personal de seguridad intentó disuadir a los agresores pero, como explicó un agente entrevistado por el mismo medio, “solo podemos disuadir, no estamos facultados para enfrentar armas”.

Los asaltantes huyeron con el botín y un fardo de ropa a bordo de motocicletas lineales que los aguardaban en el exterior, perdiéndose rápidamente por el jirón Huánuco.

Delincuentes armados asaltaron a cambista
Delincuentes armados asaltaron a cambista en el interior de la galería Multi de Gamarra, en vísperas de la Navidad | Foto captura: cámaras de seguridad

Temor y el pedido de mayor seguridad

Comerciantes de Gamarra manifestaron su inquietud tras el atraco, señalando que la víctima habría sido observada y seguida desde antes, lo que sugiere un trabajo de vigilancia previa por parte de los delincuentes.

“Para que lo agarren justo en el ascensor, ya lo venían observando desde antes”, relató un vendedor local. Juan Palacios, representante de los comerciantes entrevistado por RPP, expresó su frustración y la sensación de abandono: “Nos sentimos mal, frustrados prácticamente porque no se puede hacer nada porque se vio que estaban con armas los sujetos y nosotros no podemos involucrarnos”.

El asalto se produjo en presencia de una mujer y su hija menor, quienes se encontraban en la zona y buscaron protegerse durante el atraco.

El plan “Seguridad Cero”, impulsado para la campaña navideña en Gamarra, no logró impedir el ataque. Los comerciantes solicitaron a las autoridades y a propietarios de galerías reforzar la vigilancia, incluso con personal armado, ante la ausencia policial en los cuadrantes comprometidos.

Según reveló América Noticias, este centro comercial lleva poco más de un año en funcionamiento y, aunque se habían reportado robos en los alrededores, es la primera vez que ocurre un asalto de estas características en su interior.

Las imágenes del asalto ya fueron entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Vehículo preferido para el escape

El caso puso en evidencia una tendencia creciente en la dinámica de los robos en Perú. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la ENAPRES, entre mayo y octubre de 2025, el 56,6% de los delitos de sustracción directa se perpetraron utilizando motocicletas, por encima de mototaxis (23,5%) y automóviles o camionetas (21,3%).

El informe atribuye la preferencia por este tipo de vehículos a la rapidez, facilidad de maniobra y posibilidad de escape en urbes congestionadas como Lima.

El modus operandi observado en el reciente asalto de Gamarra refuerza la estadística. Tras cometer el robo, los asaltantes escaparon por rutas conocidas y se perdieron entre el tráfico, lo que dificulta la acción inmediata de las fuerzas del orden.

Temas Relacionados

GamarraRoboInseguridadperu-noticias

Más Noticias

Policía fallece en la víspera de Navidad tras recibir un disparo de su compañero en la vivienda que compartían en Trujillo

Las primeras investigaciones señalan un posible accidente como causa de la muerte de Edinson Castillo Gonzáles, un suboficial que apenas iniciaba su carrera, con solo cuatro meses desde su egreso

Policía fallece en la víspera

Perú designa como nuevos embajadores de Noruega y Finlandia a Rolando Ruiz y Renato Reyes

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú también nombró a Felix Chipoco como nuevo cónsul general de Madrid, España

Perú designa como nuevos embajadores

Emergencia en Cusco: huaico destruye puente de Oscobamba, bloquea vía Calca–Yanatile y deja viviendas afectadas

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron el ingreso de lodo y agua a las viviendas, ocasionando la pérdida de enseres y poniendo en riesgo a varias familias del sector

Emergencia en Cusco: huaico destruye

Hugo García aclara cómo es su relación con Alessia Rovegno tras la ruptura: “Jamás voy a estar incómodo”

El modelo habló sin rodeos sobre su actual vínculo con la ex Miss Perú, asegurando que solo hay respeto y cero tensión entre ellos, incluso cuando coinciden en eventos y frente a los rumores de incómodos encuentros

Hugo García aclara cómo es

Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará al Parlamento Andino con el Partido Morado

La comunicadora remarcó que el Parlamento Andino es un espacio donde pueden impulsarse propuestas concretas y útiles para la población

Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú designa como nuevos embajadores

Perú designa como nuevos embajadores de Noruega y Finlandia a Rolando Ruiz y Renato Reyes

Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará al Parlamento Andino con el Partido Morado

Derrames de petróleo: Congreso amplía padrón de damnificados y endurece la fiscalización ambiental

Martín Vizcarra organiza chocolatada navideña frente al penal de Barbadillo

Candidatos definitivos para las Elecciones 2026 se conocerán en marzo, como indica el cronograma electoral del JNE

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli es viral en

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad, pero usuarios le recuerdan a Magaly Medina: “Terrible lo que pasará si no sale bien”

Hugo García aclara cómo es su relación con Alessia Rovegno tras la ruptura: “Jamás voy a estar incómodo”

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”

DEPORTES

Carlos Zambrano y su rotundo

Carlos Zambrano y su rotundo mensaje con el que transparenta su vínculo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No es mi amigo”

Universitario apuesta por el chileno Carlos Véliz para devolver al equipo femenino a la gloria nacional

“El gran pecado de Javier Rabanal es ser honesto y frontal, a veces cae mal”, la sincera opinión de periodista ecuatoriano sobre el DT de Universitario

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Ministro del Interior fue tajante sobre la Noche Crema y Noche Blanquiazul en la misma fecha: “No es prudente”