Detienen a trabajadores de PeruRail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu

Choque de trenes en Machu Picchu: cuatro trabajadores detenidos y más de 100 heridos tras colisión frontal

Un choque frontal entre dos trenes turísticos en la ruta hacia Machu Picchu volvió a encender las alarmas sobre la seguridad ferroviaria en uno de los corredores turísticos más importantes del país. Cuatro trabajadores, entre ellos operarios de las empresas PeruRail e Inca Rail, permanecen detenidos mientras avanzan las investigaciones por el accidente que dejó un fallecido y más de un centenar de heridos, entre turistas nacionales y extranjeros.

El jefe policial de la región Cusco, Julio Becerra, informó que los cuatro trabajadores detenidos vienen siendo sometidos a diligencias preliminares como parte de la investigación fiscal. Entre las pruebas realizadas figura el dosaje etílico, cuyos resultados aún están pendientes.

“Se les ha practicado el dosaje etílico y se está a la espera de los resultados”, indicó a RPP Noticias.

Las autoridades buscan esclarecer las responsabilidades en el choque ocurrido la tarde del martes, cuando dos trenes —uno de PeruRail y otro de Inca Rail— colisionaron de frente en una vía férrea de un solo carril que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.

Premier apunta a un posible error humano

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que las primeras evaluaciones apuntan a una posible negligencia humana en la operación de los trenes. “Todo parece indicar que ha habido un error humano. Al parecer uno de los maquinistas ignoró las señales o pensó que no iba a haber consecuencias”, declaró a RPP.

El premier subrayó la urgencia de modernizar los sistemas de seguridad ferroviaria, como la implementación de frenado automático y la adquisición de “ambulancias de riel”, para evitar que la seguridad de los pasajeros dependa únicamente de la reacción humana.

Un fallecido y más de 100 heridos tras el impacto

El accidente ocurrió alrededor de las 13:20 horas y, según la información oficial más reciente, dejó como saldo la muerte del maquinista Roberto Cárdenas, trabajador de una de las empresas involucradas. La fiscalía provincial de Cusco confirmó su identidad.

La cifra de personas heridas fue aumentando con el paso de las horas. De un reporte inicial de 15 afectados, el número ascendió primero a 40 y luego a 107 heridos, según informó el presidente del Consejo de Ministros en TV Perú. El Ministerio de Salud de Cusco precisó que la mayoría de los lesionados presentó golpes de consideración, producto del violento impacto.

Imágenes difundidas por la AFP muestran vagones con severos daños en la parte frontal y pasajeros heridos a un costado de las vías, mientras equipos de emergencia atendían la situación.

Atención médica y traslado de heridos

Los heridos fueron trasladados a hospitales y clínicas cercanas para recibir atención médica. Sin embargo, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, reveló que el 90 % de los afectados fue atendido en clínicas privadas, lo que generó cuestionamientos sobre la gestión de la emergencia.

Salcedo también denunció que tanto PeruRail como Inca Rail entregaron la lista de pasajeros al Gobierno Regional recién después de las 10:00 de la noche, varias horas después del accidente, lo que —según indicó— dificultó las labores de identificación y atención oportuna.

Se desplegaron 12 ambulancias, personal de la Diresa, clínicas privadas, Policía Nacional y autoridades locales para atender a los afectados.

Denuncias contra empresas privadas en plena emergencia

La gestión de la atención a los heridos también fue duramente cuestionada por el Gobierno Regional. En el sector de Piscacucho, personal de salud expresó su incomodidad por la presencia de clínicas privadas que, según denunciaron, habrían obstaculizado el traslado de los afectados.

Werner Salcedo sostuvo que existirían comunicaciones directas entre empresas privadas para seguir beneficiándose económicamente incluso en contextos de emergencia. “Es inaceptable que, aún en medio del dolor y con personas heridas, se priorice el negocio y el lucro”, manifestó.

El gobernador regional indicó que estas denuncias, recibidas desde el sector Salud, ya fueron comunicadas a la Defensoría del Pueblo y calificó el hecho como un problema estructural en la forma en que se viene gestionando el turismo en Machu Picchu, uno de los destinos más visitados del país, que recibe alrededor de 4.500 turistas por día.

Mientras continúan las investigaciones, el choque de trenes en Machu Picchu vuelve a poner en debate la seguridad del transporte turístico, la responsabilidad de las empresas concesionarias y la necesidad de una supervisión más estricta para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.