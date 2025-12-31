Machu Picchu: servicio de trenes se restablece tras accidente ferrovial entre unidades de Inca Rail y PeruRail

Autoridades reanudan progresivamente el transporte de pasajeros a Machu Picchu| Cusco Post

El servicio de trenes en la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu fue restablecido de manera progresiva luego del accidente ferroviario que involucró a unidades de Inca Rail y PeruRail. Así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) mediante un comunicado oficial, en el que detalló la activación inmediata de protocolos de atención para los afectados y la coordinación de acciones conjuntas entre diversas entidades estatales.

“Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del accidente, el Gobierno activó los protocolos de atención a través de la Red de Protección al Turista (RPT), liderada por el Mincetur”, se lee.

De acuerdo con el comunicado, cerca de 2.000 personas, entre turistas extranjeros y nacionales, fueron evacuadas durante la madrugada hacia la localidad de Ollantaytambo mientras se desarrollaban las maniobras de seguridad necesarias en la vía férrea.

Hacia las cinco de la mañana, el servicio ferroviario en la ruta a Machu Picchu y en sentido inverso se reanudó de manera progresiva, una vez culminadas las revisiones y verificación de la vía.

Las autoridades nacionales comunicaron que se mantiene una coordinación constante con autoridades regionales, locales y representaciones diplomáticas, con el objetivo de asegurar información clara y oportuna a los familiares y países de origen de los visitantes.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo expresó su profundo pesar por el choque frontal de trenes ocurrido en la ruta Cusco – Ollantaytambo – Machu Picchu, en el sector de Pampacahua, que dejó como saldo la muerte del maquinista de Inca Rail, Roberto Cárdenas Loayza, y al menos cuarenta personas heridas. La institución transmitió sus condolencias a los familiares de la víctima y a todos los afectados por el accidente.

Ante la gravedad del hecho, la Defensoría solicitó la intervención inmediata y coordinada de diversas entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio Público, FETRANSA y la Policía Nacional, para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Además, exhortó al Ministerio de Salud a desplegar todos los recursos disponibles para asegurar la atención oportuna de los heridos.

Representantes de la Defensoría del Pueblo se desplazaron al sector de Piscacucho para verificar la situación de las personas afectadas y supervisar directamente las labores de auxilio y evacuación. La institución coordinó con el Gerente Regional de Salud el envío de ambulancias a la zona, reforzando la atención de emergencia, y acudió a FETRANSA para recabar información sobre las condiciones en que se produjo el accidente.

De manera paralela, la Defensoría mantiene una coordinación constante con la comisaría del sector y las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar que se realicen las investigaciones necesarias y se adopten medidas preventivas.

Hasta Cusco también acudió el presidente José Jerí para verificar el estado de salud de los heridos.