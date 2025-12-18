Coroneles Víctor Revoredo y Franco Moreno ascienden a generales PNP: sus trayectorias y tensiones con el Ejecutivo de Dina Boluarte

Coroneles Franco Moreno Panta y Víctor Revoredo. Ambos fueron ascendidos al grado de general PNP | Foto captura: El País

El Poder Ejecutivo oficializó el ascenso de varios oficiales de la Policía Nacional del Perú, entre ellos los coroneles Víctor Revoredo Farfán y Franco Moreno Panta, quienes alcanzaron el grado de general. Según la Resolución Suprema 396-2025-IN, publicada y firmada por el presidente José Jerí, el ascenso de Revoredo fue otorgado por la causal de “acción distinguida”, en un documento independiente respecto de otros ascensos.

El general Revoredo, de 57 años, es abogado de formación y cuenta con una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional, obtenida en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), donde presentó una tesis enfocada en los factores que impulsan el crecimiento del sicariato juvenil en Lima Metropolitana.

Cuenta con más de tres décadas de trayectoria y actualmente lidera la División de Investigación de Extorsiones (Divinext), unidad creada recientemente y dedicada a enfrentar el aumento de casos de extorsión en ciudades como Lima, Callao y el norte del país. En su primer mes y medio, la Divinext desarticuló 16 bandas criminales en la capital, entre ellas Los Chukys de Manchay, Los Murci de Ventanilla y Los Gallegos, involucradas en delitos de extorsión en sectores de transporte, comercio y colegios.

Revoredo destaca también por su experiencia previa en la jefatura de la División de Homicidios de la Dirincri y en la lucha contra organizaciones como Los Pulpos y el Tren de Aragua. También ha sido jefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad en Trujillo.

En múltiples ocasiones ha sido amenazado de muerte. Bandas como Los Pulpos y La Gran Alianza habrían ofrecido medio millón de soles por su cabeza. Y hace poco la venezolana Wanda del Valle Bermúdez, alias ‘la bebecita del crimen’ y expareja del Maldito Cris, fue acusada de planear su asesinato.

Ascenso por acción distinguida

En 2023, Víctor Revoredo enfrentó dificultades en su proceso de ascenso, ya que el concurso priorizaba la formación académica y la aptitud disciplinaria sobre la experiencia operativa, condiciones que favorecen a funcionarios administrativos.

En 2025, a pesar de su trayectoria, fue designado como agregado en Chile. Finalmente, recibió el ascenso al grado de general en reconocimiento a su labor en la desarticulación de la organización criminal Los Apóstoles de la Muerte.

El informe de la Dirección de Investigación Criminal destaca que dirigió y coordinó personalmente las investigaciones, intervenciones y capturas de los integrantes, exponiendo su vida durante la persecución y arresto del líder del grupo. El documento consideró viable otorgar el ascenso por “acción distinguida”, señalando que esta medida resguarda el derecho a la igualdad y reconoce la proyección de carrera dentro de la PNP.

Ascenso de Moreno Panta

En el caso de Franco Moreno Panta, su ascenso se produjo bajo la modalidad de concurso. Durante su carrera, fue jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y actualmente lidera la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri. Su traslado a esta división se produjo después de una advertencia de la entonces presidenta Dina Boluarte.

Dina Boluarte consultó directamente con el jefe del Equipo Especial que apoyaba al EFICCOP sobre los casos que investigaban. Composición Infobae.

En mayo de 2024, Franco Moreno Panta, entonces jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), fue convocado a una reunión en Palacio de Gobierno por la presidenta Dina Boluarte, pocos días antes de la detención de su hermano, Nicanor Boluarte, en el marco del caso “Los Waykis en la Sombra”. Durante el encuentro, la mandataria le solicitó información sobre las investigaciones en curso, incluidas las indagaciones al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y al proceso administrativo contra el entonces coronel Harvey Colchado. Moreno Panta se negó a proporcionar datos reservados. Tras la conversación, la presidenta le advirtió: “A veces hay que tener cuidado con lo que uno hace”.

Posteriormente, en diciembre de 2024, Moreno Panta fue retirado de su cargo en la Diviac y trasladado a la División de Secuestros y Extorsiones (Divinse). Esta decisión se dio en un contexto de reestructuración policial y algunos sectores la interpretaron como consecuencia de su negativa a compartir información clasificada. En diciembre de 2025, fue ascendido al grado de general de la Policía Nacional del Perú.

Otros ascensos

El proceso de ascensos incluyó también la promoción de tres generales al grado de teniente general de armas, de 25 coroneles al grado de general de armas y de tres coroneles a general de servicios. Forman parte del listado oficiales de las promociones 1990 a 1996, entre ellos Alfredo La Madrid Aliaga, que ha ocupado cargos en la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divincri) y la Divpol Norte, y Eric Ángeles Puente, designado como jefe de la Diviac. La Diviac es una unidad especializada en casos de crimen organizado y corrupción, en coordinación con el Equipo Especial de Fiscales.

La lista de nuevos generales incluye, además de Revoredo y Moreno Panta, a Eric Ángeles Puente, Walter Ramos Gómez, César Calero Cisneros, Víctor Camarena Valenzuela, Marco Carrera Torres, Manuel Centeno Rosales, José Cruz Chamba, Vladimir Gamarra Palacios, José Gonzales Quintero, Daniel Jares Reyme, Raúl Juscamayta Acosta, Antonio La Madrid Aliaga, Alberto Laureano Espíritu, Óscar Llanos Cárdenas, Helbert Luna Velarde, Miguel Mesta Rebaza, Víctor Meza Farfán, José Quiroz Dávila, Jorge Ramos Micalay, Carlos Torres Aragonez, Leonaldo Ugaz Tapia, Virgilio Velasquez Hurtado y Wilson Villalobos Olórtegui. Los nuevos generales de servicios son Raúl Romaní Puma, Rolando Echevarría Álvarez y Jessica Saravia Alviar.