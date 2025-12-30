Perú

Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

Youna confirmó que padece leucemia, habló de sus síntomas y aseguró que su hija es su principal motivación para seguir adelante

Guardar
El padre de la hija de Samahara Lobatón compartió su diagnóstico y dejó un emotivo mensaje de fortaleza y resiliencia en redes sociales. Infobae Perú / Captura IG

La vida de Youna, conocido por ser la expareja de Samahara Lobatón y padre de la menor que ambos tienen en común, dio un giro radical en noviembre de 2025, cuando recibió una de las noticias más duras de su vida. A través de su cuenta personal de Instagram, el joven barbero decidió romper su silencio y comunicar públicamente que fue diagnosticado con cáncer, específicamente leucemia, una revelación que generó una inmediata ola de mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales.

Con un tono sincero y humano, el joven explicó que se enteró de su diagnóstico el 21 de noviembre de 2025, luego de atravesar un episodio de salud mientras se encontraba trabajando. Según relató, aquel momento fue la señal que lo llevó a acudir de inmediato a una clínica, sin imaginar que recibiría una noticia que cambiaría por completo su panorama personal, familiar y emocional.

Creo que fue la noticia más dura de mi vida”, confesó, al recordar el instante en que el médico fue directo con él al comunicarle que tenía cáncer. En ese primer momento, la incertidumbre fue total. No sabía qué tipo de enfermedad enfrentaba, ni cuán avanzado estaba el diagnóstico, ni cuáles serían las consecuencias a corto o largo plazo. Esa falta de información inicial lo sumió en una profunda preocupación, marcada por un solo pensamiento constante: su hija.

Youna confirma que tiene leucemia
Youna confirma que tiene leucemia y conmueve con mensaje de fortaleza: “No pienso rendirme”. Infobae Perú / Captura IG

Su hija

Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba”, expresó con honestidad.

Tras recibir la primera evaluación médica, Youna fue sometido a una serie de exámenes especializados para determinar con precisión el tipo de cáncer que padecía. Entre ellos, una biopsia que resultó clave para definir el tratamiento a seguir. El proceso no fue sencillo. El barbero contó que permaneció internado durante aproximadamente siete días, un periodo que describió como uno de los más angustiantes de su vida.

Me quedé internado como siete días (…) en el día seis me dieron el resultado”, relató. Durante esa espera, la ansiedad y el temor se mezclaron con la esperanza de recibir un diagnóstico que le permitiera luchar con mayores probabilidades. Finalmente, el resultado confirmó que padecía leucemia, un tipo de cáncer que, si bien es grave, puede ser tratado con distintos métodos médicos.

Youna confirma que tiene leucemia
Youna confirma que tiene leucemia y conmueve con mensaje de fortaleza: “No pienso rendirme”. Infobae Perú / Captura IG

Sigue con tratamiento

Al recibir el diagnóstico definitivo, Youna aseguró que sintió alivio dentro de la dureza del momento, ya que los médicos le explicaron que su enfermedad tenía opciones de tratamiento y un pronóstico alentador. “Gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné”, señaló, reconociendo que esa información le devolvió la esperanza que había perdido en los días previos.

Según explicó, su tipo de cáncer puede ser tratado mediante quimioterapias, medicación oral y controles médicos constantes, sin necesidad de permanecer hospitalizado de forma permanente. “Es un cáncer que puedo tratarlo con quimioterapias, pastillas y desde mi casa. Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida”, destacó, transmitiendo un mensaje de calma tanto para sus seguidores como para su entorno cercano.

En cuanto a los síntomas, Youna reconoció que hasta el momento ha sentido principalmente cansancio, una señal común en este tipo de diagnósticos, pero aseguró que se mantiene fuerte y enfocado en cumplir con su tratamiento de la mejor manera posible.

