Tilsa Lozano confiesa amar a Miguel Hidalgo y se llevó S/50 mil: “¿Mientras estabas con Jackson, seguías amando a Miguelón?”

La confesión selló su victoria en El Valor de la Verdad y dejó uno de los momentos más emotivos del programa. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La noche del domingo 14 de diciembre, Tilsa Lozano cerró su participación en El Valor de la Verdad con uno de los momentos más comentados, emotivos y televisivamente potentes del programa. No solo porque se trataba de la última pregunta, aquella que definía si se llevaba o no los 50 mil soles, sino porque la interrogante tocó una fibra íntima que conectó directamente con su historia personal, y su maternidad.

El ambiente en el set cambió cuando llegó el turno decisivo. Tras superar varias preguntas cargadas de polémica sobre su matrimonio con Jackson, Beto Ortiz lanzó la pregunta final, compleja en fondo: “Tilsa, ¿amas a Miguelón?”, en referencia a Miguel Hidalgo, su expareja y padre de sus dos hijos.

La música instrumental acompañó el silencio que precedió a la respuesta, subrayando la tensión propia de ese instante.

Tilsa Lozano y su confesión final que le hizo ganar los 50 mil soles. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Beto Ortiz: “¿Mientras estabas con Jackson, seguías amando a Miguelón?”

La conductora no dudó. Con voz firme respondió “Sí”. La música volvió a sonar mientras el conductor confirmaba el veredicto: “La respuesta es… Verdad”. El estudio estalló en reacciones, risas, aplausos y comentarios cargados de ironía, sellando así la victoria de Tilsa y la obtención del premio mayor.

Beto Ortiz, fiel a su estilo, no dejó pasar el momento sin teatralizarlo. Pidió la “música del meme mexicano”, música romántica, y bromeó con que siempre el programa terminaba pareciendo una telenovela cuando Tilsa estaba en el sillón rojo. “Siempre tenemos que terminar en una telenovela contigo. ¿Por qué eres así?”, le dijo, mientras le pedía que se pusiera de pie. Tilsa, entre risas, respondió con naturalidad: “Así son mis historias”.

Tilsa Lozano y su confesión final que le hizo ganar los 50 mil soles. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

“Siempre dice la verdad”

El intercambio continuó entre bromas y complicidad. Ortiz incluso comentó que, ganara o perdiera, la música romántica estaba asegurada. En medio de la celebración, lanzó otra frase provocadora: “¿Por qué te llevas toda nuestra plata?”. Tilsa, lejos de incomodarse, respondió con una frase que resume su paso por el programa: “Porque no miento. Tengo mil defectos, pero no miento”. La afirmación fue celebrada por el conductor, quien reconoció la coherencia de su relato a lo largo de toda la noche.

Sin embargo, el momento más delicado llegó cuando Beto verbalizó lo que muchos espectadores pensaban: “O sea que mientras has estado con Jackson, seguías amando a Miguelón”. Tilsa, sin negar el fondo de la afirmación, matizó la idea. “Bueno, pero lo amo de…”, empezó a decir, antes de que el conductor completara la frase: “De otra manera”. Ella asintió y aclaró que se trataba de un amor distinto, lejos del vínculo romántico tradicional, pero profundamente arraigado.

Tilsa Lozano y su confesión final que le hizo ganar los 50 mil soles. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Tilsa Lozano revela el tipo de ‘amor’ por ‘Miguelón’

La dinámica del programa avanzó hacia el cierre, con el ingreso del equipo, despedidas y bromas finales. Sin embargo, fue tras bambalinas, cuando las cámaras siguieron registrando el ambiente, que Tilsa profundizó en lo que había significado esa respuesta. Ya sin la presión del polígrafo ni el dramatismo del sillón rojo, explicó con mayor serenidad por qué había respondido afirmativamente.

“Es el papá de mis hijos, ¿Cómo no lo voy a amar?”, dijo, con una sonrisa que mezclaba emoción y convicción. Tilsa explicó que con Miguel Hidalgo mantiene una hermosa relación, basada en el respeto mutuo y la crianza compartida. “Miguel va a ser mi familia para toda la vida”, afirmó, dejando claro que, más allá de las rupturas sentimentales, existen lazos que no se rompen.

Tilsa Lozano y su confesión final que le hizo ganar los 50 mil soles. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La exmodelo fue enfática al señalar que ese amor no compite ni invalida otras relaciones que tuvo en su vida. Se trata de un amor distinto, maduro, construido desde la experiencia compartida de ser padres. “Él sabe que yo lo quiero y siempre, siempre que hablamos, nos decimos lo mucho que nos queremos y que nos respetamos, sobre todo como padres”, añadió, reforzando la idea de una relación sana tras la separación.

“Lo amo”, repitió entre risas, consciente de que esa frase sería, sin duda, una de las más virales de la noche. Para Lozano, no había contradicción en reconocer ese sentimiento públicamente. Al contrario, lo asumió como una verdad que forma parte de su historia personal y de su presente familiar.

Tilsa Lozano y su confesión final que le hizo ganar los 50 mil soles. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Tilsa Lozano espera volver al El Valor de la Verdad

Con esta última respuesta, Tilsa no solo se llevó los 50 mil soles, sino que cerró su participación dejando un mensaje que trascendió el formato televisivo. Habló de familia, de amor transformado, de vínculos que evolucionan y de la honestidad como principio, incluso cuando puede resultar incómoda o incomprendida. “Nos vemos en 13 años”

El final del programa, entre música instrumental y despedidas, dejó la sensación de haber presenciado un capítulo completo de la vida de Tilsa Lozano: polémico, emotivo, intenso y profundamente humano. Como ella misma bromeó junto a Beto Ortiz, quizá en algunos años vuelvan a encontrarse en el mismo escenario. Mientras tanto, su paso por El Valor de la Verdad quedará como uno de los episodios más comentados y recordados del programa.

Tilsa Lozano y su confesión final que le hizo ganar los 50 mil soles. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión