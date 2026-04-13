Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos.

El presente de Erick Noriega en Gremio de Brasil ha captado la atención internacional. Y es que se ha consolidado con minutos regulares en el equipo principal, aparece ahora como uno de los jugadores peruanos con mayores perspectivas de dar el salto al fútbol europeo en un plazo cercano.

De acuerdo con la agencia RTI Esporte, varios clubes del Viejo Continente han intensificado su seguimiento, ante la posibilidad de incorporar a uno de los talentos emergentes del fútbol sudamericano.

Scouts de Atalanta de Italia llevan meses analizando las presentaciones del ‘Samurai’, mientras que AS Mónaco de Francia también ha mostrado interés en el jugador, con la intención de reforzar su mediocampo con un perfil que aporte tanto en recuperación como en distribución. La versatilidad y proyección de Noriega están generando que instituciones de otras ligas consideren su fichaje como una opción atractiva.

Eso no es todo, ya que equipos de España e Inglaterra también han seguido de cerca las actuaciones de Erick Noriega con la selección peruana y con Gremio, aunque sin presentar una oferta formal por el momento.

Erick Noriega, ex Alianza Lima, fue titular en la final contra Internacional y logró su primer título con Gremio al consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho 2026. Su participación fue fundamental en el empate de la revancha, desviando un córner que resultó en el gol de Gustavo Martins. Desde su llegada, Noriega se consolidó como una pieza clave y mostró versatilidad pasando de defensor central a pivote, sumando dos asistencias en el torneo.

El precio de Gremio por Erick Noriega ante el interés europeo

Ante el interés de clubes europeos, Gremio ha fijado como precio de partida 10 millones de euros para iniciar cualquier negociación por Erick Noriega, según RTI Esporte. “Este valor se considera el punto de partida para cualquier negociación, reflejando el potencial de revalorización del jugador”, indicaron.

La estrategia del club brasileño responde a una valoración técnica de las cualidades de Noriega. Según la directiva, el jugador reúne características apreciadas en Europa, como intensidad, disciplina táctica y capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del mediocampo. Su presencia constante en la selección peruana ha incrementado su visibilidad, permitiéndole acumular experiencia internacional y sumar atractivo para posibles compradores.

En caso de que alguna entidad presente una propuesta formal, Gremio espera beneficiarse tanto económicamente como en prestigio por ser la plataforma de lanzamiento de uno de los nuevos talentos peruanos hacia el fútbol europeo.

La postura firme de la entidad de Porto Alegre obliga a los clubes interesados a analizar cuidadosamente sus movimientos. Si se concreta una transferencia, sería una de las operaciones más relevantes para un futbolista peruano en los últimos años, situando a Noriega en el centro de la atención mediática y deportiva entre Sudamérica y Europa.

Información de RTI Esporte por el millonario precio que le puso Gremio de Brasil a Erick Noriega.

Hernán Barcos y la llegada de Noriega a Gremio

El fichaje de Erick Noriega por Gremio se gestó a partir de la recomendación de Hernán Barcos, con quien coincidió en Alianza Lima. “El gerente deportivo de Gremio siempre me consulta por jugadores, si es que hay algún peruano, y le dije ‘míralo a Noriega’. Eso fue en diciembre o enero”, dijo en Enfocados.

Según el ‘Pirata’, el interés se consolidó tras un partido por la Copa Sudamericana, al recibir confirmación de que “lo estaban viendo con atención”. De hecho, el traspaso del ‘Samurai’ al elenco de Porto Alegre se resolvió en solo dos días. Barcos recordó que, tras la conversación inicial, trasladó el interés del club brasileño al entorno del futbolista y en un plazo de 48 horas la transferencia ya estaba concretada. Este movimiento, inesperado en su momento para el entorno local, permitió que hoy el volante se consolide y despierte expectativas fuera de Sudamérica.

De la misma manera, el delantero argentino expresó su confianza en una pronta llegada a Europa. “Creo que se irá a Europa pronto. Otro club brasileño lo quería y no lo dejaron ir y tiene algunos sondeos de Europa”, afirmó. Además, destacó el perfil humano y profesional del jugador: “Para mí, en la selección peruana será uno de los líderes en el futuro por su personalidad. Es un chico enfocado que cae bien a todo el mundo, dócil y humilde. Seguramente estará en Europa tranquilamente”.