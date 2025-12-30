Chimbote: Suspenden todas las fiestas de Año Nuevo por riesgo de réplicas tras sismo de 6 grados

Foto: Municipalidad Provincial del Santa

El pánico que sacudió a la región Áncash por el sismo ocurrido la noche del pasado 27 de diciembre ha tenido consecuencias directas en el calendario festivo. Tras una sesión extraordinaria de emergencia de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, liderada por el alcalde Felipe Mantilla Gonzáles, se tomó la decisión radical de suspender todas las celebraciones de Año Nuevo 2026 en todo el ámbito de la provincia del Santa. La medida busca evitar tragedias ante la alta probabilidad de que ocurran nuevas réplicas en momentos de aglomeración de personas.

El alcalde justificó la propuesta como una acción de “responsabilidad extrema”, señalando que la integridad física de la población debe primar sobre cualquier interés económico o festivo. Tras el sismo de magnitud 6.0 que dejó heridos y daños en hospitales, la provincia se encuentra en un estado de alerta constante, y las autoridades consideran que una evacuación masiva desde locales de fiesta o plazas públicas podría terminar en un desastre humano.

Prevención ante el pánico colectivo

Durante la sesión de la plataforma, Mantilla Gonzáles recordó las escenas de caos que se vivieron en Chimbote durante el último temblor, como las evacuaciones desordenadas y ataques de pánico que saturaron las calles. El riesgo principal es que un sismo de magnitud moderada (entre 3 y 6 grados) pueda provocar estampidas en eventos con alta concentración de personas.

“La eventual ocurrencia de sismos de magnitud 3, 4, 5 o 6, en contextos de alta concentración de personas, podría ocasionar accidentes, lesiones graves y pánico colectivo”, advirtió el alcalde. La propuesta recibió el respaldo mayoritario de los alcaldes distritales de la provincia del Santa, quienes coincidieron en que el nivel de vulnerabilidad de la ciudadanía ha incrementado tras el evento del 27 de diciembre, donde se han llegado a contabilizar 35 réplicas que mantienen en vilo a la región.

El impacto en la provincia del Santa

La suspensión rige para todo el ámbito provincial y su cumplimiento quedará bajo estricta responsabilidad de las autoridades locales y la Policía Nacional. Esta decisión afecta no solo a los locales de eventos privados, sino también a las actividades organizadas por las municipalidades que buscaban reactivar el turismo local.

Esta medida se suma al reporte de daños que aún se viene evaluando en la zona, donde además de los hospitales, se han visto afectados dos embarcaderos pesqueros artesanales y un templo religioso.

El sismo de 6 grados que estremeció Áncash

El movimiento telúrico que sacudió Chimbote la noche del sábado 27 de diciembre evidenció la alta vulnerabilidad estructural de la zona. El balance oficial dejó 51 personas heridas, de las cuales once permanecen bajo observación en hospitales como el Eleazar Guzmán Barrón y La Caleta. La elevada cantidad de afectados responde, en gran medida, a la existencia de viviendas precarias y de autoconstrucción; de hecho, una vivienda fue declarada inhabitable y otras ocho resultaron con daños severos en la provincia.

Durante las horas siguientes al sismo principal, Chimbote experimentó réplicas de hasta 5.1 de magnitud, lo que confirma que la energía en la corteza terrestre sigue activa, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

