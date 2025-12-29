Perú

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Un cruce de declaraciones televisivas encendió la polémica luego de que la exconejita propusiera compartir el premio a “La ruptura del año”. La ex miss respondió con dureza y dejó en claro su postura frente a la exposición mediática

La conductora sorprendió al negarse en vivo a dividir el galardón con Tilsa Lozano, dejando clara su postura frente a la exposición mediática de las separaciones sentimentales en la televisión de entretenimiento nacional (Al Sexto Día)

La entrega del reconocimiento a “La ruptura del año” desató una inesperada controversia en la televisión local y en redes sociales. Lo que inició como un segmento de entretenimiento terminó convirtiéndose en un intercambio de mensajes cargados de ironía y reproches entre Tilsa Lozano y Laura Spoya.

La ex Miss Perú reaccionó con incomodidad ante la sugerencia de compartir el galardón y aprovechó su espacio en pantalla para marcar diferencias personales y mediáticas.

El episodio no solo expuso un desacuerdo puntual, sino que reavivó debates sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública dentro de la farándula peruana.

La reacción de Tilsa Lozano

Un comentario en tono burlesco
Un comentario en tono burlesco de Tilsa Lozano durante la premiación de “La ruptura del año” bastó para detonar un nuevo cruce mediático dentro de la farándula local. (Al Sexto Día)

La polémica se gestó durante la grabación de los premios anuales del programa “Al sexto día”, cuando una reportera se acercó a Tilsa Lozano para entregarle la estatuilla correspondiente a la categoría “La ruptura del año”. El reconocimiento estaba vinculado al fin de su matrimonio con Jackson Mora, una separación que había estado rodeada de comentarios, especulaciones y versiones contrapuestas a lo largo del año.

Ante las cámaras, la conductora reaccionó con sorpresa inicial y luego optó por un tono sarcástico. “¿De qué programa?”, preguntó antes de devolver el premio y sugerir que también podía servirle a Laura Spoya. “Mejor se lo devuelvo a Laurita, también le funciona. Es para compartir mitad y mitad”, expresó, generando una reacción inmediata entre quienes presenciaban la escena.

El gesto no pasó desapercibido. Para algunos, se trató de una broma dentro del código habitual de la televisión de espectáculos. Para otros, fue una provocación directa hacia Spoya, quien también había confirmado su separación sentimental durante el mismo año. La frase “para que lo pongas en tu cuarto” terminó por reforzar la lectura de ironía con la que fue recibida la intervención de Lozano.

La respuesta de Laura Spoya frente a cámaras

Laura Spoya no evitó el
Laura Spoya no evitó el tema y respondió en vivo a Tilsa Lozano, dejando en claro su incomodidad y marcando distancia sobre cómo cada una expone su vida personal. (Al Sexto Día)

La réplica de Laura Spoya no tardó en llegar. Durante la conducción de “Al sexto día”, la también empresaria abordó el tema sin rodeos y reconoció que la actitud de Tilsa Lozano le incomodó. “Sí me funciona la ruptura del año”, señaló, antes de establecer una clara diferencia entre ambas.

La ex reina de belleza centró su respuesta en la manera en que cada una ha manejado sus procesos personales. “Por lo menos yo no me tengo que sentar a estar contando mis intimidades”, afirmó, en una frase que marcó el tono de su intervención y fue interpretada como una referencia directa a la participación de Lozano en espacios televisivos donde abordó aspectos de su vida privada.

Spoya incluso admitió su carácter frontal al momento de reaccionar. “Yo soy una persona picona”, dijo, asumiendo que su respuesta nacía desde una molestia real. Sin embargo, insistió en que su postura no se relaciona con negar una ruptura, sino con la decisión de no convertir experiencias personales en contenido de exposición constante.

El comentario generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde seguidores y críticos analizaron cada palabra. Algunos respaldaron la posición de Spoya por defender su intimidad, mientras otros consideraron que el intercambio evidenció tensiones previas no resueltas entre ambas figuras públicas.

Un trasfondo marcado por salidas y silencios

Detrás de la polémica emergen
Detrás de la polémica emergen dos formas opuestas de asumir una ruptura: una más reservada y otra marcada por declaraciones públicas y presencia constante en televisión. (Al Sexto Día)

En paralelo, el contexto de la ruptura de Tilsa Lozano con Jackson Mora siguió siendo parte del debate. La separación se produjo tras versiones de una supuesta infidelidad, un episodio que generó amplio interés mediático. Aunque la conductora mantuvo silencio durante una etapa, su historia personal terminó siendo abordada en programas de alta audiencia, lo que la convirtió en uno de los casos sentimentales más comentados del año.

Laura Spoya, por su parte, optó por un manejo distinto de su separación con Brian Rullan. Pese a que la noticia se hizo pública, evitó profundizar en detalles y mantuvo una línea más reservada, decisión que ahora utiliza como argumento central para diferenciarse.

El episodio del premio funcionó así como un detonante de posturas opuestas frente a la exposición mediática. Mientras una apuesta por el comentario frontal y la ironía televisiva, la otra reivindica el derecho a atravesar procesos personales sin convertirlos en espectáculo permanente.