Youna confirma que tiene leucemia
Youna confirma que tiene leucemia y conmueve con mensaje de fortaleza: “No pienso rendirme”. Infobae Perú / Captura IG

Más allá del aspecto médico, el joven quiso dejar claro que su mayor motivación para enfrentar esta enfermedad es su hija. En un mensaje profundamente emotivo que compartió en sus redes sociales, Youna se mostró decidido a no dejarse vencer por el miedo ni por la adversidad. “Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante, con el ánimo a full”, escribió, dejando en evidencia su actitud positiva frente al proceso que inicia.

En otra parte de su mensaje, reflexionó sobre lo frágil que puede ser la vida y la importancia de valorar cada momento. “Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz”, expresó, invitando a sus seguidores a no darse por vencidos ante las dificultades.

Finalmente, Youna cerró su testimonio con una frase que conmovió a miles de personas y que resume el espíritu con el que enfrentará esta etapa: “No dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo”.

Youna confirma que tiene leucemia
Youna confirma que tiene leucemia y conmueve con mensaje de fortaleza: “No pienso rendirme”. Infobae Perú / Captura IG

Temas Relacionados

YounaSamahara Lobatónperu-entretenimiento

Más Noticias

Con una inversión de USD 500 millones, este será el nuevo edificio más alto de Sudamérica: superará a Costanera Center de Chile

El complejo contará con residencias de lujo con vistas panorámicas al océano, un hotel exclusivo, casino, club de playa y espacios para eventos. Apuesta por atraer, principalmente, a turistas brasileños

Con una inversión de USD

Qué se celebra el 30 de diciembre en el Perú: entre modernización nacional y el desafío de la violencia

Inauguraciones, nombramientos y decisiones de emergencia confluyen en esta fecha, simbolizando el progreso junto a episodios de profunda inestabilidad que han definido el devenir de una nación compleja

Qué se celebra el 30

General Víctor Revoredo deja la División de Extorsiones pasa a ser jefe de la Dirección de Investigación Criminal

El recientemente ascendido general fue designado jefe de la Dirincri en Lima, tras encabezar la División de Extorsiones, una unidad creada por el Gobierno transitorio de José Jerí ante el aumento de este delito

General Víctor Revoredo deja la

Rituales Año Nuevo 2026: guía paso a paso para hacer tu propio baño de florecimiento, altar de intenciones y más

Con elementos simples y accesibles, estos rituales de Año Nuevo permiten cerrar ciclos, ordenar deseos y empezar el 2026 con intención, calma y sentido, más allá de la superstición

Rituales Año Nuevo 2026: guía

El Ritual de “Soltar”: Qué dejar en 2025 para avanzar y enfocarnos en el Año Nuevo 2026

Desde la limpieza digital hasta el despojo emocional, cerrar el ciclo 2025 con conciencia es el único camino real para liberar el espacio mental que el 2026 requiere para florecer

El Ritual de “Soltar”: Qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mario Vizcarra en la mira:

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha para impedir su candidatura en 2026, pero el JEE no la admite

Juez supremo César San Martín, al despedirse: “Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales”

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

ENTRETENIMIENTO

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza pedida de mano en concierto de Armonía 10

Melissa Paredes responde críticas por iPhone que le dio a su hija por Navidad: “Ya me acostumbré a que me juzguen”

De estrella televisiva a vendedor ambulante: Santiago Suárez ahora se dedica a vender marcianos para poder sobrevivir

Robert Muñoz ‘Clavito’ sorprende al proponer una colaboración junto a Christian Cueva: “Las puertas están abiertas”

Jonathan Maicelo lanza duros ataques contra Jefferson Farfán: “Ese solo tiene plata, pero no sabe hablar”

DEPORTES

José Jerí y Mininter dan

José Jerí y Mininter dan luz verde para jugar el mismo día la Noche Blanquiazul de Alianza Lima y Noche Crema de Universitario

Asesor legal externo de Alianza Lima señaló que sería “irresponsable y caótico” que el Mininter valide primero las garantías de Universitario

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná