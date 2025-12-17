Magaly Medina le hace aclaración a Laura Spoya sobre sus videos con empresario: “Nunca hemos dicho ampay”.

Magaly Medina aclara contundentemente que el informe sobre Laura Spoya nunca fue presentado como un 'ampay'. La conductora defiende el término que popularizó y critica a quienes lo usan sin rigor, cuestionando las sospechosas explicaciones de la exreina de belleza. Video: Magaly TV La Firme

Magaly Medina ha aclarado que nunca calificó como “ampay” las imágenes de Laura Spoya visitando la casa del empresario José Zafra. La conductora de Magaly TV La Firme defendió la rigurosidad con la que su programa emplea la palabra “ampay”, mientras que Spoya y sus compañeros han intentado explicar el contexto de las visitas y la reciente inscripción de la marca ‘La manada’, lo que ha causado tensiones internas.

Aclaración de Magaly Medina sobre el “ampay”

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, Medina fue enfática al señalar que las imágenes difundidas sobre las reiteradas visitas de Laura Spoya a la vivienda de José Zafra no constituyen un “ampay”. Según la conductora, el término se reserva exclusivamente para situaciones íntimas captadas por las cámaras. “Nunca hemos dicho ampay, nunca, nunca jamás en ningún momento. Ampay es si la hubiéramos visto chapando, agarrada de la mano”, afirmó Medina en su programa Magaly TV La Firme.

La presentadora también criticó la interpretación de Spoya y de otros personajes del espectáculo sobre el significado de “ampay”, advirtiendo que su uso indiscriminado desvirtúa el sentido original del término. “Los aprendices y copiones llaman ampay a cualquier cosa. Y eso no es así. Esa es una manera de descalificar el término ampay”, sostuvo Medina.

En relación a las explicaciones de Spoya sobre el motivo de sus prolongadas estancias en la casa de Zafra, Medina ironizó sobre la versión de la modelo, quien argumentó que se trataba de reuniones para preparar parrilladas. “Lo de la carne no se lo creyó nadie, como ni siquiera sabe de cocina, yo creo que ella se hace la tonta porque nociones de comida tiene”, comentó la conductora. Medina también puso en duda que la preparación de una picaña pueda justificar una permanencia de varias horas, señalando que “cuando una parrilla ya está lista, se demora muy poco en cocinarse”.

Magaly Medina le hace aclaración a Laura Spoya sobre sus videos con empresario: “Nunca hemos dicho ampay”.

Las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme muestran a Spoya ingresando en varias ocasiones a la casa de Zafra, ubicada en Barranco, y permaneciendo allí durante largas horas, sin la presencia de otros integrantes de La Manada. En una de las visitas, Spoya llegó alrededor de las 6:00 p.m. y se retiró pasada la medianoche, mientras que en otra ocasión permaneció en el inmueble por más de seis horas.

Explicaciones de Laura Spoya y el registro de la marca ‘La Manada’

Frente a las especulaciones, Laura Spoya negó cualquier vínculo sentimental con José Zafra y aseguró que sus encuentros respondían únicamente a la amistad y a temas laborales. “Todos somos patas, solamente somos amigos, yo no salgo con nadie. No hay nada, yo no salgo con nadie, no tengo nada con nadie”, declaró Spoya. La conductora insistió en que las reuniones captadas por las cámaras tenían un carácter exclusivamente amistoso y que no existía ninguna relación romántica con el empresario.

Sin embargo, la explicación de Spoya fue recibida con escepticismo tanto por Medina como por algunos de sus propios compañeros. Gerardo Pe, integrante de La Manada, ironizó en vivo sobre las justificaciones de la ex Miss Perú, comentando: “Mientes tan bien”.

La ex Miss Perú fue captada entrando y saliendo de una vivienda en Barranco, lo que encendió las especulaciones sobre su vida sentimental tras su reciente soltería y su habitual discreción en temas personales (ATV)

La polémica se intensificó cuando se conoció que la marca La Manada, nombre del pódcast que Spoya conduce junto a Gerardo Pe, Abneer Robles y Mario Irivarren, fue registrada oficialmente ante Indecopi solo a nombre de Spoya y Zafra. Esta decisión generó incomodidad y dudas legales entre los miembros del grupo, quienes no figuraban como titulares de la marca. Spoya explicó que la inscripción fue una medida estratégica para evitar perder el nombre, como ocurrió anteriormente con otro proyecto, y que Zafra la apoyó desde el área legal. “No se puede ir despacio en la vida, hay que moverse rápido. En estos negocios hay que ser como una bala, porque si no, ya perdiste”, sostuvo Spoya.

La conductora aseguró que el registro de la marca puede transferirse y que ya se está realizando la cesión a los demás integrantes del pódcast. No obstante, Medina advirtió en Magaly TV La Firme que, al no figurar los otros miembros, existe el riesgo de futuros reclamos por derechos económicos o de propiedad sobre el proyecto, lo que podría derivar en conflictos internos si la titularidad no se regulariza.