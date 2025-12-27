Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

Fiestas para recibir el 2026. Infobae Perú

La llegada del 2026 se celebrará en Lima con una agenda repleta de conciertos, fiestas y espectáculos para todos los gustos. Desde grandes eventos de cumbia frente al mar hasta fiestas exclusivas con artistas destacados, la ciudad se prepara para despedir el año con música en vivo, animación y ambientes festivos. Aquí te presentamos las opciones más atractivas y los detalles imprescindibles para que elijas dónde dar la bienvenida al nuevo año y disfrutes de una noche inolvidable.

- Gran Tonazo de Fin de Año en Costa Verde

Dónde: Multiespacio Costa 21, Costa Verde, San Miguel

Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, desde las 9:00 p.m.

Cartel: Marisol y la Magia del Norte, La Única Tropical, Armonía 10, Los Caribeños de Guadalupe

Precios:

Box Platinum (10 personas): S/ 2,787

Box Platinum Individual: S/ 279

Vip: S/ 157

Venta: Teleticket (20% de descuento en preventa)

Ambiente: Espacio al aire libre frente al mar, shows en vivo y barra de bebidas.

- El Reventonazo de Año Nuevo

Dónde: Explanada de Plaza Norte, Independencia Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, 8:00 p.m.

Cartel: Orquesta La Bella Luz, La Chola Chabuca, Son del Duke

Precios:

Zona VIP: S/ 88 (precio regular S/ 110)

Zona General: S/ 52 (precio regular S/ 65)

Venta: Vaope

Ambiente: Música variada, animación, fiesta para toda la familia.

‘La Bella Luz’. IG.

- Fiesta de Año Nuevo con Suu Rabanal y Dailyn Curbelo

Dónde: Rústica Costa Verde, Playa Barranquito S/N, Barranco

Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, 9:00 p.m.

Cartel: Suu Rabanal (2do piso), Dailyn Curbelo (1er piso), DJ, Hora Loca

Precios (preventa):

VIP (4 personas): S/ 600 (con trago de uvas y cotillón)

VIP 2 (por persona, 2do piso, frente al escenario): S/ 150

General (por persona): S/ 100

Venta: Vaope

Incluye: Copa de champagne y cotillón

Restricciones: Solo para mayores de 18 años

- Fiesta de Año Nuevo con Brunella Torpoco

Dónde: Rústica Retablo, Av. Jose de la Torre Ugarte 420, Comas

Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, 9:00 p.m.

Cartel: Brunella Torpoco, Doradas & Orquesta, DJ, Hora Loca

Precio:

Entrada general: S/ 54.90

Venta: Vaope

Ambiente: Música en vivo, cotillón y animación toda la noche.

Brunella Torpoco.

- Fiestón de Fin de Año en Complejo Santa Rosa

Dónde: Frente al mall de Santa Anita, Santa Anita

Cuándo: Miércoles 31 de diciembre, 6:00 p.m.

Cartel: Yarita Lizeth Yanarico, Rosita de Espinar, Flor Yelo, Cliver y su Grupo Internacional Corali, Ever Soncco Russkaya

Precios:

Zona VIP: S/ 88

Zona General: S/ 55.50

Venta: Vaope

Ambiente: Gran espectáculo con los mejores exponentes de la música andina y tropical.

- Cumbiaño Nuevo en Parque Zonal Mayta Cápac

Dónde: Av. Angélica Gamarra, San Martín de Porres

Cuándo: Miércoles 31 de diciembre

Cartel: Caribeños, Son del Duke, Río, Armonía 10 de Walter Lozada, Papillón y Amaya Hermanos.

Precios (preventa):

Zona Cumbiaño Nuevo: S/ 150

Zona Karibeña: S/ 100

Zona General: S/ 70

Venta: Vaope

Ambiente: Fiesta de cumbia al aire libre, con múltiples zonas y shows en vivo.

Claudia Salazar es una de las vocalistas de Papillón. IG