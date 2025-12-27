Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

La llegada del 2026 se celebrará en Lima con una agenda repleta de conciertos, fiestas y espectáculos para todos los gustos. Desde grandes eventos de cumbia frente al mar hasta fiestas exclusivas con artistas destacados, la ciudad se prepara para despedir el año con música en vivo, animación y ambientes festivos. Aquí te presentamos las opciones más atractivas y los detalles imprescindibles para que elijas dónde dar la bienvenida al nuevo año y disfrutes de una noche inolvidable.
- Gran Tonazo de Fin de Año en Costa Verde
Dónde: Multiespacio Costa 21, Costa Verde, San Miguel
Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, desde las 9:00 p.m.
Cartel: Marisol y la Magia del Norte, La Única Tropical, Armonía 10, Los Caribeños de Guadalupe
Precios:
Box Platinum (10 personas): S/ 2,787
Box Platinum Individual: S/ 279
Vip: S/ 157
Venta: Teleticket (20% de descuento en preventa)
Ambiente: Espacio al aire libre frente al mar, shows en vivo y barra de bebidas.
- El Reventonazo de Año Nuevo
Dónde: Explanada de Plaza Norte, Independencia Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, 8:00 p.m.
Cartel: Orquesta La Bella Luz, La Chola Chabuca, Son del Duke
Precios:
Zona VIP: S/ 88 (precio regular S/ 110)
Zona General: S/ 52 (precio regular S/ 65)
Venta: Vaope
Ambiente: Música variada, animación, fiesta para toda la familia.
- Fiesta de Año Nuevo con Suu Rabanal y Dailyn Curbelo
Dónde: Rústica Costa Verde, Playa Barranquito S/N, Barranco
Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, 9:00 p.m.
Cartel: Suu Rabanal (2do piso), Dailyn Curbelo (1er piso), DJ, Hora Loca
Precios (preventa):
VIP (4 personas): S/ 600 (con trago de uvas y cotillón)
VIP 2 (por persona, 2do piso, frente al escenario): S/ 150
General (por persona): S/ 100
Venta: Vaope
Incluye: Copa de champagne y cotillón
Restricciones: Solo para mayores de 18 años
- Fiesta de Año Nuevo con Brunella Torpoco
Dónde: Rústica Retablo, Av. Jose de la Torre Ugarte 420, Comas
Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, 9:00 p.m.
Cartel: Brunella Torpoco, Doradas & Orquesta, DJ, Hora Loca
Precio:
Entrada general: S/ 54.90
Venta: Vaope
Ambiente: Música en vivo, cotillón y animación toda la noche.
- Fiestón de Fin de Año en Complejo Santa Rosa
Dónde: Frente al mall de Santa Anita, Santa Anita
Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, 6:00 p.m.
Cartel: Yarita Lizeth Yanarico, Rosita de Espinar, Flor Yelo, Cliver y su Grupo Internacional Corali, Ever Soncco Russkaya
Precios:
Zona VIP: S/ 88
Zona General: S/ 55.50
Venta: Vaope
Ambiente: Gran espectáculo con los mejores exponentes de la música andina y tropical.
- Cumbiaño Nuevo en Parque Zonal Mayta Cápac
Dónde: Av. Angélica Gamarra, San Martín de Porres
Cuándo: Miércoles 31 de diciembre
Cartel: Caribeños, Son del Duke, Río, Armonía 10 de Walter Lozada, Papillón y Amaya Hermanos.
Precios (preventa):
Zona Cumbiaño Nuevo: S/ 150
Zona Karibeña: S/ 100
Zona General: S/ 70
Venta: Vaope
Ambiente: Fiesta de cumbia al aire libre, con múltiples zonas y shows en vivo.