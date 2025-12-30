Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

El padre de la hija de Samahara Lobatón compartió su diagnóstico y dejó un emotivo mensaje de fortaleza y resiliencia en redes sociales. Infobae Perú / Captura IG

La vida de Youna, conocido por ser la expareja de Samahara Lobatón y padre de la menor que ambos tienen en común, dio un giro radical en noviembre de 2025, cuando recibió una de las noticias más duras de su vida. A través de su cuenta personal de Instagram, el joven barbero decidió romper su silencio y comunicar públicamente que fue diagnosticado con cáncer, específicamente leucemia, una revelación que generó una inmediata ola de mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales.

Con un tono sincero y humano, el joven explicó que se enteró de su diagnóstico el 21 de noviembre de 2025, luego de atravesar un episodio de salud mientras se encontraba trabajando. Según relató, aquel momento fue la señal que lo llevó a acudir de inmediato a una clínica, sin imaginar que recibiría una noticia que cambiaría por completo su panorama personal, familiar y emocional.

“Creo que fue la noticia más dura de mi vida”, confesó, al recordar el instante en que el médico fue directo con él al comunicarle que tenía cáncer. En ese primer momento, la incertidumbre fue total. No sabía qué tipo de enfermedad enfrentaba, ni cuán avanzado estaba el diagnóstico, ni cuáles serían las consecuencias a corto o largo plazo. Esa falta de información inicial lo sumió en una profunda preocupación, marcada por un solo pensamiento constante: su hija.

Youna confirma que tiene leucemia y conmueve con mensaje de fortaleza: “No pienso rendirme”. Infobae Perú / Captura IG

Su hija

“Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba”, expresó con honestidad.

Tras recibir la primera evaluación médica, Youna fue sometido a una serie de exámenes especializados para determinar con precisión el tipo de cáncer que padecía. Entre ellos, una biopsia que resultó clave para definir el tratamiento a seguir. El proceso no fue sencillo. El barbero contó que permaneció internado durante aproximadamente siete días, un periodo que describió como uno de los más angustiantes de su vida.

“Me quedé internado como siete días (…) en el día seis me dieron el resultado”, relató. Durante esa espera, la ansiedad y el temor se mezclaron con la esperanza de recibir un diagnóstico que le permitiera luchar con mayores probabilidades. Finalmente, el resultado confirmó que padecía leucemia, un tipo de cáncer que, si bien es grave, puede ser tratado con distintos métodos médicos.

Youna confirma que tiene leucemia y conmueve con mensaje de fortaleza: “No pienso rendirme”. Infobae Perú / Captura IG

Sigue con tratamiento

Al recibir el diagnóstico definitivo, Youna aseguró que sintió alivio dentro de la dureza del momento, ya que los médicos le explicaron que su enfermedad tenía opciones de tratamiento y un pronóstico alentador. “Gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné”, señaló, reconociendo que esa información le devolvió la esperanza que había perdido en los días previos.

Según explicó, su tipo de cáncer puede ser tratado mediante quimioterapias, medicación oral y controles médicos constantes, sin necesidad de permanecer hospitalizado de forma permanente. “Es un cáncer que puedo tratarlo con quimioterapias, pastillas y desde mi casa. Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida”, destacó, transmitiendo un mensaje de calma tanto para sus seguidores como para su entorno cercano.

En cuanto a los síntomas, Youna reconoció que hasta el momento ha sentido principalmente cansancio, una señal común en este tipo de diagnósticos, pero aseguró que se mantiene fuerte y enfocado en cumplir con su tratamiento de la mejor manera posible.

Youna confirma que tiene leucemia y conmueve con mensaje de fortaleza: “No pienso rendirme”. Infobae Perú / Captura IG

Más allá del aspecto médico, el joven quiso dejar claro que su mayor motivación para enfrentar esta enfermedad es su hija. En un mensaje profundamente emotivo que compartió en sus redes sociales, Youna se mostró decidido a no dejarse vencer por el miedo ni por la adversidad. “Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante, con el ánimo a full”, escribió, dejando en evidencia su actitud positiva frente al proceso que inicia.

En otra parte de su mensaje, reflexionó sobre lo frágil que puede ser la vida y la importancia de valorar cada momento. “Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz”, expresó, invitando a sus seguidores a no darse por vencidos ante las dificultades.

Finalmente, Youna cerró su testimonio con una frase que conmovió a miles de personas y que resume el espíritu con el que enfrentará esta etapa: “No dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo”.

Youna confirma que tiene leucemia y conmueve con mensaje de fortaleza: “No pienso rendirme”. Infobae Perú / Captura IG