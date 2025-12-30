General Franco Moreno Panta deja la División Antisecuestros para asumir la jefatura de la Región Policial de La Libertad

Franco Moreno Panta fue nombrado jefe de la Macro Región Policial La Libertad y asumirá el cargo el 1 de enero de 2026, tras el retiro del general Guillermo Llerena

El recientemente ascendido general de la Policía Nacional (PNP), Franco Moreno Panta, fue designado como nuevo jefe de la Macro Región Policial La Libertad, tras el retiro del general Guillermo Llerena, quien lideraba esa jurisdicción. La toma de posesión será el 1 de enero de 2026, como parte de los recientes cambios en la cúpula de la institución.

Hasta ahora, Moreno Panta se encontraba al frente de la División de Investigación Antisecuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), con un historial destacado en la desarticulación de organizaciones criminales.

Entre sus logros más importantes se encuentra el desmantelamiento de la banda ‘Barrio King’, liderada por Gerson Gálvez Calle, conocido como ‘Caracol’. También dirigió operativos que permitieron la liberación de aproximadamente 80 víctimas de secuestro, entre ellas empresarios, comerciantes y menores de edad.

Su experiencia en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) lo posicionó como líder en intervenciones contra exfuncionarios, militares y policías involucrados en diversos delitos.

Fue parte clave en la captura del exgobernador del Callao Félix Moreno, el exalcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos Horna y el excomandante general del Ejército Edwin Donayre Gotzch. Recientemente, encabezó la detención del presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.

En una entrevista con la televisora local Sol TV, el exjefe policial en esa región, Roger Torres, resaltó “sus resultados han sido óptimos estos últimos años” y su “liderazgo ante el personal policial”. Además, indicó que la llegada de Moreno Panta supondrá “maniobrar con el personal policial para lograr los objetivos establecidos para el 2026”.

Torres también destacó el trabajo de Llerena: “El general Llerena Portal ha tenido un trabajo excelente. Ha faltado el apoyo logístico y tecnológico necesario, pero la vara queda alta para el general Franco Moreno Panta”, comentó.

“Trujillo es una zona de alto riesgo. Después de Lima, es la región con más violencia en el Perú. Lamentablemente, la delincuencia ha aumentado considerablemente debido a la minería ilegal, la invasión de terrenos, el sicariato y otros delitos... Más que incrementar el número de agentes, lo que se necesita es un grupo especial de inteligencia, que no venga de Lima cada mes y se vaya. Se quiere que ese grupo se asiente aquí y trabaje de manera conjunta”, dijo.

También criticó la rotación temporal de estos equipos y pidió que “el personal conozca la realidad de la delincuencia y actúe operativamente para lograr los objetivos”.

Seguidamente, resaltó la problemática del tráfico de terrenos y la corrupción asociada: “Lo que impide lograr los objetivos es la informalidad. Hay personas coludidas en el tema de las invasiones de terrenos, lo que favorece la entrada de bandas criminales o su colusión con ellas”, dijo.

Señalamiento

En septiembre pasado, Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y uno de los criminales más buscados del país, acusó a Moreno Panta de sembrar pruebas y apropiarse de dinero perteneciente a otra imputada por la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. Durante la audiencia en la que el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra, señaló que el oficial actuó de manera indebida en una operación en la que estuvieron implicados sus hermanos.

“El señor que estuvo a cargo de la investigación de mis hermanos les sembró droga, municiones y armamento. Los humilló”, afirmó. Ruiz Cruz también cuestionó la actuación del jefe policial en la detención de Grace Bado Neyra, una tiktoker también vinculada a esta red criminal que extorsionaba a empresarios y transportistas mediante amenazas y violencia, además de cometer otros delitos como sicariato y tráfico de armas.