Perú

Gobierno reconoce vínculo del eslogan “¡Perú a toda máquina!” con canción viral

El premier señaló que la estrategia se asemeja a la de otros políticos que transformaron apodos o campañas negativas en símbolos de identidad, lo que contribuye a proyectar la imagen de un gobierno activo y en constante movimiento

Guardar

El Gobierno de José Jerí reconoció oficialmente que el eslogan “¡El Perú a toda máquina!”, recientemente incorporado en toda la publicidad institucional y piezas informativas del Estado, tiene su origen en la canción que se popularizó en redes sociales y plataformas como TikTok, así lo confirmó Ernesto Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros.

“El presidente fue atacado inicialmente en redes sociales con un imitador y una canción, pero ahora lo toma y lo convierte en parte de su narrativa”, explicó el premier durante una entrevista con RPP. “Lo que hace un político hábil es utilizar estos recursos y darles la vuelta, capitalizando su impacto. Aprovechar la popularidad de un tema viral ayuda a conectar con la juventud y la ciudadanía, que consume estos relatos en plataformas digitales”, añadió.

El jefe del gabinete ministerial comparó esta estrategia con la de figuras políticas que transformaron apodos o campañas adversas en símbolos de identidad. “Así como Bedoya Reyes convirtió el apodo de ‘Tucán’ en un emblema propio y otros políticos capitalizaron etiquetas negativas, ahora el presidente utiliza una frase nacida en la sátira para reforzar la imagen de un gobierno en permanente movimiento”, precisó.

El premier reconoció que el
El premier reconoció que el lema está vinculado a la canción de TikTok - Foto: Andina / captura

La decisión de adoptar el eslogan se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, publicada el martes 30 de diciembre en el boletín de Normas Legales de El Peruano. El documento establece que tanto el logo como la frase “¡El Perú a toda máquina!” deberán figurar en toda comunicación institucional informativa y en mensajes sobre servicios a la población.

Consultado sobre el propósito de esta medida, el premier explicó que el actual gobierno, de carácter provisional y transitorio, carece de una bancada mayoritaria y de un respaldo popular directo, por lo que requiere fortalecer su legitimidad a través de gestos políticos y una comunicación efectiva.

“El presidente Jerí es consciente de que debe ganar legitimidad y por eso realiza gestos políticos directos, como acudir personalmente a diversas regiones o dialogar con distintos sectores”, indicó.

“La actividad política del presidente es incesante, no solo por imagen, sino por el esfuerzo real de atender demandas de distintos sectores. Más de la mitad de los peruanos percibe que el Ejecutivo está trabajando día y noche para paliar sus problemas”, sostuvo el premier, quien defendió la autenticidad del mensaje y el dinamismo que busca transmitir el eslogan.

Sin embargo, reconoció que la ciudadanía espera resultados concretos, en especial en materia de seguridad. “Durante décadas, la legislación penal ha sido garantista y la policía ha perdido capacidad de acción. Revertir esta situación tomará tiempo y no arrojará resultados inmediatos, pero estamos comprometidos en dar señales claras de cambio”, subrayó.

El premier concluyó que la batalla contra la inseguridad y otros desafíos estructurales requerirá esfuerzos sostenidos en los próximos años, y que el gobierno apuesta por la comunicación directa y símbolos que refuercen su presencia y liderazgo como la frase “¡El Perú a toda máquina!”.

Temas Relacionados

Ernesto ÁlvarezJosé JeríPCMperu-politica

Más Noticias

Indecopi multa con más de S/20.000 al colegio Alfred Nobel de Amazonas por direccionar la compra de útiles escolares

La resolución incluye multas, medidas correctivas obligatorias y la advertencia de nuevas sanciones en caso de incumplimiento

Indecopi multa con más de

Accidente en Machu Picchu: ¿Qué pasará con los turistas que no pudieron ingresar a la ciudadela inca? Perú Rail responde

La colisión entre trenes de Inka Rail y Perú Rail afectó a miles de turistas nacionales y extranjeros, generando preocupación por la validez de sus boletos de ingreso a la llaqta

Accidente en Machu Picchu: ¿Qué

Campaña veterinaria gratis para este 02 de enero: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa es esencial porque fomenta el bienestar y el cuidado apropiado de los animales, contribuye a evitar enfermedades comunes y contagiosas, y fortalece el compromiso de los propietarios en la atención responsable de sus mascotas

Campaña veterinaria gratis para este

Choque de trenes en Machu Picchu: Ernesto Álvarez informó que la causa del accidente sería por “un error humano”

El presidente del Consejo de Ministros, consideró que un accidente de esta magnitud también puede ocurrir en Europa y resaltó la rápida respuesta del sistema de salud en la región

Choque de trenes en Machu

PJ aprueba formalización de la investigación contra Delia Espinoza por caso que el Congreso le inventó

Por el reglamento que no respaldó ni firmó. Tomás Gálvez no cuestionó acusación constitucional del Congreso y dispuso continuar con el caso

PJ aprueba formalización de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ aprueba formalización de la

PJ aprueba formalización de la investigación contra Delia Espinoza por caso que el Congreso le inventó

Choque de trenes en Machu Picchu: Ernesto Álvarez informó que la causa del accidente sería por “un error humano”

¿Está el Perú al borde de otro colapso político en 2026? Informe internacional revela las claves detrás de la crisis

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

ENTRETENIMIENTO

Infobae

El Reventonazo de la Chola, Yo Soy y JB en ATV: ¿Qué programa tuvo más rating en su último programa del 2025?

CristoRata aclaró por qué probó comida de carrito de servicios de hotel ante despido de trabajadores: “Eso era de mi novia”

Adolfo Chuiman respalda las críticas de David Almandoz sobre el desgaste de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Adolfo Chuiman descarta su regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Yo renuncié, ya no soportaba algunas cosas”

Liliana Castro Mannarelli presume su relación con actriz que participó en Al Fondo Hay Sitio

DEPORTES

Franco Velazco mandó indirecta a

Franco Velazco mandó indirecta a Alianza Lima para explicar bajo presupuesto de Universitario: “Gasta, gasta y no sale campeón”

Javier Rabanal tomó insólita medida para pretemporada de Universitario: “Solo habrá amistosos a puertas cerradas”

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Se filtraron los motivos por los que Federico Girotti eligió fichar por Alianza Lima: “Tiene el sueño de jugar en Europa”

Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas