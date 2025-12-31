Gobierno reconoce vínculo del eslogan “¡Perú a toda máquina!” con canción viral

El Gobierno de José Jerí reconoció oficialmente que el eslogan “¡El Perú a toda máquina!”, recientemente incorporado en toda la publicidad institucional y piezas informativas del Estado, tiene su origen en la canción que se popularizó en redes sociales y plataformas como TikTok, así lo confirmó Ernesto Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros.

“El presidente fue atacado inicialmente en redes sociales con un imitador y una canción, pero ahora lo toma y lo convierte en parte de su narrativa”, explicó el premier durante una entrevista con RPP. “Lo que hace un político hábil es utilizar estos recursos y darles la vuelta, capitalizando su impacto. Aprovechar la popularidad de un tema viral ayuda a conectar con la juventud y la ciudadanía, que consume estos relatos en plataformas digitales”, añadió.

El jefe del gabinete ministerial comparó esta estrategia con la de figuras políticas que transformaron apodos o campañas adversas en símbolos de identidad. “Así como Bedoya Reyes convirtió el apodo de ‘Tucán’ en un emblema propio y otros políticos capitalizaron etiquetas negativas, ahora el presidente utiliza una frase nacida en la sátira para reforzar la imagen de un gobierno en permanente movimiento”, precisó.

El premier reconoció que el lema está vinculado a la canción de TikTok - Foto: Andina / captura

La decisión de adoptar el eslogan se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, publicada el martes 30 de diciembre en el boletín de Normas Legales de El Peruano. El documento establece que tanto el logo como la frase “¡El Perú a toda máquina!” deberán figurar en toda comunicación institucional informativa y en mensajes sobre servicios a la población.

Consultado sobre el propósito de esta medida, el premier explicó que el actual gobierno, de carácter provisional y transitorio, carece de una bancada mayoritaria y de un respaldo popular directo, por lo que requiere fortalecer su legitimidad a través de gestos políticos y una comunicación efectiva.

“El presidente Jerí es consciente de que debe ganar legitimidad y por eso realiza gestos políticos directos, como acudir personalmente a diversas regiones o dialogar con distintos sectores”, indicó.

“La actividad política del presidente es incesante, no solo por imagen, sino por el esfuerzo real de atender demandas de distintos sectores. Más de la mitad de los peruanos percibe que el Ejecutivo está trabajando día y noche para paliar sus problemas”, sostuvo el premier, quien defendió la autenticidad del mensaje y el dinamismo que busca transmitir el eslogan.

Sin embargo, reconoció que la ciudadanía espera resultados concretos, en especial en materia de seguridad. “Durante décadas, la legislación penal ha sido garantista y la policía ha perdido capacidad de acción. Revertir esta situación tomará tiempo y no arrojará resultados inmediatos, pero estamos comprometidos en dar señales claras de cambio”, subrayó.

El premier concluyó que la batalla contra la inseguridad y otros desafíos estructurales requerirá esfuerzos sostenidos en los próximos años, y que el gobierno apuesta por la comunicación directa y símbolos que refuercen su presencia y liderazgo como la frase “¡El Perú a toda máquina!”.