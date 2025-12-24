Temor en Gamarra: Comerciantes exigen al Gobierno mayor seguridad tras asalto armado a cambista

Gamarra: ambulantes se enfrentan a la Policía en desalojo del emporio comercial

El emporio comercial de Gamarra, ubicado en La Victoria, enfrenta una nueva ola de preocupación luego de que delincuentes armados perpetraran un violento asalto contra un cambista, a vísperas de Navidad, en una de sus concurridas galerías.

Según reportó América Noticias, el robo ocurrió en el interior de la galería La Multi, ubicada en el jirón Italia, cerca del cruce con el jirón Huánuco. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo la víctima fue interceptada por al menos dos sujetos en el sótano del centro comercial, en el momento que se disponía a subir al ascensor para dirigirse a la cochera.

El cambista, que portaba aproximadamente 200 mil soles, resultó golpeado y encañonado por los delincuentes, quienes lo habrían seguido desde la vía pública.

Personal de seguridad intentó disuadir a los agresores pero, como explicó un agente entrevistado por el mismo medio, “solo podemos disuadir, no estamos facultados para enfrentar armas”.

Los asaltantes huyeron con el botín y un fardo de ropa a bordo de motocicletas lineales que los aguardaban en el exterior, perdiéndose rápidamente por el jirón Huánuco.

Delincuentes armados asaltaron a cambista en el interior de la galería Multi de Gamarra, en vísperas de la Navidad | Foto captura: cámaras de seguridad

Temor y el pedido de mayor seguridad

Comerciantes de Gamarra manifestaron su inquietud tras el atraco, señalando que la víctima habría sido observada y seguida desde antes, lo que sugiere un trabajo de vigilancia previa por parte de los delincuentes.

“Para que lo agarren justo en el ascensor, ya lo venían observando desde antes”, relató un vendedor local. Juan Palacios, representante de los comerciantes entrevistado por RPP, expresó su frustración y la sensación de abandono: “Nos sentimos mal, frustrados prácticamente porque no se puede hacer nada porque se vio que estaban con armas los sujetos y nosotros no podemos involucrarnos”.

El asalto se produjo en presencia de una mujer y su hija menor, quienes se encontraban en la zona y buscaron protegerse durante el atraco.

El plan “Seguridad Cero”, impulsado para la campaña navideña en Gamarra, no logró impedir el ataque. Los comerciantes solicitaron a las autoridades y a propietarios de galerías reforzar la vigilancia, incluso con personal armado, ante la ausencia policial en los cuadrantes comprometidos.

Según reveló América Noticias, este centro comercial lleva poco más de un año en funcionamiento y, aunque se habían reportado robos en los alrededores, es la primera vez que ocurre un asalto de estas características en su interior.

Las imágenes del asalto ya fueron entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Vehículo preferido para el escape

El caso puso en evidencia una tendencia creciente en la dinámica de los robos en Perú. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la ENAPRES, entre mayo y octubre de 2025, el 56,6% de los delitos de sustracción directa se perpetraron utilizando motocicletas, por encima de mototaxis (23,5%) y automóviles o camionetas (21,3%).

El informe atribuye la preferencia por este tipo de vehículos a la rapidez, facilidad de maniobra y posibilidad de escape en urbes congestionadas como Lima.

El modus operandi observado en el reciente asalto de Gamarra refuerza la estadística. Tras cometer el robo, los asaltantes escaparon por rutas conocidas y se perdieron entre el tráfico, lo que dificulta la acción inmediata de las fuerzas del orden.