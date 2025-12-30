Números de emergencia que siempre debes tener a la mano si viajas por carretera por Año Nuevo

Foto: Andina

Durante las celebraciones por la llegada del Año Nuevo, miles aprovechan en realizar viajes a diversos destinos del Perú, ya sea para visitar a la familia, desconectarse o disfrutar de nuevos paisajes.

A lo largo de los años, esto ha provocado un aumento de accidentes, urgencias médicas y situaciones imprevistas debido al intenso tráfico y las largas distancias recorridas.

Contar con los números de emergencia adecuados no solo brinda tranquilidad, sino que puede marcar la diferencia ante cualquier eventualidad en ruta. Tener a la mano estos contactos permite recibir asistencia rápida y oportuna, facilitando la intervención de autoridades y servicios de auxilio en casos de accidentes, problemas de salud o desastres naturales.

Foto: Andina

Policía Nacional del Perú: 105

La central 105 es el número oficial para emergencias policiales en todo el país. Funciona las 24 horas y permite reportar robos, accidentes, desapariciones y situaciones que requieran la intervención inmediata de agentes de la PNP.

El servicio es gratuito y está disponible para cualquier ciudadano desde teléfono fijo o móvil. Se recomienda utilizarlo solo para emergencias reales, ya que las llamadas falsas afectan la capacidad de respuesta policial.

Policía de Carreteras: 110

El número 110 atiende emergencias y accidentes en la red vial nacional. Esta línea especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP) está disponible para reportar colisiones, asaltos, bloqueos o cualquier riesgo en las carreteras. El personal coordina el despacho de patrullas y auxilio vial, facilitando intervenciones rápidas en situaciones críticas.

Bomberos: 116

El 116 conecta con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, encargado de responder a incendios, rescates y emergencias con materiales peligrosos.

Opera a nivel nacional, las 24 horas, todos los días del año. El servicio es gratuito y también puede ser utilizado desde teléfonos móviles o fijos. La app “Bomberos 116” permite enviar ubicación y fotos en tiempo real.

Cruz Roja Peruana: (01) 2688109 o (01) 266 0481

La Cruz Roja Peruana asiste en emergencias, desastres y situaciones humanitarias. Su central nacional, así como sus filiales regionales, atienden solicitudes de ayuda, primeros auxilios, búsqueda y reunificación familiar.

Aló SUTRAN: 0800 12345

La línea gratuita 0800-12345 de SUTRAN está disponible todo el día para reportar emergencias, accidentes o bloqueos en carreteras concesionadas y nacionales. El servicio coordina atención inmediata y moviliza socorro vial o médico, además de brindar información actualizada sobre rutas y desvíos.

Defensa Civil: 115

La línea 115 de Defensa Civil canaliza reportes de desastres naturales, derrumbes, inundaciones y otras emergencias relacionadas con la gestión del riesgo. El servicio permite coordinar acciones de respuesta y canalizar ayuda humanitaria a las zonas afectadas, en coordinación con autoridades locales y regionales.

SAMU: 106

El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brinda atención médica prehospitalaria gratuita ante emergencias médicas, accidentes y traslados críticos.

Funciona las 24 horas y moviliza ambulancias equipadas con personal calificado. El servicio ha ampliado su flota y bases operativas, garantizando una cobertura nacional cada vez mayor.

Línea 100

Es un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Atiende las 24 horas consultas, denuncias y pedidos de ayuda vinculados a violencia familiar o sexual.

Ofrece orientación en castellano, quechua y aimara. Utilizar esta línea ayuda a salvar vidas y canalizar apoyo psicológico y legal especializado.