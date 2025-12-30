Perú

Delany López conmueve con mensaje de apoyo a Youna tras su diagnóstico de leucemia

La modelo y figura pública utilizó sus redes sociales para enviar palabras llenas de esperanza a Youna, destacando el valor de la empatía y generando muestras de solidaridad en el entorno digital

El sincero mensaje de respaldo
El sincero mensaje de respaldo de Delany López conectó con miles de seguidores, quienes no tardaron en sumarse al apoyo virtual para Youna tras conocerse que enfrenta un tratamiento contra la leucemia (Instagram)

La revelación de que Youna padece leucemia generó una inmediata reacción en redes sociales y abrió un espacio de solidaridad pública. Entre los mensajes que más atención captaron estuvo el de Delany López, quien decidió pronunciarse con palabras directas y cargadas de esperanza.

Sin mantener un vínculo cercano en la actualidad, la influencer optó por expresar su respaldo al barbero, expareja de Samahara Lobatón, luego de que este contara que enfrenta un tipo de cáncer en Estados Unidos.

El mensaje, difundido a través de plataformas digitales, destacó la fortaleza personal de Youna y subrayó la importancia del acompañamiento emocional en un proceso médico complejo que recién comienza.

El mensaje de Delany López y la reacción en redes

El mensaje reflexivo de Delany
El mensaje reflexivo de Delany López dirigido a Youna marcó conversación digital, al resaltar fortaleza, fe y acompañamiento emocional frente a una enfermedad que recién inicia su tratamiento. (Instagram)

Delany López sorprendió al compartir un mensaje público dirigido a Youna en un momento marcado por la incertidumbre médica y emocional. La influencer eligió un tono reflexivo y cercano para referirse al diagnóstico de leucemia que el joven dio a conocer días antes. En su publicación, resaltó la fortaleza interior de Youna y lo alentó a enfrentar el proceso con determinación.

Hermano, la vida te puso una batalla dura, pero también eligió a un guerrero fuerte para enfrentarla”, escribió, en una frase que fue replicada y comentada por numerosos usuarios. El mensaje se difundió rápidamente y generó respuestas de apoyo por parte de seguidores que destacaron la empatía del gesto.

Delany también hizo énfasis en el acompañamiento espiritual y colectivo durante el tratamiento. “No estás solo ni un solo segundo, caminamos contigo y oramos por ti. Tu valentía nos inspira. Cada día es una oportunidad para seguir luchando”, añadió en el mismo texto. La publicación cerró con una expresión de afecto personal que reforzó el carácter humano del mensaje: “Te quiero mucho y Dios mediante, pronto nos demos ese abrazo que tanto espero darte”.

Las palabras fueron interpretadas como un respaldo sincero, más allá de cualquier vínculo pasado o relación mediática. En redes sociales, varios usuarios destacaron la importancia de visibilizar mensajes de aliento en contextos de enfermedad y valoraron que figuras públicas utilicen su alcance para promover solidaridad.

El testimonio de Youna tras conocer el diagnóstico

Youna relató cómo recibió la
Youna relató cómo recibió la noticia de su leucemia y describió la incertidumbre inicial, marcada por el miedo, la hospitalización y el pensamiento constante en su hija como principal motivación. (Instagram)

Horas antes del pronunciamiento de Delany López, Youna había compartido un testimonio personal en el que explicó cómo recibió la noticia de su enfermedad. El joven barbero relató que el diagnóstico llegó luego de un episodio de salud que lo obligó a acudir a una clínica mientras se encontraba trabajando.

Creo que fue la noticia más dura de mi vida”, confesó en un video, al recordar el momento en que el médico le comunicó que padecía cáncer. Durante varios días, la incertidumbre marcó ese proceso inicial, ya que no tenía claridad sobre el tipo de enfermedad ni su avance. “Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija”, expresó, evidenciando la carga emocional que atravesó en esos días.

Tras una serie de exámenes médicos, Youna fue sometido a una biopsia y permaneció internado aproximadamente una semana. Recién al sexto día recibió el diagnóstico definitivo de leucemia. Según explicó, ese resultado, pese a su gravedad, le permitió recuperar cierta calma al conocer que existen alternativas de tratamiento con un pronóstico alentador.

Gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné”, señaló, al explicar que su condición puede ser tratada con quimioterapias, medicación especializada y controles médicos sin necesidad de hospitalización permanente. El tratamiento será ambulatorio, lo que le permitirá continuar con parte de su rutina mientras recibe atención médica.

Youna también compartió cómo se ha sentido físicamente desde el inicio del proceso. “Hasta el momento he sentido cansancio”, comentó, manteniendo un tono sereno y optimista. Sus declaraciones fueron acompañadas de mensajes de aliento por parte de seguidores, quienes destacaron su actitud positiva frente a un diagnóstico complejo.

