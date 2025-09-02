Perú

Pareja de ‘El Monstruo’ acusa al coronel PNP Franco Moreno Panta de sembrar pruebas y apropiarse dinero de imputada

Liseth Ruiz Cruz lanzó un señalamiento directo al jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la PNP durante la audiencia en la que el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Panamericana TV

Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y uno de los criminales más buscados del país, acusó este lunes al coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional (PNP), de sembrar pruebas y apropiarse de dinero perteneciente a otra imputada por la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Durante la audiencia en la que el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra, señaló que el oficial actuó de manera indebida en una operación en la que estuvieron implicados sus hermanos. “El señor que estuvo a cargo de la investigación de mis hermanos les sembró droga, municiones y armamento. Los humilló”, afirmó.

Ruiz Cruz también cuestionó la actuación del coronel Moreno Panta en la detención de Grace Bado Neyra, una tiktoker también vinculada a la red criminal.

“Así como investigó y estuvo en la detención de Grace y mis hermanos, ¿por qué no dijo qué pasó con el dinero de Grace que estaba en su cuenta? ¿Por qué el señor presenta el dinero que recogió en el departamento, más no en la cuenta?”, expresó ante el juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla.

Fuente: Panamericana TV

Durante la audiencia, la investigada también rechazó los cargos y alegó inocencia. “Hay un video donde manifiestan que yo secuestro, extorsiono, he planificado actos de extorsión. Soy inocente. Mi único error es ser oyente y no tener el valor de ir a una comisaría o ir a un lugar y denunciar al padre de mi hija, el cual está en la investigación como presunto líder”, dijo.

De acuerdo con el Ministerio Público, Ruiz Cruz gestionaba las conexiones económicas del grupo y coordinaba operaciones desde Paraguay y Bolivia. La Policía la acusa de enviar amenazas y manejar dinero ilícito para extorsionar a comerciantes en Lima Norte.

Madre en arresto domiciliario

El mes pasado, el mismo magistrado dictó 36 meses de arresto domiciliario contra Martina Hernández, madre de ‘El Monstruo’. La medida se basó en su estado de salud, aunque la Fiscalía cuestionó la falta de pruebas médicas que lo respalden y apeló la decisión.

Hernández deberá cumplir la condena con un grillete electrónico y tiene prohibido comunicarse con su hijo y otros imputados para evitar influencias en el proceso judicial. Además, la defensa puede presentar nuevos argumentos para revertir la medida.

Temas Relacionados

El MonstruoPNPperu-noticiasFranco Moreno Panta

Últimas Noticias

Oliver Sonne se postula como ‘9′ en la selección peruana ante la falta de goleadores en Eliminatorias 2026: “Sí puedo”

El futbolista del Burnley llega con la motivación elevada luego de haber celebrado su primera anotación en Turf Moor en la clasificación a la 3era ronda de la Carabao Cup

Oliver Sonne se postula como

Estas son las enfermedades que se pueden prevenir al hacer ejercicio de manera regular

La inactividad física está considerada como uno de los principales factores de riesgo de muerte prematura

Estas son las enfermedades que

Una ballena quedó varada en playas de Tumbes durante temporada de avistamiento de cetáceos: ¿qué se conoce hasta ahora?

Un ejemplar de gran tamaño fue hallado sin vida en la costa norte, generando alarma entre residentes y operadores turísticos por el posible impacto ambiental y la necesidad de investigar las causas del varamiento

Una ballena quedó varada en

Terror en Lince: Asesinan a balazos a diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú en frontis de su departamento

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en la zona investigando el crimen. Sospechan de un ajuste de cuentas

Terror en Lince: Asesinan a

Rosario Sasieta deja de ser abogada de Pamela López: “Ponemos fin al patrocinio legal ad honorem”

La defensora reveló que trabajó sin cobrar y logró acuerdos sobre alimentos y régimen de visitas antes de concluir su labor

Rosario Sasieta deja de ser
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desmantelaron dos depósitos de autopartes

Desmantelaron dos depósitos de autopartes robadas en CABA y secuestraron piezas por más de $200 millones

Un simple cambio en la rutina alimentaria podría estar detrás de un mayor riesgo de fracturas

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

INFOBAE AMÉRICA
“Los dilemas de las mujeres

“Los dilemas de las mujeres trabajadoras”, el libro japonés que pone sobre la mesa la crisis de identidad laboral

La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a otros dos colaboradores de María Corina Machado en el oeste de Venezuela

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

TELESHOW
Quién fue el primer eliminado

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país

Erika de Sautu Riestra de En el barro defendió a la China Suárez: “Es bullying lo que le hacen”