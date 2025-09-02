Pareja de ‘El Monstruo’ acusa al coronel PNP Franco Moreno Panta de sembrar pruebas y apropiarse dinero de imputada

Fuente: Panamericana TV

Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y uno de los criminales más buscados del país, acusó este lunes al coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional (PNP), de sembrar pruebas y apropiarse de dinero perteneciente a otra imputada por la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Durante la audiencia en la que el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra, señaló que el oficial actuó de manera indebida en una operación en la que estuvieron implicados sus hermanos. “El señor que estuvo a cargo de la investigación de mis hermanos les sembró droga, municiones y armamento. Los humilló”, afirmó.

Ruiz Cruz también cuestionó la actuación del coronel Moreno Panta en la detención de Grace Bado Neyra, una tiktoker también vinculada a la red criminal.

“Así como investigó y estuvo en la detención de Grace y mis hermanos, ¿por qué no dijo qué pasó con el dinero de Grace que estaba en su cuenta? ¿Por qué el señor presenta el dinero que recogió en el departamento, más no en la cuenta?”, expresó ante el juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla.

Durante la audiencia, la investigada también rechazó los cargos y alegó inocencia. “Hay un video donde manifiestan que yo secuestro, extorsiono, he planificado actos de extorsión. Soy inocente. Mi único error es ser oyente y no tener el valor de ir a una comisaría o ir a un lugar y denunciar al padre de mi hija, el cual está en la investigación como presunto líder”, dijo.

De acuerdo con el Ministerio Público, Ruiz Cruz gestionaba las conexiones económicas del grupo y coordinaba operaciones desde Paraguay y Bolivia. La Policía la acusa de enviar amenazas y manejar dinero ilícito para extorsionar a comerciantes en Lima Norte.

Madre en arresto domiciliario

El mes pasado, el mismo magistrado dictó 36 meses de arresto domiciliario contra Martina Hernández, madre de ‘El Monstruo’. La medida se basó en su estado de salud, aunque la Fiscalía cuestionó la falta de pruebas médicas que lo respalden y apeló la decisión.

Hernández deberá cumplir la condena con un grillete electrónico y tiene prohibido comunicarse con su hijo y otros imputados para evitar influencias en el proceso judicial. Además, la defensa puede presentar nuevos argumentos para revertir la medida.