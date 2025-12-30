Perú

Números de emergencia que siempre debes tener a la mano si viajas por carretera por Año Nuevo

Realizar un viaje por las carreteras del Perú aprovechando el descanso por las fiestas de fin de año es una tradición para miles de familias que buscan celebrar lejos de casa o reencontrarse con seres queridos

Durante las celebraciones por la llegada del Año Nuevo, miles aprovechan en realizar viajes a diversos destinos del Perú, ya sea para visitar a la familia, desconectarse o disfrutar de nuevos paisajes.

A lo largo de los años, esto ha provocado un aumento de accidentes, urgencias médicas y situaciones imprevistas debido al intenso tráfico y las largas distancias recorridas.

Contar con los números de emergencia adecuados no solo brinda tranquilidad, sino que puede marcar la diferencia ante cualquier eventualidad en ruta. Tener a la mano estos contactos permite recibir asistencia rápida y oportuna, facilitando la intervención de autoridades y servicios de auxilio en casos de accidentes, problemas de salud o desastres naturales.

Policía Nacional del Perú: 105

La central 105 es el número oficial para emergencias policiales en todo el país. Funciona las 24 horas y permite reportar robos, accidentes, desapariciones y situaciones que requieran la intervención inmediata de agentes de la PNP.

El servicio es gratuito y está disponible para cualquier ciudadano desde teléfono fijo o móvil. Se recomienda utilizarlo solo para emergencias reales, ya que las llamadas falsas afectan la capacidad de respuesta policial.

Policía de Carreteras: 110

El número 110 atiende emergencias y accidentes en la red vial nacional. Esta línea especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP) está disponible para reportar colisiones, asaltos, bloqueos o cualquier riesgo en las carreteras. El personal coordina el despacho de patrullas y auxilio vial, facilitando intervenciones rápidas en situaciones críticas.

Bomberos: 116

El 116 conecta con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, encargado de responder a incendios, rescates y emergencias con materiales peligrosos.

Opera a nivel nacional, las 24 horas, todos los días del año. El servicio es gratuito y también puede ser utilizado desde teléfonos móviles o fijos. La app “Bomberos 116” permite enviar ubicación y fotos en tiempo real.

Cruz Roja Peruana: (01) 2688109 o (01) 266 0481

La Cruz Roja Peruana asiste en emergencias, desastres y situaciones humanitarias. Su central nacional, así como sus filiales regionales, atienden solicitudes de ayuda, primeros auxilios, búsqueda y reunificación familiar.

Aló SUTRAN: 0800 12345

La línea gratuita 0800-12345 de SUTRAN está disponible todo el día para reportar emergencias, accidentes o bloqueos en carreteras concesionadas y nacionales. El servicio coordina atención inmediata y moviliza socorro vial o médico, además de brindar información actualizada sobre rutas y desvíos.

Defensa Civil: 115

La línea 115 de Defensa Civil canaliza reportes de desastres naturales, derrumbes, inundaciones y otras emergencias relacionadas con la gestión del riesgo. El servicio permite coordinar acciones de respuesta y canalizar ayuda humanitaria a las zonas afectadas, en coordinación con autoridades locales y regionales.

SAMU: 106

El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brinda atención médica prehospitalaria gratuita ante emergencias médicas, accidentes y traslados críticos.

Funciona las 24 horas y moviliza ambulancias equipadas con personal calificado. El servicio ha ampliado su flota y bases operativas, garantizando una cobertura nacional cada vez mayor.

Línea 100

Es un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Atiende las 24 horas consultas, denuncias y pedidos de ayuda vinculados a violencia familiar o sexual.

Ofrece orientación en castellano, quechua y aimara. Utilizar esta línea ayuda a salvar vidas y canalizar apoyo psicológico y legal especializado.

